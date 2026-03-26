Renovación genética: una marca multinacional presentó híbridos de maíz con tolerancia a la chicharrita, entre otras novedades

CÓRDOBA.- Con alrededor de 100 asistentes en la Estancia La Paz, en la localidad cordobesa de Ascochinga, Brevant Semillas oficializó el lanzamiento de su campaña 2026/27. La marca, posicionada como el brazo de cercanía y versatilidad de Corteva Agriscience, presentó una renovación integral de su catálogo para los tres cultivos principales de la región, destacando el despliegue de tecnologías como Enlist® y Conkesta en soja, y la introducción de híbridos de maíz con tolerancia específica al achaparramiento (spiroplasma).

El evento, que comenzó desde muy temprano y bajo un cielo despejado, contó con la participación disruptiva de Ricky Sarkany para trazar un paralelismo entre la innovación en la moda y la “vanguardia” en el agro, sirvió de plataforma para anunciar que los nuevos materiales estarán comercialmente disponibles a partir de junio/julio de 2026. El empresario dio testimonio de su vida personal y empresarial, pero también remarcó la importancia de producir mejor y con identidad.

Durante el evento se puntualizó que la oferta no es aislada, sino que se sustenta en tres pilares: genética de élite, biotecnología de última generación y manejo digitalizado. Dijeron que en el caso del maíz se destaca por la versatilidad y respuesta a la “chicharrita”.

La gran novedad es el BRV 8181 PWU, definido por la gerente de Producto, Verónica Mac Lean, como el híbrido “más versátil del país”. Según mencionó es adaptable a siembras tempranas y tardías, con alto peso de mil granos y estabilidad en diferentes densidades. También se lanzó el BRV Norte, un complemento del conocido 25.8, diseñado específicamente para aportar rendimiento y tolerancia al complejo de achaparramiento del maíz en zonas donde la presión de la chicharrita (Dalbulus maidis) ha sido crítica.

Gonzalo Insua, responsable del negocio de soja de Brevant Semillas

Por su parte, Gonzalo Insua, responsable del negocio de soja de Brevant Semillas, destacó que la expectativa es que la superficie de soja con tecnología Enlist y Conkesta supere el 40% en la Argentina. En el caso de la BRV 5925 CE, la variedad con tecnología Conkesta (control de insectos) más corta del mercado, está orientada a sustituir a la considerada exitosa 6123, aportando mayor potencial y sanidad.

Mientras que la BRV 7525 SCE se trata de un material de grupo de madurez largo (Grupo 7) diseñado para las zonas NEA y NOA. La marca también hizo el relanzamiento histórico del girasol. Según puntualizó Mac Lean decidieron trabajar fuertemente con el productor con este híbrido. “Nunca nos fuimos del negocio del girasol, por eso decimos que lo relanzamos. Ahora se suman dos variedades más al portafolio; el BRV L210 y CP y el BRV H280 CL. El girasol lo ven como una oportunidad y está teniendo muy buena performance”, observó.

Precisaron que Brevant busca recuperar protagonismo en un cultivo donde Corteva posee uno de los bancos genéticos más robustos a nivel mundial, explicó la ejecutiva. En el caso del BRV L 210 CP subrayó sobre el segmento linoleico. Mientras que el BRV H 280 CL, el híbrido alto oleico con tolerancia a Phomopsis, una de las afecciones sanitarias que más preocupa al productor local.

Verónica Mac Lean, gerente de producto maíz y girasol de Brevant Semillas

Mac Lean, gerente de producto maíz y girasol, indicó: “Estamos renovando por completo la genética. Este es el puntapié de un recambio con muchísima más adaptación a ambientes desafiantes. Tener uno de los bancos genéticos más grandes del mundo nos permite ser un semillero con soluciones en los tres cultivos, algo que no todos pueden ofrecer”. Insua, en tanto, añadió: “El productor nos ve como una marca innovadora. A diferencia de la competencia que ofrece genética o tecnología aislada, nosotros juntamos todas las partes: genética, tecnología y manejo. Ese es nuestro ADN vanguardista”.

A lo largo del evento, también hubo distribuidores históricos que brindaron testimonio. Uno de ellos fue Manuel Bianchetti, encargado de Daser Agro, quien repasó los alineamientos y estrategias con clientes. “Vender antes era recorrer en camioneta, saber si el perro te iba a morder en el campo. Hoy, aunque cambió la era digital, lo que no cambia es estar cuando las cosas vienen malas, con un equipo dispuesto a explicar y llegar a un arreglo. Entusiasma tener siempre cosas nuevas para ofrecer”.

Ricky Sarkany, empresario, también habló frente a productores y distribuidores de la marca, a quienes dio testimonio de su trayecto y vida

Entre los expertos de la firma también estuvo Horacio Guerra, gerente de producto de maíz, quien también fue uno de los encargados en presentar los híbridos. Mencionó que la marca no solo compite a nivel nacional con una red federal de distribución, sino que se apoya en la estructura global de Corteva Agriscience. Destacó que esto le otorga acceso a programas de mejoramiento internacionales que se adaptan localmente en los Módulos de Innovación Brevant (MIB), sitios experimentales distribuidos en todo el país.

“Los pilares donde queremos estar son, primero, cerca del productor; tomar las mejores decisiones posibles, con tecnología y manejo aislado. Buscamos construir una propuesta mucho más robusta, que le permita al productor tomar decisiones más precisas. La idea es acompañarlos desde la marca: siempre intentamos estar a la vanguardia, incluso anticipándonos. Queremos hacer algo, queremos producirlo. Es la manera de llegar al productor”, analizó.

Para potenciar la genética, mencionó que la marca impulsa la plataforma Mi Lote, que incluye tres herramientas predictivas clave, entre ellas un simulador de tecnología: predice el comportamiento de híbridos y variedades según datos climáticos históricos. Recomendador de densidad y nitrógeno: Optimiza la inversión en insumos según el ambiente.

Con alrededor de 100 personas, la marca anunció los nuevos productos para la campaña 2026/27

Además del sistema de evaluación de rendimiento, analiza la “película” de los últimos años del lote para tomar decisiones preventivas en lugar de curativas.

Vale recordar que a nivel internacional, Brevant es la marca estratégica de Corteva para canales de distribución independientes en mercados clave como EE.UU., Canadá, Brasil y la Argentina.