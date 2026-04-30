El Gobierno anunció aumentos para las trabajadoras de casas particulares
El Ministerio de Capital Humano oficializó una suba escalonada para el sector hasta julio
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El Ministerio de Capital Humano anunció un nuevo incremento salarial para las trabajadoras de casas particulares, tras la reunión plenaria de la Comisión del sector.
“Se establecieron incrementos acumulativos sobre los salarios mínimos conformados del 1,8% para abril 2026, del 1,6% para mayo, del 1,5% para junio, y del 1,4% para julio. Asimismo, se dispuso la incorporación a los salarios básicos del 50% de la suma no remunerativa correspondiente a marzo de 2026 en el mes de abril y el 50% restante en el mes de julio”, señaló la cartera a cargo de Sandra Pettovello en un comunicado difundido en X.
Además, la cartera informó la actualización del adicional por zona desfavorable, que será del 31% sobre el salario mínimo de cada categoría desde el 1° de abril de 2026. La cartera aclaró que estos montos representan los mínimos legales obligatorios.
Al cierre del anuncio, se confirmó una nueva reunión de la Comisión de Trabajadores de Casas Particulares para julio para continuar evaluando la situación salarial del sector.
“El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con la negociación colectiva como herramienta central para la actualización de las condiciones laborales”, concluyó el comunicado.
Previo al último aumento, la hora de limpieza para la categoría de tareas generales era de $3348,37 con retiro y $3599,86 sin retiro.
En tanto, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia eran en la misma categoría eran de $410773,52 con retiro y $455160,14 sin retiro.
Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA
La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.
Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:
- Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
- Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
- La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
- Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
- Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
- Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
- Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
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