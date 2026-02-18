SUAF: estos son los montos de las Asignaciones Familiares en marzo 2026

Los titulares de las Asignaciones Familiares de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen en marzo una suba del 2,88% en la prestación, respecto del valor percibido el mes pasado.

El monto exacto de las asignaciones familiares de marzo de 2026

Esto se debe a que el organismo previsional realiza actualizaciones mensuales automáticas y en el tercer mes del año impacta un aumento del 2,88%, en concordancia con la inflación registrada en enero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

A cuánto llegan las Asignaciones Familiares en marzo 2026

El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. La segunda condición para percibir alguna de las asignaciones familiares es que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope mensual, ya que se excluye del cobro a todo el grupo familiar.

Los siguientes valores corresponden a marzo de 2026:

Asignación Familiar por Hijo

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Valor General Hasta $999.482 $66.412,95 Entre $999.482,01 y $1.465.838 $44.797,66 Entre $1.465.838,01 y $1.692.360 $27.096,36 Entre $1.692.360,01 y $5.292.758 $13.978,83

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Valor General Hasta $999.482 $216.238,62 Entre $999.482,01 y $1.465.838 $152.973,58 Desde $1.465.838,01 $96.546,12

Prenatal y Maternidad

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Valor General Hasta $999.482 $66.412,95 Entre $999.482,01 y $1.465.838 $44.797,66 Entre $1.465.838,01 y $1.692.360 $27.096,36 Entre $1.692.360,01 y $5.292.758 $13.978,83

Asignaciones de Pago Único

Asignación Ingreso Grupo Familiar (IGF) Valor General Nacimiento Hasta $5.292.758 $77.412,12 Adopción Hasta $5.292.758 $462.844,26 Matrimonio Hasta $5.292.758 $115.911,84 Cónyuge Hasta $5.292.758 $16.112,01

Las asignaciones familiares se ajustan en un 2,88% Freepik

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Cómo elegir el medio de pago para las prestaciones de la Anses

Ingresar a Mi Anses o descargar la aplicación, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción Cobros

Luego hacer click en la opción Cambiar medio de cobro jubilaciones y pensiones o Cambiar medio de cobro Asignaciones Familiares, según corresponda.

Corroborar que los datos de contacto (correo electrónico, celular y domicilio) estén actualizados y verificados, lo que puede realizarse en el momento.

Cargar el código de validación recibido por correo electrónico o SMS y confirmar el DNI, ingresando el correspondiente número de trámite.

Una vez ingresado dicho código, se podrá optar por el nuevo medio de cobro dentro de las opciones habilitadas.

En el caso de las asignaciones, podrán consultar el medio de cobro actual y seleccionar el nuevo.

Cabe destacar que quienes residan en zona austral deben optar por una sucursal bancaria para poder mantener el adicional correspondiente a dicha zona.

Para todos los casos, la elección estará vigente a partir de los 60 días de solicitada.