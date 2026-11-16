Semana clave para la IA: las acciones argentinas caen un 3%, el dólar oficial sube a $1575 y el riesgo país rebota

Los mercados financieros vuelven a abrir en rojo este lunes, en una semana en la que los inversores seguirán de cerca el sector de la inteligencia artificial. El malestar externo llega hasta la Argentina y las acciones locales registran caídas de hasta 3% en la bolsa de Nueva York, el dólar oficial opera al alza, mientras que el riesgo país vuelve a subir y se consolida por encima de los 800 puntos básicos.

En la primera rueda de la semana, el riesgo país avanza 10 unidades y se posiciona en los 840 puntos básicos (+1,2%). Entre el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, el cimbronazo que generaron las elecciones de Brasil en los mercados y el ruido local por las elecciones del año que viene, el indicador que elabora el JP Morgan dejó atrás los 402 puntos que llegó a tocar a mediados de julio, y aumentó un 108% desde aquel entonces.

“Los bonos no descuentan un default. Descuentan una probabilidad relevante de que la política económica cambie. ¿Es excesivo? En nuestra opinión el mercado mezcla dos riesgos distintos. El primero es el electoral, de cara a 2027. Los inversores siguen de cerca la evolución de la aprobación del Gobierno, las perspectivas de una eventual segunda vuelta y, fundamentalmente, qué grado de continuidad podría tener el rumbo económico bajo distintos escenarios políticos. El segundo es un riesgo de liquidez de más corto plazo, vinculado con la disponibilidad de dólares para afrontar los próximos vencimientos de deuda", explicó Emilio Botto, jefe de estrategia e inversiones de Mills Capital.

Para el analista, el Gobierno señaló que cuenta con el respaldo del swap con China para enfrentar los próximos vencimientos e incluso presentó el programa financiero 2027 para llevar calma a los mercados. Sin embargo, los inversores están a la espera de obtener una “mayor claridad” sobre cómo se instrumentará el financiamiento. “Creemos que este segundo riesgo podría estar siendo sobredimensionado, porque existen herramientas que permitirían al Gobierno despejar parte de esas dudas mediante decisiones concretas, incluso antes de las elecciones”, aclaró.

Anthropic sale esta semana a la Bolsa NICOLAS TUCAT - AFP

En ese escenario, los bonos soberanos de deuda se ven presionados a la baja. Los títulos Bonares presentan caídas del 0,8%, como es el caso del bono que vence en 2029 (AL29D). En tanto, los Globales retroceden hasta un 0,5%, como el GD35D.

El rojo también aparece en las pantallas de Wall Street, en una rueda atravesada por las dudas sobre el negocio de la inteligencia artificial. En los próximos días, el sector tendrá dos acontecimientos relevantes: la salida a bolsa de Anthropic y la presentación de los resultados de Nvidia, luego del escándalo que involucró al exdirector ejecutivo de la firma.

En línea con la caída que presentan los principales índices accionarios de Wall Street, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADR) se ven afectadas. Los papeles de Telecom encabezan las caídas, con un retroceso del 3,7%, seguidos por YPF (-3,4%), Banco Macro (-3,2%) y BBVA (-2,9%).

En la Bolsa porteña, el índice MSCI Merval baja 2% y cotiza en 83.368 puntos, lo que equivale a unos US$50 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-2,3%). Entre las acciones líderes, se destacan los retrocesos de Telecom Argentina (-4,3%), Banco Macro (-3,4%), YPF (-3%), BBVA (-2,7%), Grupo Financiero Galicia (-2,3%) y Edenor (-2,2%).

El dólar arranca la semana al alza Gemini

Dólar hoy

En el mercado cambiario, las cotizaciones arrancan la semana al alza. Este es el caso del tipo de cambio mayorista, que avanza $5,91 en las primeras negociaciones de la rueda y se comercializa a $1549,50 (+0,38%). De todos modos, está un 27,2% por debajo del techo de la banda cambiaria, que actualmente se posiciona en $1971,72.

El tipo de cambio oficial minorista se vende a $1575 en la ventanilla del Banco Nación, lo que presenta una suba diaria de $5 (+0,3%). Es la primera vez que alcanza este valor nominal, aunque en lo que va del año acumuló un alza del 6,4%, muy por debajo del 26,3% de inflación acumulada hasta octubre. En tanto, el precio promedio del mercado se ubica en $1571,86, según el relevamiento diario del Banco Central (BCRA).

“La estabilidad del tipo de cambio nominal tiene como contrapartida una apreciación real que sigue profundizándose. La inflación de octubre (2,2%) se ubicó 0,4 puntos porcentuales por encima de lo esperado por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), lo que, manteniendo constantes las demás variables, implica una corrección adicional a la baja del tipo de cambio real de magnitud similar. Así, el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) del viernes pasado marcó su nivel más bajo desde la implementación del esquema de bandas, a mediados de abril de 2025, y quedó apenas 1,5% por encima el registro previo al cambio de régimen cambiario”, señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Los tipos de cambio financieros replican el movimiento alcista. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1583,48, unos $6,56 más que el viernes (+0,4%). El contado con liquidación (CCL) trepa $4,68 y cotiza a $1682,21 (+0,3%).

En las cuevas y arbolitos de la City porteña, el dólar blue se vende a $1580, unos $10 más que en la jornada anterior (+0,6%).