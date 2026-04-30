El Gobierno anunció aumentos para las trabajadoras de casas particulares

El Ministerio de Capital Humano anunció un nuevo incremento salarial para las trabajadoras de casas particulares, tras la reunión plenaria de la Comisión del sector.

“Se establecieron incrementos acumulativos sobre los salarios mínimos conformados del 1,8% para abril 2026, del 1,6% para mayo, del 1,5% para junio, y del 1,4% para julio. Asimismo, se dispuso la incorporación a los salarios básicos del 50% de la suma no remunerativa correspondiente a marzo de 2026 en el mes de abril y el 50% restante en el mes de julio”, señaló la cartera a cargo de Sandra Pettovello en un comunicado difundido en X.

El posteo del Ministerio de Capital Humano en X

Además, la cartera informó la actualización del adicional por zona desfavorable, que será del 31% sobre el salario mínimo de cada categoría desde el 1° de abril de 2026. La cartera aclaró que estos montos representan los mínimos legales obligatorios.

Al cierre del anuncio, se confirmó una nueva reunión de la Comisión de Trabajadores de Casas Particulares para julio para continuar evaluando la situación salarial del sector.

“El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con la negociación colectiva como herramienta central para la actualización de las condiciones laborales”, concluyó el comunicado.

La cartera adelantó una nueva reunión de la Comisión de Trabajadores de Casas Particulares para julio

Previo al último aumento, la hora de limpieza para la categoría de tareas generales era de $3348,37 con retiro y $3599,86 sin retiro.

En tanto, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia eran en la misma categoría eran de $410773,52 con retiro y $455160,14 sin retiro.

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma: