Sueldos 2026: cuál es el incremento que prevén dar las compañías y los sectores más ganadores

A pocos días de que comience 2026, algunas empresas ya definieron sus presupuestos de incrementos salariales y la mediana de aumentos proyectada se ubica en el 20%. Ese porcentaje coincide con la inflación esperada tanto por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (19,6%) como por la proyección de la encuesta que elabora LatinFocus (23,9%).

Según la sexta edición del relevamiento TISA (Tendencias de Incrementos Salariales en Argentina) de Mercer, el 47% de las compañías ya inició la planificación para el año próximo, mientras que un 3% solo definió el primer semestre. El 26% restante informó que aún no comenzó el proceso.

“El relevamiento TISA refleja la tendencia de las compañías a adoptar una postura prudente, con incrementos que acompañan la inflación esperada y estrategias de compensación más diversificadas para retener talento”, explicó Inés García Toscano, gerente de Career & Rewards para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Para 2025, la mediana del presupuesto anual de incrementos salariales se ubica en 30%. El informe muestra que el 57% de las organizaciones utiliza múltiples criterios para definir las subas —referencias de mercado, inflación esperada y desempeño—; un 16% se basa exclusivamente en encuestas de mercado y solo un 15% replica de manera directa la inflación. Además, las subsidiarias internacionales proyectan aumentos superiores (30%) a los de las compañías con casa matriz en Argentina (28%).

En relación con la frecuencia de los ajustes, el 34% de las empresas estima que terminará 2025 con cuatro incrementos aplicados, lo que confirma la estrategia de fragmentar los aumentos para acompañar la evolución de los precios. Para 2026, la mayoría prevé aplicar dos incrementos en el año (36%), mientras que un 29% planea realizar cuatro o más.

El estudio también muestra una marcada estabilización frente a los años previos. Después de picos del 211% de inflación en 2023 y de incrementos salariales del 118% en 2024, las proyecciones para 2026 apuntan a un entorno con mayor previsibilidad y aumentos que igualan la inflación estimada.

La encuesta se realizó entre el 17 y el 25 de noviembre de 2025 y contó con la participación de 518 compañías de diversos sectores con operaciones en el país. El 66% son subsidiarias y el 34% casas matrices. El relevamiento incluye organizaciones de distintos tamaños: un 24% emplea a menos de 100 personas y un 20% se encuentra entre los 1000 y 5000 empleados. Los sectores más representados fueron Consumo Masivo (15%), High Tech (13%), Ciencias de la Vida (10%), Energía (10%) y Servicios (9%).

Entre las industrias con los mayores incrementos proyectados para 2025 aparecen Medios y Entretenimiento, Biotecnología, Dispositivos y Equipos Médicos, Bancos, Farmacéutica y High Tech, todas con medianas cercanas al 32% anual. En contraste, las fintech muestran los aumentos más bajos, con una mediana del 26%.

Otro estudio reciente de WTW también proyecta una mediana de incrementos del 20% para 2026 para el personal fuera de convenio. Por encima de ese nivel se ubican sectores como Química (22%), Automotriz (22%), Industrial (22%), Consumo (21%) y actividades agropecuarias (21%). En cambio, Servicios (19%), Retail (18%) y Fintech (17%) quedarían por debajo.