Sin acuerdo: Fate y el Sutna volverán a reunirse el 4 de marzo

El conflicto por el cierre de la histórica planta de Fate en Virreyes sumó este lunes un nuevo capítulo sin avances concretos. La audiencia virtual convocada por la Secretaría de Trabajo concluyó sin acuerdo entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), en una disputa que mantiene en vilo a más de 900 trabajadores.

Del encuentro participaron el jefe de Relaciones Laborales de Fate, Santiago Ferri, y el secretario general del Sutna, Alejandro Crespo. Del lado del Gobierno estuvo Mara Mentoro, directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo. La reunión comenzó a las 12.30 y se extendió hasta pasadas las 17, sin que se lograra acercar posiciones.

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano informó que, tras la reunión, “no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes” y anunció la convocatoria a una nueva audiencia para el miércoles 4 de marzo a las 11. La cartera aseguró que continuará promoviendo instancias de negociación “en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral”.

Trabajadores de la planta de Fate permanecen dentro del predio de la fabrica en resguardo de sus puestos de trabajo durante la conciliacion obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. MARTIN COSSARINI

La audiencia fue la primera tras el dictado de la conciliación obligatoria por 15 días, que impone retrotraer la situación al estado previo al conflicto mientras se desarrollan las conversaciones. En Capital Humano sostienen que la Secretaría tiene un rol “pasivo” y que la disputa dependerá de lo que definan las partes.

Desde la empresa de Javier Madanes Quintanilla ratifican su decisión de cerrar la planta industrial de Virreyes y sostienen que la normalización de actividades no es viable en las actuales condiciones. Durante la audiencia, la compañía solicitó el desalojo de la planta ubicada en San Fernando para verificar el estado de las máquinas sin presencia de personal, al considerar que no están dadas las garantías técnicas y de seguridad para retomar la producción. En esa línea, indicaron que acatarán plenamente la conciliación una vez que se verifiquen esas condiciones.

Del lado sindical, Crespo reiteró que el reclamo central es la reapertura inmediata y la presentación de un plan productivo que garantice la continuidad laboral. El gremio sostiene que la empresa mantiene el control de las instalaciones y que la conciliación obliga a reanudar tareas sin condicionamientos adicionales.

Según el acta difundida por el Sutna, la empresa acusó al gremio de mantener una “ocupación ilegal” del establecimiento y de incumplir la conciliación obligatoria. El sindicato rechazó esas afirmaciones, sostuvo que Fate conserva el control operativo a través de personal jerárquico y seguridad privada, denunció “mala fe negocial” y volvió a exigir garantías de continuidad laboral.

El caso se inscribe en un escenario más amplio de reconfiguración industrial. Según datos de la consultora Analytica, las importaciones de neumáticos crecieron 44,8% en 2025, con varios meses exhibiendo incrementos interanuales superiores al 100%. En precios constantes, alcanzaron el año pasado su nivel más elevado desde 2013.

Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate

La utilización de la capacidad instalada en la división “caucho y plástico” —que incluye a los fabricantes de neumáticos— se ubicó en 33,4% en diciembre, en línea con el peor registro de la pandemia (31,7% en abril de 2020), el mínimo histórico de la serie. En la práctica, siete de cada diez máquinas estaban paralizadas.

A su vez, medidos en dólares mayoristas, los precios de las cubiertas registraron una caída del 43,6% desde noviembre de 2023, luego de que el precio relativo de las cubiertas de caucho se hubiera incrementado un 120% respecto del resto de la economía entre julio de 2018 y diciembre de 2023.

En paralelo al conflicto, el grupo controlante de Fate, a través de Aluar, avanza en un proyecto energético dentro del mismo predio de San Fernando, donde prevé instalar un sistema de almacenamiento con baterías de litio vinculado a una licitación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Aunque se trata de una porción acotada del terreno y de una actividad independiente de la producción de neumáticos, el movimiento marca un cambio en la estrategia del holding en medio de la crisis fabril.