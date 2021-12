Según el criterio del Gobierno: este es el mapa que muestra cuáles serían los barrios que pagarán más por la luz y el gas

El Gobierno quiere avanzar este año con la segmentación en el cobro de las tarifas de luz y gas. Ayer dio detalles de cómo piensa instrumentarlo, aunque el mecanismo genera más dudas que certezas. Según fuentes oficiales, alrededor de 10% de los usuarios residenciales del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está en condiciones de pagar el costo total de ambos servicios, sin ayuda estatal. Este universo alcanza a unos 500.000 usuarios.

La manera de determinar la segmentación es mediante el valor de la propiedad o el terreno en cuestión. El borrador en el cual se basan los entes reguladores de la electricidad y el gas, ENRE y Enargas, fija que se le quitará el subsidio a aquellos residentes de la Ciudad de Buenos Aires que vivan en una propiedad cuyo metro cuadro tenga un valor igual o superior a los US$3700. Este universo abarca a zonas del corredor norte de la ciudad, como los barrios de Puerto Madero, Recoleta, Palermo y Nuñez.

En la provincia de Buenos Aires, la idea del Gobierno es aplicar una fórmula compuesta con base al valor del terreno. Según el criterio elegido, pagarán la tarifa plena las parcelas cuyo valor es cuatro veces superior al promedio de la zona. Adicionalmente, también se les quitará el subsidio a los barrios cerrados, el transporte ferroviario, la actividad financiera, la industria del juego y las oficinas públicas.

Todavía no hay precisiones sobre cuándo comenzará a aplicarse la segmentación, ni si será de igual modo en el resto del país, aunque el 40% del consumo de energía es del AMBA. Para las tarifas de gas, el Gobierno tiene a cargo la regulación en todo el país, pero en el caso del servicio de electricidad, las provincias son las que deben instrumentar y controlar la segmentación. Esta medida se aplicará luego del aumento generalizado de entre 17 y 20% para todos los usuarios, que se concretaría a fines de febrero o comienzo de marzo, tras realizarse las audiencias públicas.

Barrio Parque es uno de los barrios más caros de la ciudad. Sus vecinos deberían comenzar a pagar la tarifa plena de luz y gas en las próximas semanas. https://www.reporteinmobiliario.com/

Tampoco se sabe qué base de datos usará el Gobierno. La de la AFIP no se puede utilizar, pero fuentes oficiales dijeron que “hay bases públicas que se pueden comprar para realizar la segmentación”. En este tema están trabajando el ENRE, Enargas, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía.

“Parece un anuncio que es más ruido que nueces. Es la prueba de que quieren hacer una demostración, porque no hay mucha información de cómo lo van a implementar ni tampoco parecen tener una experiencia piloto. Tampoco se pueden basar en el valor de las propiedades para segmentar porque no se pueden parar en una definición de ese tipo, ya que no existe una base de datos. Es un mercado donde hay una brecha entre el asking price [el precio que piden] y el precio verdadero”, dice Fernando Navajas, economista de la fundación FIEL y especialista en temas tarifarios.

El valor del metro cuadrado

En la actualidad uno de los mapas más completos con el valor de m2 para la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires es el que tiene el portal Reporte Inmobiliario para sus suscriptores. El sitio recopila precios de publicación de distintas webs que tienen propiedades a la venta y establecer un promedio por manzana.

En Capital Federal hay casas y departamentos por encima de los US$3700 en Palermo, Recoleta, Colegiales, Belgrano, Núñez, Puerto Madero y Retiro.

Sin embargo, esta información presenta un “pero”, ya que los valores son de publicación y no de cierre de la operación. Es decir que se toma el número al que se ofertan las propiedades, pero no el que es refrendado por la demanda en un contexto en que la caída del precio de las propiedades ya lleva tres años.

Por caso, según el Registro de Operaciones Inmobiliarias (ROI) que elaboran distintas inmobiliarias, este año en Belgrano los precios cayeron un 25,7% respecto de 2019, en Recoleta cayeron un 21,9% y en Palermo, 7,6%.