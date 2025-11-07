Sube el salario del servicio doméstico: cómo quedan los montos de este mes y de diciembre y qué plus habrá que abonar

Los salarios básicos del personal de servicio doméstico tienen, con vigencia desde este mes, un reajuste de 1,4% respecto de los valores que rigieron en septiembre y octubre, en tanto que en diciembre se aplicará otro 1,3%. Así, el aumento acordado hoy al mediodía, en el marco de una reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, será de un 2,72% por dos meses.

Además, se definió el pago de un monto no remunerativo tanto para este mes como para el próximo, que será de $14.000 en el caso de quienes tienen una jornada laboral de 16 horas semanales o más; de $9000 para quienes trabajan entre 12 y 16 horas a la semana, y de $6000 si las tareas se desarrollan durante menos de 12 horas a la semana.

A causa de esos adicionales, el efecto de la actualización en los bolsillos será un poco menos exiguo que el marcado por los porcentajes de subas nominales, si la comparación se hace contra lo percibido en septiembre, el último mes en el que los empleadores debieron abonar un plus en función de lo que se había establecido en el acuerdo salarial anterior. Esos adicionales fueron en el noveno mes del año de $4000, $6000 y $9500, de acuerdo con la cantidad de horas semanales trabajadas; es decir, los importes dispuestos ahora implican un incremento más significativo para esta parte del ingreso (para la cual no se estableció obligación de pago en octubre) que para el salario propiamente dicho.

Con los reajustes, en la categoría de personal para tareas generales (la más abarcadora) el ingreso mínimo por hora será este mes, aproximadamente, de $3096 (con retiro) y de $3340 (sin retiro), en tanto que por jornada completa los importes serán de $379.785 (con retiro) y de $422.316 (sin retiro). En estos dos últimos casos se agregarán $14.000, con lo cual quedarán en $393.785 y $436.316, respectivamente.

En diciembre, los montos horarios mínimos serán de $3136 (con retiro) y de $3384 (sin retiro), mientras que por trabajo de jornada completa los importes serán de $384.722 y de $427.806, aproximadamente. Al sumarse los $14.000, en estos dos últimos casos las cifras finales serán de $398.722 y $441.806. Ese mes se pagará el aguinaldo, equivalente al 50% del mejor salario del año, dejando fuera de la cuenta el adicional.

En noviembre y en diciembre se pagará un plus de $14.000, de carácter no remunerativo, al personal de servicio doméstico

A tratarse de mínimos, los valores son en general más bajos que los que ya se abonan, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y zonas del conurbano. En la práctica, los valores horarios llegan a duplicar los montos básicos informados periódicamente por el Gobierno.

El mencionado plus, en tanto, quedará integrado a los salarios en enero. El hecho de que no queden incorporados ahora tiene como efecto, además de no contar para el cálculo del aguinaldo, que no haya impacto aún en una suba de los montos a pagar a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), ya que las alícuotas de la cobertura se actualizan según la evolución de los salarios.

Los términos de lo acordado fueron informados a LA NACION por fuentes tanto de la Secretaría de Trabajo como de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares. Está previsto que la próxima semana se publique en el Boletín Oficial la correspondiente resolución con las cifras exactas (las consignadas en los párrafos anteriores fueron calculadas por este medio).

Caídas de poder de compra

Si se comparan los ingresos previstos para diciembre con los vigentes en el último mes de 2024, la suba nominal es de 10,85% sin considerar el plus de hasta $14.000, y de 14,5% teniendo en cuenta ese adicional.

En cualquier caso, hay una pérdida de poder adquisitivo frente a una inflación que, hasta septiembre fue de 22% y que, para 2025 de punta a punta, se proyecta que rondará el 29%, según las respuestas de economistas dadas al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central. Si se confirma un dato cercano a esa estimación, la caída del poder de compra en este segmento de trabajadoras será de alrededor del 11%.

Los reajustes de los salarios del personal de casas particulares se ubican, este año, bastante por debajo de la suba de precios

La última recomposición de ingresos en el empleo doméstico había sido aprobada en julio pasado. En ese entonces, se dispusieron incrementos de 3,5% sobre los salarios de enero para julio; de 1% para agosto y de otro 1% para septiembre. Además, se había establecido el pago de adicionales, por fuera del salario propiamente dicho, que en septiembre fueron de $4000 (0 a 12 horas de trabajo a la semana); $6000 (12 a 16 horas de trabajo) y de $9500 (16 o más horas de trabajo).

Según lo acordado hoy, los sueldos de octubre quedaron sin actualización, en tanto que el 1,4% establecido para noviembre se calcula sobre los valores de septiembre, y el 1,3% fijado para el mes próximo, sobre los ingresos de este mes (es decir, se hace el cálculo de manera acumulativa).