Marcha atrás: Tres Arroyos no le cobrará la tasa a los vuelos hacia Buenos Aires

Luego de que el conflicto escalara con cruces públicos entre el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el intendente Pablo Garate, el Concejo Deliberante de Tres Arroyos aprobó hoy la eximición de la tasa de servicios aeronáuticos para la empresa Humming Airways por un período de nueve meses, con posibilidad de renovación.

La decisión despeja el principal obstáculo para que la compañía inicie sus operaciones y comience a volar en mayo hacia el Aeroparque Jorge Newbery.

“Se aprobaron los vuelos comerciales que nos van a conectar directamente con la ciudad de Buenos Aires. Es una herramienta clave para el desarrollo de una ciudad con un perfil productivo e industrial que necesita estar cada vez más conectada. Después de un primer rechazo que generó preocupación, se pudo reflexionar, escuchar a la comunidad y avanzar; eso es lo que vale”, sostuvo el jefe comunal.

Días atrás, Garate había responsabilizado al Concejo Deliberante por la demora en el tratamiento de la eximición, en respuesta a cuestionamientos de Sturzenegger, quien, sin embargo, volvió a apuntar contra la gestión municipal por la falta de resolución del tema.

Hola Sr. Intendente. Perdón que no pude contestar ayer pero estábamos terminando un proyecto de ley que aumentará el valor de los campos en Tres Arroyos sustancialmente y que espero acompañen los diputados de UP (aunque no me hago esperanzas). Respecto al tema de esa tasa hagamos… — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 21, 2026

Según detalló Francisco Errecart, CEO de Humming Airways, la idea es comenzar con la preventa de pasajes en abril y arrancar a operar en mayo.

El esquema inicial prevé dos frecuencias semanales: los lunes, con salida desde Aeroparque a las 11, y los miércoles, a las 16.30. La aeronave arribará al aeródromo de Tres Arroyos, realizará una breve escala y regresará a la ciudad de Buenos Aires. En función de la demanda, se evalúa incorporar una escala técnica en Tandil.

Uno de los diferenciales del servicio será la operatoria desde la terminal de vuelos privados de Aeroparque, lo que permitirá a los pasajeros embarcar en aproximadamente 30 minutos, sin atravesar los procesos habituales de la aviación comercial.

El servicio se prestará con un Fairchild MetroLiner 23, con capacidad para 19 pasajeros, aunque en una primera etapa se limitará a entre 13 y 15 plazas debido a la extensión de la pista del aeródromo local, en resguardo de la seguridad operativa. El tiempo estimado de vuelo directo será de una hora y 15 minutos.

En cuanto a la política comercial, la empresa prevé ofrecer paquetes de preventa —no nominales— orientados a empresas y grupos familiares, con valores de entre US$110 y US$130 por tramo. Los pasajes individuales, en tanto, se comercializarán a través de su sitio web a un precio aproximado de US$150 por tramo.