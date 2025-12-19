Según el Gobierno, la pobreza cayó en el tercer trimestre del año a 27,5%

Al dato positivo sobre la caída del desempleo, que se conoció ayer, el Gobierno le suma ahora el de un descenso considerable de la pobreza, que, según informó, habría sido del 27,5% en el tercer trimestre, casi 11 puntos porcentuales menos que el 38,3% de igual período de 2024.

Estas son cifras que surgen de un trabajo del Ministerio de Capital Humano, según una proyección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) basada en información del Indec.

Hay que recordar que el Indec informa datos de pobreza de forma semestral. Su último registro mostró una incidencia de pobreza de 31,6% para el primer semestre de 2025

Según especifican desde el Gobierno, esta reducción significó una baja interanual de 10,8 puntos porcentuales y de 27,5 puntos porcentuales desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Asimismo, se estima que la indigencia bajó 3,8 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del año anterior. “Desde los inicios de ésta gestión, la pobreza extrema bajó 14,8 puntos porcentuales. Eso significa que millones de personas salieron de la indigencia”, destacó el Ministerio de Capital Humano, mediante un comunicado.

Según se indicó en el comunicado mencionado, “este descenso se explica por dos factores claves: las políticas económicas tomadas por el Gobierno que ayudaron a equilibrar la macroeconomía y poner un freno a la inflación, y la focalización de transferencias hacia los sectores más vulnerables, directas y transparentes”.