Sinceramiento, pronósticos del dólar y un dato alentador sobre los precios

CÓRDOBA.- El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que el Gobierno está “en deuda con el campo”, que deben tener financiamiento para la transición porque si se eliminan las retenciones al otro día no hay una suba de recaudación. “Me encantaría bajar las retenciones hoy o el impuesto a débitos y créditos, pero no podemos”, se sinceró.

Repasó las medidas que han tomado a favor del campo, “cada vez que podemos le mostramos al campo que lo valoramos y ellos también responden. Tienen claro que este es un proceso y que le estamos dando lo máximo que podemos”.

Aseguró que lo hará apenas puedan e insistió en que las provincias deben también bajar impuestos a los privados. Volvió sobre que Nación busca generar “competencia” entre las provincias en materia impositiva.

Sobre las medidas anunciadas para que los argentinos vuelquen los dólares “del colchón” a la economía, que denominaron Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, Caputo habló de “reivindicación a los argentinos de bien”.

“Ahora se va a poder controlar mucho mejor. Nos vamos a concentrar en los que realmente hay que controlar”, enfatizó. “Están alineadas con las normas GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y de la UIF (Unidad de Información Financiera)”, apuntó y afirmó: “Si queremos que la gente vuelva a confiar en los políticos, tenemos que confiar nosotros en la gente”.

Sobre el tipo de cambio, volvió sobre que el programa “está diseñado para que no haya problemas con el dólar. La realidad es que cada vez habrá más entrada de dólares. No quiero aventurar de que va a ir al piso de la banda, pero dejará de ser un problema. Vamos a ir a una competencia de monedas y el peso va a ser la moneda fuerte”.

Señaló, sobre la baja de aranceles a celulares, aires acondicionados y televisores, que hicieron un estudio y ya detectaron “bajas de hasta el 25%” en los teléfonos. “Se viene otra Argentina y hay que amoldarse a eso”, definió.

Sobre el impacto en Tierra del Fuego, planteó que no hicieron nada en contra de la isla y que le dieron la posibilidad de courier (de que exporten al continente) para reducir los costos de logística.

El ministro disertó ante empresarios invitado por la Bolsa de Comercio de Córdoba y, a la hora del diálogo abierto, conversó con Manuel Tagle, presidente de la entidad. El empresario, en la apertura, se deshizo en elogios al ministro y al presidente Javier Milei.

Elogios a Milei

Caputo reiteró el “voten bien” que menciono ayer al indicar qué pasaría si viene otro gobierno, además de ratificar que habrá una ley de blindaje con prescripción a los dos años.

En ese punto, sostuvo que es la “personalidad” del presidente Javier Milei la que les “hace más fácil el trabajo a todos los ministros. Transmite pasión, allana el camino”.

Caputo subrayó la “necesidad de remonetización” de la economía y repitió que los anuncios “pueden ayudar porque hay muchos más dólares que pesos”.

Descartó riesgos de que la demanda se recaliente a punto tal de que las empresas no puedan atenderla: “Lo hemos hablado con las industrias, la capacidad instalada está un poquito por debajo del 70%”. Señaló que si logran que la economía crezca al 6%, “estaremos devolviendo entre U$S420.000 y U$S550.000 millones a los privados”.

Con respecto de si la Argentina está cara en dólares, como otras veces, afirmó que “se acomodó” y que, en el caso de la indumentaria, el problema son los “altos márgenes”. “Habrá sectores que florezcan, otros que se deberán reacomodar”, agregó.

Antes de Caputo disertó Guido Sandleris, presidente de la fundación Ecosur de la institución, quien lo sucedió como presidente del Banco Central en setiembre de 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri. Fue Sandleris, precisamente, quien endureció el cepo cambiario después de la derrota del oficialismo en las elecciones generales.

Caputo rodeado por el exfuncionario Mogetta y Manuel Tagle.

Caputo dijo que mientras más formalización haya, “menos impuestos pagarán los que pagan” y reiteró el pedido a los empresarios de que inviertan. “En los últimos meses, veo un cambio profundo”, añadió y mencionó que “ya en el mundo reconocen” a la Argentina.

En varias oportunidades el Ministro recibió aplausos de los presentes. La conferencia estaba anunciada para las 9, pero ayer comunicaron que se atrasaría porque Caputo tenía una reunión con el presidente Javier Milei. Antes de aterrizar en Córdoba dio una entrevista con A24 en la que calificó de “refundacional” al nuevo régimen.

A lo largo del discurso en Córdoba repasó las medidas tomadas. Recomendó que desde el 1 de junio los contribuyentes se suscriban al nuevo régimen de Ganancias Simplificadas.

Añadió “puede que el banco pide una declaración de origen fondos, pero si no son ilícitos no habrá ningún problema. Bienes de consumo, menos de $50 millones, pueden consumir lo que quieran. Para los registrables, por encima de ese monto, se deben adherir al nuevo régimen”.

“Lo que estamos haciendo es revertir la carga de la prueba. El 99,9% de los argentinos no es un delincuente, no es un narco, no es un terrorista. Lo más importante es que el sistema no funcionó, generó más informalidad”, describió y repitió que 1.000 CUITS explican la mitad de la recaudación.

En su presentación dijo que el país está en “una situación bastante inédita, que el país no vive hace más de cien años” como es la de tener “superávit primario, control monetario absoluto, un Banco Central que permitiría ir a un tipo de cambio por debajo de los $1000 por dólar y se llegó a esto por decisión política”.

En esa línea, volvió a marcar diferencias con el buen momento de la Convertibilidad. “No se sostenía porque no había decisión política”. Planteó que eso es “lo que más garantiza” la sostenibilidad.

Auditorio

Además de empresarios, estuvieron en el auditorio legisladores nacionales y exfuncionarios. Por La Libertad Avanza (LLA) dijeron “presente” Gabriel Bornoroni, el exsecretario de Transporte, Franco Mogetta y la excanciller Diana Mondino (fue su reaparición en un acontecimiento público de estas características).

De los cercanos al oficialismo nacional, participaron los senadores Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero y los diputados Laura Rodríguez Machado, Rodrigo de Loredo y Gabriela Brouwer de Koning. Al Gobierno de Córdoba lo representaron sus ministros Manuel Calvo y Pedro Dellarossa. La diputada de Hacemos Unidos por Córdoba, Alejandra Torres, también escuchó las disertaciones.