Colectivos, peajes, gas y alquileres: todos los aumentos que empiezan a regir en mayo

El quinto mes del año llega con incrementos en diferentes servicios públicos y privados que impactarán directamente en la economía de los argentinos y por lo que es preciso conocer todos los aumentos que empiezan a regir en mayo, que incluyen colectivos, peajes, gas y alquileres, entre otros ítems.

Los distintos aumentos que se implemetan en mayo de 2026

Cuánto aumentan los colectivos en mayo 2026

Dado que el Gobierno de la Ciudad dispuso un mecanismo de actualización por inflación mensual, con un adicional de dos puntos porcentuales adicionales, de acuerdo a los últimos valores, en mayo se abonarán los siguientes importes:

Distancia Precio 0-3 km $ 753,86 3-6 km $ 837,66 6-12 km $ 902,19 12-27 km $ 966,77

Las unidades afectadas por este cuadro incluyen a las líneas: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Cuánto aumenta el gas en mayo de 2026

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó nuevos cuadros tarifarios para Metrogas que regirán a partir del 1 de mayo de 2026.

El esquema tarifario aprobado establece que los montos varían según categoría y nivel de consumo. En el caso de los usuarios residenciales sin subsidios —clasificados en escalas que van de R1 (menor consumo) a R4 (mayor demanda)—, el cargo fijo mensual para la categoría más baja (R1) se ubica en $3976,22 en la ciudad de Buenos Aires y en $4591,88 en la provincia, mientras que en los niveles de mayor consumo (R4) alcanza $94.995,74 en la Capital Federal y $51.624,44 en territorio bonaerense. En los segmentos intermedios, los valores también crecen de forma progresiva.

Los aumentos del gas para mayo de 2026 Archivo

Cuánto aumentan los alquileres en mayo de 2026

Respecto de los alquileres es preciso diferenciar tres tipos de contratos:

Los que fueron firmados bajo la ley de alquileres (hasta el 17 de octubre de 2023): tienen ajustes anuales por el Índice de Contratos de Locación ( ICL ). Para los que perciban en mayo el aumento por este índice, tendrán un alza del 9,32%

(hasta el 17 de octubre de 2023): tienen ajustes anuales por el Índice de Contratos de Locación ( ). Para los que perciban en mayo el aumento por este índice, Los que lo hicieron luego de la actualización de la normativa (desde el 18 de octubre hasta el 29 de diciembre de 2023): con ajustes semestrales por Casa Propia . Los contratos que fueron firmados a partir de noviembre de 2023 percibirán su quinto y último aumento con una actualización de 15,13% semestral .

(desde el 18 de octubre hasta el 29 de diciembre de 2023): con ajustes semestrales por . Los contratos que fueron firmados a partir de noviembre de 2023 percibirán su quinto y último aumento con una . Los que se pactaron a partir de la derogación de la ley (el 29 de diciembre de 2023), con libertad contractual entre las partes; la mayoría de los contratos se ajustan por inflación (IPC) cada tres o cuatro meses. Para quienes firmaron estos contratos, el aumento de mayo se calculará con el último índice publicado por el Indec -marzo de 2026-, por lo que el incremento será del 12,56%.

Cuánto aumentan los peajes en mayo de 2026

La circulación por autopistas también incluirá un incremento en mayo, por lo que regirán nuevos valores para los vehículos que las utilicen.

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno:

Motos: $1799,66

Motos en hora pico: $2879,82

Autos: $4319,63

Autos en hora pico: $6121,62

Autopista Illia: