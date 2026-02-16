PNC: cuál es el monto de las pensiones en marzo de 2026

Los pensionados de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), que mensualmente reciben la PNC (Pensiones No Contributivas), tienen un aumento en marzo del 2,88%, en línea con el más reciente registro inflacionario.

Las PNC habitualmente se acreditan en la segunda semana de cada mes según la terminación del DNI de sus titulares y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH, dan inicio al cronograma de pagos del mes del organismo previsional, que realiza las entregas de acuerdo a la terminación del DNI.

En esta ocasión, las PNC tienen un ajuste del 2,88%, en concordancia con la inflación registrada en enero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuál es el monto de las Pensiones No Contributivas y las jubilaciones en marzo de 2026

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar PNC (Invalidez/Vejez) $ 258.720,61 $ 70.000 $ 328.720,61 PNC (madres de siete o más hijos) $ 369.600,87 $ 70.000 $ 439.600,87 PUAM $ 295.680,69 $ 70.000 $ 365.680,69 Jubilación mínima $ 369.600,87 $ 70.000 $ 439.600,87 Jubilación máxima $ 2.487.063,96 - $ 2.487.063,96

Por qué los titulares de PNC cobran la totalidad del bono

Es importante señalar que, aunque el ajuste mensual a las jubilaciones se basa en la inflación registrada por el Indec, el bono previsional se mantiene sin cambios desde marzo de 2024. Esto provoca que, para quienes perciben la mínima, el reajuste efectivo en mano sea menor al Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que la suma adicional no se actualiza.

Los valores exactos de las PNC de marzo 2026

El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes correspondientes. Está destinado principalmente a aquellos beneficiarios que perciben el haber mínimo, así como a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para los beneficiarios con haberes que superen la mínima, el bono se otorga de manera proporcional. Este cálculo se realiza de forma que la suma total (haber más bono) no exceda un tope establecido de $439.600,87.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.