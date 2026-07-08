Según una encuesta, las personas se sienten más productivas durante el Mundial

En tiempos de fútbol, son muchos los encuentros que coinciden con el horario de trabajo y que pueden llegar a afectar las dinámicas laborales. Por eso, un estudio realizado por Bumeran busca entender cómo la Copa de la FIFA impacta en el clima en la oficina en cuanto al rendimiento y la motivación.

El sondeo “Productividad en tiempos de Mundial” arrojó que un 56% de los encuestados dice seguir desempeñándose normalmente en partidos importantes. Por otra parte, el 26% plantea que los sigue de reojo, otro 13% pide autorización para poder verlos y tan solo el 5% admite que deja sus obligaciones.

El 56% de las personas sigue con sus quehaceres durante un partido importante, mientras que el 5% las deja Bumeran

De todos modos, el 95% de los consultados en la Argentina afirma sentirse igual o más productiva durante la competición. Solo el 5% considera que su rendimiento disminuye en esta época.

En esa línea, el 47% de los trabajadores considera que la competencia futbolística mejora el clima laboral, aunque un 36% cree que no hay cambio alguno. Por otro lado, el 14% indica que el impacto depende de los resultados que obtenga la selección y solo el 3% sostiene que la contienda empeora el ambiente en la oficina.

El 95% de los empleados afirma que son igual o más productivos Bumeran

“Los datos derriban el mito de que el fútbol impacta negativamente en la productividad; el 56% de las personas dice que se desempeña normalmente incluso durante partidos clave. Lo que cambia es la conversación. La ilusión compartida es una gran oportunidad para humanizar los equipos y fortalecer de manera espontánea la cultura organizacional. La gente no trabaja aislada, sino en comunidad, y rinden mejor cuando sienten que forman parte de algo”, destaca Federico Barni, CEO de Jobint.

Es que otra de las preguntas es: “¿cómo cambia el nivel de atención durante una Copa?“. A lo que la respuesta mayoritaria en un 44% es ”no cambia en nada”, seguido por “tratan de ordenarse para ver los encuentros y cumplir” con un 42%. Muy por detrás están los que se ocupan ”de reojo” con un 10% y los que “no existen”, con 4%.

Casi la mitad de las personas dice que la Copa de la FIFA no cambia en nada su nivel de atención Bumeran

Asimismo, el 89% de los encuestados asegura que nunca faltó o faltaría a la oficina para ver un partido. Del 11 por ciento restante, el 10% reconoce que lo haría, solo si es muy importante, y el 1% dice faltar porque mira todo.

En este contexto, algunas empresas comenzaron a implementar cambios en las prácticas durante el campeonato. Aunque el 65% de los empleados menciona que no ocurren cambios, hay un 35% que contesta que sí.

Entre los espacios laborales que sí tienen cambios, el 65% indica que se permiten ver contiendas de la selección; el 45% menciona que se disponen espacios para verlos; el 26% cuenta que hay televisores transmitiendo fútbol permanentemente; el 12% señala que hace home office los días que juega el seleccionado; y el 8% consigna otras iniciativas.

Los cambios que las organizaciones llevan adelante durante la competición Bumeran

Además, el 28% de los indagados contestan afirmativamente a la pregunta de si sus empleadores les comunicaron qué políticas se implementaron durante el Mundial. La mayoría contesta que no, en un 72%.

En caso de que las compañías implementen políticas durante el certamen, los consultados responden que las mismas son: se van a ver los partidos de la selección en la oficina (46%); se permitirá entrar más tarde o salir antes cuando hay juegos importantes (17%); se da la posibilidad de hacer home office cuando juega el seleccionado (15%); otras medidas (13%); se implementarán jornadas comprimidas o turnos rotativos (9%).

Las políticas que se implementan cuando se juega el torneo Bumeran

En cambio, cuando las empresas no implementan políticas de flexibilidad durante la competencia, el 83% de sus asalariados afirma que sigue con sus tareas normalmente, mientras que el 16% empieza a buscar alguna forma para ver la televisión y el 1% directamente renuncia.

El cuestionario también indagó entre especialistas de Recursos Humanos y los resultados fueron que casi cinco de cada 10 creen que el Mundial aumenta la motivación. Un 45% contesta que sus talentos están más motivados durante el campeonato; otro 45% menciona que la contienda no genera cambios significativos; y el 10% restante cree que están menos motivados.

Especialistas en Recursos Humanos opinan sobre si el certamen afecta el rendimiento de sus talentos Bumeran

De cualquier manera, el 68% de los especialistas afirma no estar preocupado por un posible impacto en la performance de la oficina. Solo el 32% manifiesta inquietud por este aspecto. Entre estos últimos, el 56% considera que el torneo es negativo, el 33% cree que es positivo y el 11% sostiene que no hay efecto alguno.

En contraparte, el 49% de los especialistas dice detectar más ausencias durante partidos importantes, mientras que el 51% afirma no ver cambios en este aspecto. Sumado a esto, el 73% señala que, si una persona falta de manera injustificada durante la Copa de la FIFA, se le aplicará una sanción, mientras que el 27% indica que no hay consecuencias formales para estos casos.

En la encuesta “Productividad en tiempos de Mundial” de la bolsa de empleo Bumeran participaron 2791 trabajadores y especialistas en Recursos Humanos de la Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú.