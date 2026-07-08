Samsung confirma la fecha: el Galaxy Unpacked del 22 de julio traerá los nuevos plegables

Samsung dará a conocer la nueva generación de sus smartphones plegables el próximo 22 de julio, que ha desarrollado para que sean el dispositivo que mejor conoce a los usuarios de cara a ofrecer experiencias de IA y de agentes más personales.

El nuevo evento Galaxy Unpacked estará dedicado a los plegables de la compañía surcoreana, con la presentación de una nueva generación que “combinará funciones inteligentes con formatos innovadores para ofrecer experiencias más personales y adaptadas”, según se indica en un comunicado.

Con estos dispositivos Galaxy, Samsung pretende “marcar un nuevo estándar para la era de la IA”, ahora que entra en la era de los agentes que actúan en nombre de las personas, porque entiende que “las mejores experiencias de IA llegarán de los dispositivos que mejor conocen al usuario”, como ha expresado el director ejecutivo y presidente de Samsung Electronics, TM Roh.

Así podría verse el Samsung Galaxy Z Fold Wide, a mitad de camino entre los Flip (con tapita) y los Fold (tipo libro)

Estas experiencias de IA y con agentes estarán protegidas por la plataforma Samsung Knox y aprovecharán el formato plegable de los nuevos Galaxy, más inmersivo.

Asimismo, Samsung se centrará también en los datos de salud con “un dispositivo cercano, como un reloj”, que registra estas señales para ayudar a los usuarios a tener un mejor día.

Las novedades en hardware de Samsung se conocerán el próximo 22 de julio, en un evento que se celebrará en Londres.