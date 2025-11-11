ARCA subasta 21 PlayStation a $96.000: así se pueden conseguir

El Banco Ciudad, junto a ARCA (Agencia de Recaudación y control Aduanero), exhibe lotes de productos electrónicos, entre los que se destacan consolas de juego PlayStation, en diferentes modelos, para adquirir mediante la modalidad de subastas, el jueves 13 de noviembre.

La subasta del Banco Ciudad permite adquirir consolas de juego PlayStation, con un precio base que parte de los $96.000 y de forma online.

Esta subasta se desarrollará entre las 11 y las 12.05 del jueves 13 de noviembre, de manera electrónica, a través de la plataforma de subastas públicas del Banco Ciudad. La entidad financiera resalta que los interesados deben descargar desde el sitio las condiciones de venta, reglamentación y forma de participar.

Cabe aclarar que la instancia de exhibición de la subasta tuvo lugar entre el 4 y 5 de noviembre en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.

El sitio de las subastas muestra en detalle los lotes que están disponibles para ofertar. En la lista hay 25 artículos marca Sony, entre los que se destacan 21 consolas de juego PlayStation en sus versiones 3 y 4.

Las consolas PlayStation que subasta el Banco Ciudad

Algunos de los artículos tecnológicos que remata la entidad, bajo la subasta Nº 3758, son:

Dos consolas de juego PlayStation 3, nuevos, con cajas, funcionamiento sin controlar. Se venden en el estado en que se encuentran y exhiben.

19 consolas de juego PlayStation 4, nuevos, con cajas, funcionamiento sin controlar. Se venden en el estado en que se encuentran y exhiben.

Cuatro Joystick para PlayStation 4, nuevos, con cajas, funcionamiento sin controlar. Se venden en el estado en que se encuentran y exhiben.

El lote completo tiene un precio base de $96.000. Debido a que no se realizan envíos, “los bienes deben ser retirados del lugar indicado en las condiciones de venta por el ganador de la subasta o para retiro por parte de un tercero autorizado”, señala la entidad bancaria y subraya que el plazo de retiro es de 10 días hábiles posteriores a la cancelación del pago efectivo.

Cabe aclarar que en todos los casos se trata de productos que tributan IVA (Impuesto al Valor Agregado) con alícuota del 21% sobre el precio de venta.

¿Cómo participar y cómo se llevará a cabo la subasta?

Iniciar sesión en el sitio oficial de subastas del Banco Ciudad .

. Elegir la subasta a la que quieras acceder y suscribirse a la misma.

a la que quieras acceder y suscribirse a la misma. Agregar los datos personales y seleccionar en “condiciones de venta” para luego adjuntar el comprobante del depósito por el modelo adquirido.

Es importante tener en cuenta que las ofertas se formulan en el sitio online, en donde cada oferente podrá realizar la cantidad de ofertas que desee hasta que consiga la compra del producto.

Tutorial De Subastas Del Banco Ciudad

Una persona podrá realizar la misma oferta por el mismo producto y tendrá prioridad en el de mayor valor. Cabe destacar que las ofertas no se pueden revocar, ni cancelar en ninguna situación, solo al ser superadas. Como modo fidedigno, cada oferente observará el tiempo real del resto de las apuestas, el dinero acumulado y la posición frente al resto. De esta forma, cada oferta deberá ser superada por la propia o por la del otro, con el objetivo de adquirir el artículo.