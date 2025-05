Dólares bajo el colchón: el Gobierno anunció el “plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”

El Gobierno anunció este jueves su paquete de medidas para que los argentinos vuelquen los dólares “del colchón”, es decir, que están en la economía informal, a la formal. Lo llamaron Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos.

El encargado de hacer el anuncio -que se pospuso para esta semana desde la pasada- fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló que desde ahora se respetará el principio de inocencia sobre los contribuyentes, que marca la Constitución Nacional. “Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario; tus dólares, tu decisión”, resumió y detalló que el plan tendrá dos etapas: una aplicada por el Gobierno a través de decreto y otra, que mandarán como un proyecto de ley al Congreso.

Estuvo acompañado por el equipo del Palacio de Hacienda, liderado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y por el titular de ARCA, José Luis Daza. Se sumó el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

En la previa, el vocero y los demás funcionarios se tomaron una foto, todos con corbatas de color rojo y escarapelas. “Se viene. Fin”, escribió el portavoz, que subió la postal en su cuenta de X.

Los motivos

Adorni inició la conferencia con los motivos por los que el Gobierno decidió avanzar con este plan.

En primer término, señaló que la Argentina es uno de los países donde “más se criminalizó el ahorro” y se lo achacó a una “serie histórica de desmanejos por parte de la dirigencia”, que hizo que ganar plata “estuviera mal visto y fuera hasta peligroso”.

Entre críticas a los gobiernos que alimentaron “un Estado gigante” que “avanzó sobre el bolsillo” de los contribuyentes con el cobro de impuestos y la emisión de moneda, el vocero señaló que estos planes generaron inflación y también un sistema tributario que no actualizaba los topes fiscales y los mínimos no imponibles, lo que derivó en que los argentinos tengan que pagar impuestos que no les correspondían.

“Esto sirvió de caldo de cultivo y los argentinos se volcaron a la informalidad, y el Estado subió cada vez mas los impuestos sobre los pocos formales. Fue tal la aberración que tuvimos cepo durante casi 10 años, poniendo las personas que querían comprar mas de US$200 al mismo nivel que un delincuente como Al Capone, tratándolos con perros y con el paso de las fuerzas de seguridad... recordamos las imágenes de la calle Florida con los perros. Mientras tanto, los corruptos amigos de la vieja política, los que navegaban en yates por el Mediterráneo, tenían garantizada la impunidad”, marcó, contra el kirchnerismo y con un dardo a las imágenes del exintendente de Lomas de Zamora y ministro bonaerense, Martín Insaurralde, con la modelo Sofía Clerici, en Europa.

Siempre sobre los gobiernos anteriores, Adorni habló de un “Estado cual Gran Hermano” que controlaba todas las transacciones de las personas “como si fueran criminales que merecían castigo” y con una normalización de “prácticas ridículas”, como que “el Estado obligue a los bancos a informar todas las transacciones y a los comercios, a informar las compras”.

“La voracidad fiscal nos llevó a malgastar recursos en vigilar a una persona por llenar el chango o comprarse una licuadora. Registrábamos tantas operaciones presuntamente sospechosas que la Unidad de Información Financiera (UIF) solo le daban los recursos para analizar 0,34% de las cuestiones, una verdadera tomada de pelo”, se quejó Adorni y fue ahí que marcó: “En un acto de locura colectiva de la política se decidió tratar a todos los argentinos como potenciales delincuentes, invirtiendo el principio de inocencia de la Constitución Nacional”.

Consideró, entonces, que este tipo de medidas “enemistaron a la ciudadanía con el sistema” y la hicieron desconfiar del Estado y los bancos, por lo que en este momento por cada peso que circula hay cinco en la informalidad, tanto en la economía en negro o ahorrados en forma de dólares, lo que derivó también en un crecimiento del empleo informal.

“Peor: esta pantomima de control tampoco ayudó a combatir los flujos de dinero de actividades delictivas. Trató a los argentinos de bien como criminales y los delincuentes de vedad quedaron impunes. Incluso el GAFI en el último informe realizado sobre las medidas antilavado recomendó mejorar el control y verificación. Hoy esto se acaba. Es hora de terminar con la gran hipocresía de una vez por todas, que tiene de rehén a los argentinos que trabajan, se esfuerzan, ahorran e invierten. El Presidente instruyó al equipo económico a implementar el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, sentenció.

Dos etapas

En eso, desglosó que el plan tendrá dos etapas. “La primera implica todo lo que el Poder Ejecutivo Nacional puede hacer y está a su alcance. Se aplicará mediante decreto, que el Presidente firmará en las próximas horas, y la UIF adecuará su normativa al nuevo esquema", indicó.

“La segunda etapa consiste en un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de aquí al futuro, frente a las próximas administraciones, porque quienes delinearon el marco perseguidor y expulsor se presentan a elecciones cada cuatro años”, añadió.

Convencido de que hay que hacer un “cambio de chip”, Adorni marcó: “Tus dólares, tu decisión. Lo tuyo es tuyo, y no del Estado. Podés usarlo como quieras, sin tener que andar demostrando de dónde lo sacaste. Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario".

En medio de las críticas de la oposición en cuanto a cómo este plan podrán afectar las prácticas antilavado, Adorni se comprometió a “no retroceder en la batalla contra el crimen".

“Vamos a destinar los recursos a combatir a quienes cometan delitos, a castigarlos con todo el peso de la ley. En nuestro objetivo, el que las hace las paga. Se acabó la ridiculez de que paguen justos por pecadores. Es dar vuelta la página y encauzarlos de forma definitiva en un verdadero sendero de crecimiento”, señaló.

Para ese fin, consideró que es necesario que el Estado confíe en la gente y también la gente en el Estado. “La confianza es una autopista en ambas direcciones. Solo si confiamos en la gente y permitimos que el dinero circule libremente el país saldrá adelante. No podemos hacer todo el tiempo lo mismo y esperar resultados diferentes. Por eso, la intención es dejar de tratar a la gente como criminal por default. El objetivo no será el de perseguir a los argentinos de bien que logra ahorrar, estará puesto en perseguir narcos y criminales que ven el delito como forma de vida", dijo y dio paso a Caputo y Pazo, que ahondaron en los detalles del plan.

