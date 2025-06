Sturzenegger anunció que la Anmat no intervendrá en la importación de repelentes de mosquitos

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció este martes en redes sociales que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) no intervendrá en la autorización de importación de repelentes de mosquitos, tras algunos veranos con faltantes de este producto en medio de brotes de dengue.

A través de la Disposición 4033/25 publicada en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei ordenó que el organismo no intervenga en los trámites de solicitud de autorización de importación iniciados por establecimientos habilitados “productos cosméticos, domisanitarios, de higiene oral de uso odontológico, higiénicos descartables de uso externo, higiénicos de uso intravaginal, con fines de comercialización o distribución gratuita”.

En ese contexto, en su cuenta de X, Sturzenegger dijo que ahora ya no habrá barreras para importar repelentes. “¿Se acuerdan cuando en medio de la crisis del dengue no había repelentes porque no se lograban las autorizaciones para importarlos?“, introdujo el funcionario.

“Esa dificultad desaparece con la Disposición 4033/25 que elimina la intervención de la Anmat en la importación de productos domisantarios, cosméticos e higiénicos varios. Así, seguimos dándole mayor libertad a los argentinos. Falta mucho todavía, pero cada paso nos acerca al objetivo de libertad que nos pone como norte nuestro presidente Javier Milei”, sumó. Tras ello agradeció además al ministro de Salud, Mario Lugones, a la titular de la Anmat Agustina Bisio, y al secretario de Desregulación, Martín Rossi.

Ya por noviembre del año pasado, antes del verano (en el que no se registró ningún brote) la Anmat dispuso que los laboratorios habilitados para producir repelentes quedaran exceptuados de presentar ante la autoridad regulatoria información sobre la eficacia de un nuevo producto durante la temporada del virus.

Noticia en desarrollo