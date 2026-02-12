Asignación Universal por Hijo: de cuánto es la AUH en marzo 2026 con el aumento confirmado

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) actualiza en marzo los valores de sus prestaciones, entre ellas, la AUH (Asignación Universal por Hijo), dado que en el tercer mes del año impacta un incremento del 2,88%, que proviene del más reciente índice de inflación.

En marzo, la AUH aumenta un 2,88% Shutterstock - Shutterstock

Este reajuste incluye a los titulares de la AUH, prestación destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.

Así, los beneficiarios de la AUH tienen en marzo un ajuste del 2,88%, en concordancia con la inflación registrada en enero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

De cuánto es la AUH en marzo 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:

Tipo de Asignación Monto Asignación Universal por Hijo $106.250,57 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $345.967,41 Asignación por Embarazo $106.250,57

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Los montos de marzo para la AUH DIEGO SPIVACOW - AFV

Cómo presentar la Libreta AUH

Cada año, los beneficiarios de esta prestación social deben hacer la presentación de la Libreta AUH, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación. Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH

Ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la sección “Hijos”, seleccionar la opción “Libreta AUH”. Allí, se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar que todos los datos sean correctos.

En caso de que falte completar alguna sección, ya sea de educación, salud o vacunación, se debe seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico.

Una vez descargado, imprimir el formulario. Es importante que la impresión se realice en una sola hoja y con buena calidad. Luego, llevarlo al centro de salud o a la escuela (según corresponda) para que sea debidamente completado y firmado por las autoridades pertinentes.

Sacar una fotografía clara del formulario ya completo. La imagen debe tomarse sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que las cuatro esquinas marcadas en negro sean visibles. La foto debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.

La AUH se actualiza de manera mensual

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos: