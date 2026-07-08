Mónica Ayos grabó a su hija mientras veía a la selección y se viralizó por sus frases: “¡Quebranten ese muro!"

El martes resultó un día para el infarto, donde miles de hinchas sufrieron hasta los últimos minutos durante el partido de Argentina vs. Egipto en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. Una de las que representó ese sentimiento fue Victoria Olivera, hija de Mónica Ayos y Diego Olivera, quien se volvió viral en las redes sociales luego de que su madre publicara un video de la joven llorando y pidiendo que el seleccionado albiceleste “quebrante el muro” para hacer un gol.

La épica hazaña del plantel que dirige Lionel Scaloni dejó a más de uno con la boca abierta y Olivera no quedó afuera. Esta no es la primera vez que se la ve en pleno llanto y arrodillada sobre el suelo mientras se desarrolla el partido de la selección. Según explicó Ayos, es su “cábala” y es un “drama” que vive la familia desde el Mundial de Qatar 2022.

El posteo de Mónica Ayos sobre Victoria Olivera (Fuente: Instagram/@monicaayos)

“Quebranten ese muro la pu*a madre”, empieza el video en el que se ve a Victoria con la camiseta del seleccionado argentino mientras grita, llora y se arrastra por el piso frente a la televisión. “Si perdemos, juremos con gloria a morir. Y por lo menos perdimos, pero apoyando 100 por ciento a nuestra selección”, lamentó la joven cuando el partido iba 2 a 0 con triunfo egipcio.

Después del gol de Enzo Fernández que dio vuelta el marcador y dejó al equipo albiceleste arriba por 3 a 2, se vio a Victoria y a Diego Olivera abrazarse. “Vamos, mi amor”, gritaba el actor argentino al tiempo que su hija lloraba eufórica.

“Es un milagro”, repetía sin parar Victoria. “Ahora hagamos tiempo. Defiendan, defiendan, defiendan”, imploraba la joven hasta segundos antes de que el árbitro finalizara el partido en los minutos extra. “Dale, acabala. ¡Terminalo!”.

Una vez que el partido concluyó, la hija de los actores siguió tendida en el suelo: “No lo puedo creer. Dios mío. Es cierto que teníamos que rezarle a Dios. Yo nunca los cambiaría por nada”, cerró el video.

Un influencer de fútbol reaccionando al video de Victoria Olivera

“Inolvidable”, caratuló Ayos esta situación junto a su familia. La pareja de actores reside entre México y Miami y este partido lo vieron en la ciudad del estado de Florida.

Mediante sus historias de Instagram, Mónica Ayos replicó un video de un instagramer de fútbol, quien destacó la pasión con la que la familia de actores experimentó los momentos más difíciles del encuentro entre la Argentina y Egipto. “La semana pasada hice un video hablando de la reacción de Victoria después de que la selección argentina le ganó a Cabo Verde y hoy volvió a reaccionar en la victoria que prácticamente nos heló el pecho”, mencionó el joven.

La reacción de los usuarios ante el video de Victoria (Fuente: Instagram/@monicaayos)

“Gracias a todos por preguntar cómo vivió esta locura. Victoria está bien”, sostuvo Ayos en el posteo del video sobre su hija. Además, en la sección de comentarios decenas de usuarios se manifestaron al respecto con mensajes como: “Amo a Victoria. Viva Argentina. Gracias Mónica”; “Amo cómo lo puede expresar, la mayoría estábamos paralizados, mudos, comiéndonos los codos” y “Otra vez todos fuimos Victoria. Qué la parió”.

La respuesta de Diego Olivera al ver a su hija reaccionar ante el partido de Argentina (Fuente: Instagram/@monicaayos)

La opinión que remató a todas fue la de Diego Olivera, que más tarde también se sumó al apoyo popular a Victoria y desde su propio perfil de Instagram dijo: “Hija, no sé por qué, pero tu psicóloga no te va a dar el alta nunca”.