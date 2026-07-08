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Según una encuesta, las personas se sienten más productivas durante el Mundial

La mayoría de los consultados asegura que el campeonato mejora su productividad y que sigue sus tareas durante la contienda; especialistas en recursos humanos reconocen que el espacio laboral resulta afectado

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Cuáles son las alternativas para ver los partidos del Mundial en horario de oficina o fuera de casa
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En tiempos de fútbol, son muchos los encuentros que coinciden con el horario de trabajo y que pueden llegar a afectar las dinámicas laborales. Por eso, un estudio realizado por Bumeran busca entender cómo la Copa de la FIFA impacta en el clima en la oficina en cuanto al rendimiento y la motivación.

El sondeo “Productividad en tiempos de Mundial” arrojó que un 56% de los encuestados dice seguir desempeñándose normalmente en partidos importantes. Por otra parte, el 26% plantea que los sigue de reojo, otro 13% pide autorización para poder verlos y tan solo el 5% admite que deja sus obligaciones.

El 56% de las personas sigue con sus quehaceres durante un partido importante, mientras que el 5% las deja
El 56% de las personas sigue con sus quehaceres durante un partido importante, mientras que el 5% las dejaBumeran

De todos modos, el 95% de los consultados en la Argentina afirma sentirse igual o más productiva durante la competición. Solo el 5% considera que su rendimiento disminuye en esta época.

En esa línea, el 47% de los trabajadores considera que la competencia futbolística mejora el clima laboral, aunque un 36% cree que no hay cambio alguno. Por otro lado, el 14% indica que el impacto depende de los resultados que obtenga la selección y solo el 3% sostiene que la contienda empeora el ambiente en la oficina.

El 95% de los empleados afirma que son igual o más productivos
El 95% de los empleados afirma que son igual o más productivosBumeran

Los datos derriban el mito de que el fútbol impacta negativamente en la productividad; el 56% de las personas dice que se desempeña normalmente incluso durante partidos clave. Lo que cambia es la conversación. La ilusión compartida es una gran oportunidad para humanizar los equipos y fortalecer de manera espontánea la cultura organizacional. La gente no trabaja aislada, sino en comunidad, y rinden mejor cuando sienten que forman parte de algo”, destaca Federico Barni, CEO de Jobint.

Es que otra de las preguntas es: “¿cómo cambia el nivel de atención durante una Copa?“. A lo que la respuesta mayoritaria en un 44% es ”no cambia en nada”, seguido por “tratan de ordenarse para ver los encuentros y cumplir” con un 42%. Muy por detrás están los que se ocupan ”de reojo” con un 10% y los que “no existen”, con 4%.

Casi la mitad de las personas dice que la Copa de la FIFA no cambia en nada su nivel de atención
Casi la mitad de las personas dice que la Copa de la FIFA no cambia en nada su nivel de atenciónBumeran

Asimismo, el 89% de los encuestados asegura que nunca faltó o faltaría a la oficina para ver un partido. Del 11 por ciento restante, el 10% reconoce que lo haría, solo si es muy importante, y el 1% dice faltar porque mira todo.

En este contexto, algunas empresas comenzaron a implementar cambios en las prácticas durante el campeonato. Aunque el 65% de los empleados menciona que no ocurren cambios, hay un 35% que contesta que sí.

Entre los espacios laborales que sí tienen cambios, el 65% indica que se permiten ver contiendas de la selección; el 45% menciona que se disponen espacios para verlos; el 26% cuenta que hay televisores transmitiendo fútbol permanentemente; el 12% señala que hace home office los días que juega el seleccionado; y el 8% consigna otras iniciativas.

Los cambios que las organizaciones llevan adelante durante la competición
Los cambios que las organizaciones llevan adelante durante la competiciónBumeran

Además, el 28% de los indagados contestan afirmativamente a la pregunta de si sus empleadores les comunicaron qué políticas se implementaron durante el Mundial. La mayoría contesta que no, en un 72%.

En caso de que las compañías implementen políticas durante el certamen, los consultados responden que las mismas son: se van a ver los partidos de la selección en la oficina (46%); se permitirá entrar más tarde o salir antes cuando hay juegos importantes (17%); se da la posibilidad de hacer home office cuando juega el seleccionado (15%); otras medidas (13%); se implementarán jornadas comprimidas o turnos rotativos (9%).

Las políticas que se implementan cuando se juega el torneo
Las políticas que se implementan cuando se juega el torneoBumeran

En cambio, cuando las empresas no implementan políticas de flexibilidad durante la competencia, el 83% de sus asalariados afirma que sigue con sus tareas normalmente, mientras que el 16% empieza a buscar alguna forma para ver la televisión y el 1% directamente renuncia.

El cuestionario también indagó entre especialistas de Recursos Humanos y los resultados fueron que casi cinco de cada 10 creen que el Mundial aumenta la motivación. Un 45% contesta que sus talentos están más motivados durante el campeonato; otro 45% menciona que la contienda no genera cambios significativos; y el 10% restante cree que están menos motivados.

Especialistas en Recursos Humanos opinan sobre si el certamen afecta el rendimiento de sus talentos
Especialistas en Recursos Humanos opinan sobre si el certamen afecta el rendimiento de sus talentosBumeran

De cualquier manera, el 68% de los especialistas afirma no estar preocupado por un posible impacto en la performance de la oficina. Solo el 32% manifiesta inquietud por este aspecto. Entre estos últimos, el 56% considera que el torneo es negativo, el 33% cree que es positivo y el 11% sostiene que no hay efecto alguno.

En contraparte, el 49% de los especialistas dice detectar más ausencias durante partidos importantes, mientras que el 51% afirma no ver cambios en este aspecto. Sumado a esto, el 73% señala que, si una persona falta de manera injustificada durante la Copa de la FIFA, se le aplicará una sanción, mientras que el 27% indica que no hay consecuencias formales para estos casos.

En la encuesta “Productividad en tiempos de Mundial” de la bolsa de empleo Bumeran participaron 2791 trabajadores y especialistas en Recursos Humanos de la Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú.

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