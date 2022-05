Sin halcones ni palomas, Juntos por el Cambio prepara en secreto su plan 2023

Quiso el destino que la Fundación Pensar, histórico think tank del Pro, se ubique en San Telmo a muy pocos metros del Grupo Callao, de donde surgió el albertismo que finalmente llegó al poder de la mano de su ahora enemiga interna Cristina Kirchner. Cuando un búnker se iluminó con el spot del poder, el otro sufrió la oscuridad de la derrota electoral y el desánimo propio de lo que tiempo después definirían como una sumatoria de errores estructurales. Sin embargo, hoy la realidad es inversamente proporcional a la de 2019. En la multicolorida oficina de Balcarce 412 volvió el movimiento propio de una disputa que suponen definitiva en 2023 y los teléfonos volvieron a sonar después de mucho tiempo.

Por el momento, no hay lugar para halcones ni palomas pero sí para un plan sistémico que con muy bajo perfil se viene trabajando con las cuatro patas de Juntos por el Cambio. Primera gran novedad de cara a la próxima elección presidencial. No hay foto de Mauricio Macri, ni de Horacio Rodríguez Larreta, ni de Patricia Bullrich ni de otros de los supuestos presidenciables según las encuestas. Al menos no por ahora. El foco es técnico pero con una idea fundacional: corregir algunos de los errores del pasado.

El trabajo es open source, bromean desde el equipo de técnicos. Se trata de un plan de arquitectura abierta –como en el caso de los sistemas- que puede ser aplicado a futuro por cualquiera de los candidatos de la coalición, afirman.

La reunión de Juntos por el Cambio

Además, al ser un trabajo técnico parten de una base que es que ya no basta con un buen diagnóstico y una buena recomendación como sucedió –según su entender- durante el gobierno de Mauricio Macri. Sino que será fundamental que el paciente –en este caso el potencial votante- no salga corriendo antes de tiempo ante fuegos artificiales –como irónicamente describen a Milei- o efectos populistas del plan “platita 3″ que pretende implementar Cristina Kirchner a instancias de “su presidente”.

“Nos parecía tan obvio que había que hacer cirugía mayor que no construimos la tierra prometida y nadie está dispuesto a sacrificarse si no queda claro que es en pos de algo mejor. Ese fue el primer gran error del pasado al que llegamos como conclusión”, describe un economista clave del radicalismo.

Para llegar a esta etapa se trabajó antes en discusiones de fondo y por qué no en un duelo por lo sucedido. Una de las conclusiones es que el haber jugado PRO demasiado sólo terminó perjudicando la gobernabilidad de la coalición. Por eso, aseguran desde el núcleo macrista, tuvieron que ejercer un profundo foco de humildad que habrá que seguir de cerca si no se quiere volver a tropezar con la misma piedra de encuestas y gurúes.

A diferencia de las peleas por las candidaturas o por la inclusión o no de Milei en una futura fórmula desde comienzos de este año se empezó a trazar un eventual plan de gobierno para Juntos en 2023. El año signado por las elecciones presidenciales tendrá un valor simbólico mayor por cumplirse los 40 primeros años desde el regreso a la democracia.

Patricia Bullrich y Javier Milei en el programa a Dos Voces Gerardo Viercovich - LA NACION

Cuando en diciembre de 2019 Franco Moccia asumió la presidencia de la Fundación Pensar otro era el clima. Reinaba la decepción propia del resultado electoral y el desánimo de una autocrítica latente a la que la pandemia le dio tiempo a surgir. “El objetivo más claro de ahora en más es que tengamos un plan de Gobierno concreto, pero sobre todo la matriz consensuada. No sólo desde el punto de vista técnico sino desde el político y económico, desde la capacidad de hacerlo”, reveló a LA NACION uno de los responsables de la iniciativa.

Con extremo sigilo ya hay más de 30 mesas temáticas trabajando cuestiones nacionales, macro, micro, sectoriales y en cuestiones cada vez más sensibles como Defensa, seguridad y modernización del estado. Además, se sumaron 22 mesas provinciales para salir de otro de los errores que algunos de los principales dirigentes definen como “atender en Buenos Aires”. “Hoy tenemos neuquinos pensando en el futuro de Neuquén, catamarqueños para Catamarca y así en todo el país. Coordinamos también varias provincias entre sí por su potencial en minería, economía del conocimiento o agroindustria, por citar algunos ejemplos”, reveló uno de los responsables de la estrategia nacional.

El otro cambio fundacional es el que se presentará en la mesa de Juntos por el Cambio durante los próximos días y es el inicio del trabajo de todas las fundaciones hermanas de la coalición, como les dicen internamente. “La Argentina futura no tendrá tiempo y todos tenemos que consensuar la matriz fundamental. De nada sirve una coalición como la que hoy nos gobierna, donde uno quiere ir para Ushuaia y el otro a la Quiaca”, reveló un exministro de Macri. Y agregó: “Ese fue uno de los principales problemas que tuvimos en el gobierno anterior. Gualeguaychú ya fue demasiado tarde. Luego lo pagamos con ruido en el Gobierno. Eso no puede volver a suceder”.

La evolución fue paulatina. Primero se trabajó en 2020 la agenda de contraataque al embate judicial por el kirchnerismo. En ese momento fueron tres los equipos técnicos, pero ahora son cuatro tras la incorporación del equipo de Miguel Angel Pichetto y el peronismo republicano. La visión de país conjunto arrojó un documento que es un manifiesto en el que prometen las claves para una Argentina mejor. A partir de allí se trabajó sobre los ocho capítulos (trabajo, educación, crecimiento, salud, seguridad, justicia, ambiente y política exterior) y dos transversales: la pobreza y el rol del estado.

Por parte de la Fundación Pensar (Pro) está al frente Moccia, por parte de la Fundación Alem (radicalismo) Agustín Campero; en representación de los lilitos, y a través de la Fundación Hannah Arendt, Paula Oliveto y Fernando Sánchez; y por la Fundación Encuentro por el peronismo republicano, el cordobés Eduardo Mondino. El rol principal pasa por la coordinación y trabajo conjunto. En la medida que el reloj de arena empezó a correr lo mismo ocurrió con la velocidad de llegar a consenso en determinados temas de fondo.

Hernán Lacunza en el Encuentro Anual del CIPPEC, Democracia 40 (40D) Tomás Cuesta - LA NACION

Para la economía la agenda está más intensa que nunca. El exministro de Economía Hernán Lacunza es quien lidera la mayoría de los equipos junto a Paco Gismondi, un economista de su extrema confianza y quien le sigue varios de los ejes abiertos con altísimo nivel de detalle. Por parte de los radicales gana terreno Maximiliano Castillo, por el lado de Lilita Carrió sube en las acciones Matías Surt de Invecq y Juan Carlos Sanchez Arnaud por parte de Pichetto.

Claro está, también hay otras espadas como Carlos Melconian, Eduardo Levy Yeyati, Luciano Laspina y Martín Tetaz a quienes se los consulta por temas puntuales.

Hay un consenso claro respecto de la prioridad: se deben gestar políticas públicas para los sectores que generen mucho empleo formal y dólares netos para trabajar. El gran tema sobre el que surgen diferencias en privado es si ir más rápido o más despacio –un regreso tímido por ahora del shock o gradualismo- y la capacidad que dará una elección para acelerar. Lo mismo ocurre con la cantidad de gobernadores necesarios y si se avanza en el plan de Horacio Rodríguez Larreta de lograr la mayor cantidad de acuerdos posibles con las coaliciones provinciales para evitar el día después o si el mejor esquema será el de “vivir con lo nuestro”.

El tema de tarifas no es un eje de diferencias. Todos creen que no se puede cobrar valores inferiores a los costos.

Una de las grandes lecciones que se intentará corregir es la de crear un relato propio. Su propio relato. En pos del contraste con Cristina Kirchner, Mauricio Macri explicó en repetidas oportunidades que no creía en una explicación constante o autobombo de las medidas tomadas. Pero eso lo llevó al otro extremo. De ahí que bajo el liderazgo de Hernán Lombardi y con la colaboración del exsecretario de Coordinación, Planeamiento y Formación en el Ministerio de Seguridad de la Nación, Alberto Fohrig, hay un nuevo equipo denominado “narrativa”. O nuevas narrativas.

20/8/19 JUAN MABROMATA - AFP

“Nuestro plan 2023-2027 tiene que tener eso. ¿Vos podés creer que este gobierno mató las Sociedades Anónimas simplificadas y nadie las defendió? Es increíble y es nuestra responsabilidad porque esto no era de izquierda ni de derecha, no era del norte ni del sur y es de todos. Es culpa nuestra”, graficó uno de sus impulsores. Y agregó: “Eso no puede volver a suceder”. El expediente electrónico fue otro de los puntos que el gobierno de Alberto Fernández intentó derribar y fue la pandemia su principal defensor.

Si bien la macro se trabaja entre las cuatro fundaciones de Juntos, la micro tiene en Pensar su propia agenda de futuro. La renovación se percibe también en los primeros nombres que hoy “empujan el lápiz”. Nicolás Gadano es uno de los que encara la estrategia energética, Gabriel Sánchez Zinny en educación, Ricardo Negri en Agroindustria; Santiago Dondo en minería, Iván Kerr en Vivienda y María Migliore y Eduardo Amadeo en Desarrollo Social. Por el lado de las relaciones exteriores el principal referente es el exSouthern Cross Horacio Reyser, en Modernización Andrés Ibarra y en Seguridad, Eugenio Burzaco, sólo por citar algunos.

Sin embargo, como dijo Hernán Lacunza en la última reunión técnica que tuvo de cara al futuro la clave será otra. “La macro manda. Podés hacer todo bien en las reformas micro pero si el dólar es un barrilete te lleva puesto. Nunca más hay que subestimar la herencia. Pensar que haciendo algo cosmético el país saldrá adelante tampoco es real y mucho menos sobreestimar las capacidades propias. El cambio de aire no estimulará la inversión pero sí lo hará ser consistentes por primera vez”, concluyó convencido.