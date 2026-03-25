Cruce entre Sturzenegger y economistas por el dato de cierre de empresas en el gobierno de Milei

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, analizó hoy en su cuenta de la red social X los datos difundidos la semana pasada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) sobre la evolución del número de empleadores durante la gestión de Javier Milei.

Según el funcionario, si bien el total de empleadores se redujo en 22.608 entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, la dinámica sería distinta al desagregar por tamaño de empresa. En ese caso, sostuvo, el número de firmas pequeñas, medianas y grandes se mantiene “estable o incluso muestra un leve crecimiento”.

De acuerdo con un gráfico difundido por el ministro, en ese período las empresas medianas (de 26 a 100 trabajadores) registraron una caída del 1,1%; las grandes (más de 100 empleados), un retroceso del 1,4%; y las pequeñas (entre 6 y 25 trabajadores), una baja del 1,9%.

“Desde hace un tiempo el kirchnerismo está tratando de instalar la idea de una baja en el número de empresas. Pedí un doble click y veo esto: que en los últimos dos años el número de empresas pequeñas, medias y grandes es estable o crece”, afirmó.

Desde hace un tiempo el kirchnerismo está tratando de instalar la idea de una baja en el número de empresas. Pedí un doble click y veo esto: que en los últimos dos años el número de empresas pequeñas, medias y grandes es estable o crece. pic.twitter.com/5YWBD8kOlO — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 25, 2026

Los datos de la SRT muestran una reducción en términos absolutos en todos esos segmentos. En el caso de las empresas medianas, el número pasó de 1.431.675 en noviembre de 2023 a 1.409.741 en diciembre de 2025. En las grandes, de 6.506.660 a 6.278.673; y en las pequeñas, de 1.190.405 a 1.174.488.

Economistas y analistas cuestionaron, además, que el análisis oficial no incluyera a las firmas de menor tamaño. En el segmento de empresas de entre 1 y 5 empleados, los empleadores descendieron de 728.433 a 696.555 en el mismo período.

“Ministro, se le olvidó una línea: las empresas de hasta cinco trabajadores. No es un universo menor: representan el 70% de los empleadores en la Argentina”, señaló Florencia Gutiérrez, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Ministro, se le olvidó una línea: las empresas de hasta 5 trabajadores. No es un universo menor: son el 70% de los empleadores en Argentina

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En la misma línea, Guido Zack, director de Economía de Fundar, consideró que la lectura oficial omite parte relevante del universo analizado. “Tres variaciones negativas no pueden interpretarse como estabilidad o crecimiento. Además, las empresas de hasta cinco empleados, que concentran cerca del 70% del total, muestran la mayor caída”, afirmó.

Interesante interpretación de los datos de @fedesturze. De más está decir que 3 valores negativos no es algo estable o que crece. Pero también es evidente que olvidó las empresas más chicas, de hasta 5 empleados, que son el 70% del total. Si mostramos la foto completa... https://t.co/3jJ7XIOQZH — Guido Zack (@GuidoZack) March 25, 2026

El economista agregó que la contracción actual es la más pronunciada para los primeros 25 meses de una gestión desde 2003 y que se verifica en la mayoría de los sectores de actividad y en casi todas las provincias, con excepción de Neuquén.

Desde el Ministerio de Desregulación aclararon luego que en el gráfico no figuran las empresas de uno a cinco empleados porque, si bien ese segmento puede representar el 70% de las empresas, en el total, solo explicaría el 7% de los trabajadores. Y, por otro lado, destacaron que tiene una informalidad muy alta (más del 66%) que desdibuja el gráfico.

Además, esgrimieron que ese dato viene bajando de forma sostenida desde 2011 y no tendría que ver con el gobierno de Milei.