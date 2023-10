escuchar

Con un pañuelo alrededor del cuello y un paquete de pañuelos de papel, la candidata presidencial Patricia Bullrich entró pasado el mediodía al hotel Libertador, donde fue recibida por el empresario petrolero Alejandro Bulgheroni. En el subsuelo, alrededor de 190 líderes del sector energético la esperaban en el habitual almuerzo del Club del Petróleo. “Vengo del otorrino, sin voz, pero con las ideas claras”, dijo la representante de Juntos por el Cambio, con la garganta dolida, en una reunión cerrada a la prensa, pero que pudo reconstruir LA NACION.

Bullrich estuvo acompañada de dos referentes energéticos del espacio, Emilio Apud y Javier Iguacel, quienes buscan ser el posible secretario de Energía, e hipotético presidente y CEO de YPF, respectivamente. La exministra de Seguridad no confirmó a ninguno. El único que tiene su rol asegurado es Carlos Melconian, como el virtual ministro de Economía. “Todavía no tenemos al presidente del Banco Central”, dijo Bullrich a LA NACION, al salir del hotel.

La candidata estuvo más de una hora y media reunida con los empresarios petroleros. Leyó gran parte de su discurso, en el que prometió estabilizar la economía “para que la industria dé el salto que necesita”. Para los líderes del sector fue música en sus oídos escuchar que “los precios del petróleo van a reflejar el valor internacional” y que los inversores “van a poder disponer de los frutos de su inversión”.

“Esto lo vamos a lograr liberando, de acuerdo con las condiciones que recibamos, lo más rápido posible la disponibilidad de divisas. Y a partir de este modelo de bimonetarismo, que va a permitir contratos en dólares. Esto va a ir en coordinación con un programa económico que genere la estabilización. En gas natural vamos a respetar los contratos firmados que sustenten la seguridad jurídica y el abastecimiento interno”, dijo. También se refirió al pasar sobre las tarifas, al decir que habrá una “revisión tarifaria que devuelva la racionalidad al negocio de distribución y transporte”.

Luego se refirió a las exportaciones de gas natural licuado (GNL), un anhelo que comparten en todos los espacios políticos. De hecho, ayer Diputados dio media sanción a la ley para incentivar las inversiones de GNL, aunque gran parte de Juntos por el Cambio se abstuvo en la votación. Preguntados acerca de este tema, Bullrich le pasó el micrófono a Iguacel, quien dijo que, si bien no es un proyecto ideal, es una buena base sobre la cual trabajar si llegan a ser gobierno.

“Vamos a trabajar junto a ustedes para impulsar las exportaciones de gas natural licuado más allá de las leyes que se están discutiendo. Queremos que las leyes no estén en disputa, sino que sean leyes que realmente nos garanticen el largo plazo. Sabemos que ustedes van a ser los primeros en invertir y los primeros en lograr que el sector despegue. Por eso nosotros vamos a dar todas las garantías al capital que venga y al capital que esté, no vamos a distinguir entre el capital nacional y el extranjero”, dijo Bullrich.

Bullrich también habló sobre otro proyecto de ley que le dará seguridad jurídica y estabilidad a las inversiones. “Esto permitirá poder pensar en un negocio que todos sabemos que es de largo plazo”, les dijo.

Al referirse sobre YPF, la candidata dijo que “tendrá un rol de liderar la industria, pero con un liderazgo ordenador, asociativo y no hegemónico”. Y agregó: “Queremos que YPF catalice el desarrollo de la industria y los grandes proyectos de inversión en alianza con todas las empresas que están y las que pueden venir. Creemos que esa velocidad de una YPF generando acuerdos con otras empresas va a apurar los tiempos”.

También habló sobre los empleados de YPF y dijo que habrá un management totalmente profesional. “Sabemos que hay gente en YPF que es muy profesional. Vamos a respetar a todos ellos, pero vamos a sacar a todos aquellos que no tienen nada que ver con la industria y que están ahí por un favor político. Todo profesional se tiene que quedar tranquilo porque lo vamos a respetar, no nos importa su orientación política, nos importa que sepa de qué se trata este negocio”, indicó.

Al igual que dijo ayer en la conferencia de prensa con su equipo luego de que el dólar blue superara los $1000, Bullrich dijo que están preparados para tomar el país desde el lugar lo dejen. “ No nos vengan a decir que nosotros venimos a ajustar, cuando la Argentina ha ajustado a toda la sociedad y a lo único que no ha ajustado es a un Estado, que ha crecido. No nos vamos a comer esa mentira, porque este tamaño del Estado es incompatible con un país que pueda crecer y adelantarse a los años perdidos”, dijo.

Para ello, la candidata dijo que “no se puede gobernar la Argentina sin poder”, pese a que ha probado muchas veces. “Nosotros hoy tenemos la decisión, el coraje y el poder en las cámaras [del Congreso], en 10 provincias y con intendentes, que nos permitan que no dependamos de la extorsión de la gobernabilidad. Esto es muy importante y es un cambio de condiciones de gobernabilidad que la Argentina no tuvo en otras oportunidades”, concluyó, y recibió un largo aplauso.

Al finalizar, se le hicieron cuatro preguntas. La primera fue de Bulgheroni, quien le consultó por los mapuches, un tema en el que prestan especial atención los petroleros por la ubicación de sus yacimientos. “Vamos a regularizar lo que ya esté en el registro, pero no vamos a permitir a que se inscriben nuevas comunidades cada 15 días. Y vamos a evitar los bloqueos, no puede haber ocupación”, respondió.

Luego se le preguntó por YPF y la exportación de GNL, en donde repitió lo que ya se había dicho, y le consultaron sobre el rol de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, a lo que dijo que se enviarán oficiales y suboficiales a la frontera para prevenir el ingreso. Minutos antes de las 14 se retiró con destino a la provincia de Salta, para seguir con la gira electoral. Mañana visitará otro ambiente petrolero, cuando llegue a Chubut.