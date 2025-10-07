Subastas del Banco Ciudad: cómo comprar electrodomésticos desde $19.000

El Banco Ciudad, en conjunto con ARCA (Agencia de Recaudación y control Aduanero), exhibe lotes de electrodomésticos para adquirir mediante la modalidad de subastas, a partir del jueves 9 de octubre de 2025.

La subasta del Banco Ciudad permite adquirir electrodomésticos de distintas marcas, con un precio base que parte de los $19.000 y de forma online.

Esta subasta se desarrollará entre las 11 y las 14.15 del jueves 9 de octubre, de manera electrónica, a través de la plataforma de subastas públicas del Banco Ciudad. La entidad financiera resalta que los interesados deben descargar desde el sitio las condiciones de venta, reglamentación y forma de participar.

En tanto, quienes deseen ver personalmente los lotes tendrán la posibilidad de presentarse a la instancia de exhibición de la subasta, cuyos lugares varían según el lote de interés:

Lotes 1 al 5: Av. San Martín 1101, Clorinda.

Lotes 6 y 33: Av. Vera 1147, Corrientes Capital.

Lotes 7 al 9: Hipólito Irigoyen 851 Iguazú, Misiones.

Lotes 10 al 13: Tulo Llamosas 9975, Posadas, Misiones.

Lotes 14 al 28 y de 30 a 32: ruta nacional 121, kilómetro 5,5; Santo Tomé, Corrientes.

Lotes 29 y 39: calle Salto Unión S/N, entre República Argentina y Juan B. Alberdi, Iguazú, Misiones.

Lotes 34 al 38: Pringles 552, Formosa.

Los artículos que forman parte de la subasta del Banco Ciudad

Los electrodomésticos que subasta el Banco Ciudad

Algunos de los artículos que remata la entidad, bajo la subasta Nº 3728, son:

40 routers inalámbricos Wireless High Power. Precio base: $1.040.000

24 plaquetas de luces LED, marca Audax. Precio base: $780.000

Consola de audio, marca Pioneer. Precio base: $91.330,62

10 placas para computadora, marca Asus. Precio base: $984.817,67

Cuatro conversores de Smart TV. Precio base: $117.000

Cuatro parlantes marca JBL. Precio base: $1.777.750

Consola Play Station, 1TB Sony. Precio base: $520.000

Dos consolas Play Station 4, 1 TB. Precio base: $412.500

Tres cámaras digitales fotográficas, Cam Action Insta 360 3X. Precio base: $1.365.000

¿Cómo participar y cómo se llevará a cabo la subasta?

Iniciar sesión en el sitio oficial de subastas del Banco Ciudad .

. Elegir la subasta a la que quieras acceder y suscribirse a la misma.

a la que quieras acceder y suscribirse a la misma. Agregar los datos personales y seleccionar en “condiciones de venta” para luego adjuntar el comprobante del depósito por el modelo adquirido.

Es importante tener en cuenta que las ofertas se formulan en el sitio online, en donde cada oferente podrá realizar la cantidad de ofertas que desee hasta que consiga la compra del producto.

Tutorial De Subastas Del Banco Ciudad

Una persona podrá realizar la misma oferta por el mismo producto ytendrá prioridad en el de mayor valor. Cabe destacar quelas ofertas no se pueden revocar, ni cancelar en ninguna situación, solo al ser superadas. Como modo fidedigno, cada oferente observará el tiempo real del resto de las apuestas, el dinero acumulado y la posición frente al resto. De esta forma, cada oferta deberá ser superada por la propia o por la del otro, con el objetivo de adquirir el artículo.