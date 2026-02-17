¿Cuándo es el próximo feriado?
El asueto más cercano puede ser de un solo día o extenderse a cuatro jornadas, según el rubro de trabajo; cuándo cae y a quiénes alcanza
En lo que va de 2026 hubo diferentes asuetos de diversa índole, algunos conformando un fin de semana extendido, por eso quienes tengan la inquietud de cuándo es el próximo feriado deben saber que coincide con el mes de marzo.
El receso de marzo está formado por un feriado nacional y un día no laborable, por lo que, según el rubro, se podrá disfrutar de una jornada de descanso en el medio de la semana o de un fin de semana de cuatro días.
¿Cuándo es el próximo feriado?
El feriado más próximo, de acuerdo al calendario oficial que proporciona la Jefatura de Gabinete, corresponde al martes 24 de marzo, cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
En tanto, el Gobierno dispuso que el lunes 23 de marzo sea día no laborable con fines turísticos. Esta particularidad se puede establecer tres veces en todo el año, y la primera de ellas es en marzo.
De esta manera, algunos sectores como la educación, los bancos, o la administración pública contarán con un fin de semana extendido de cuatro días en los que se incluyen el sábado 21, el domingo 22, el lunes 23 y el martes 24 de marzo.
Debido a que el lunes 23 es un día no laborable, la prestación de servicios es de carácter optativo. La decisión de otorgarlo como jornada de descanso o de exigir la prestación de servicios recae exclusivamente en el empleador.
Cómo se paga el feriado del 24 de marzo
Quienes deban trabajar durante un asueto tendrán una remuneración diferencial. “Todo trabajador que preste servicios por estar afectado a las excepciones previstas en aquellas normas legales cobrará la suma que tenga asignada, más una cantidad igual”, puntualiza la Ley de Contrato de Trabajo. Por eso, las personas que trabajen en el feriado del 24 de marzo cobrarán el doble de lo que reciben por una jornada habitual.
Todos los feriados y días no laborables de 2026
Marzo
- Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
Abril
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).
Mayo
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).
Diciembre
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
