Para los economistas, el dólar se mantendría dentro de los límites de la banda al menos por un año

Para los consultores y analistas de mercado, el dólar oficial se mantendrá dentro del sistema de bandas de flotación al menos hasta el final de 2026. En el esquema de bandas, que fue lanzado a mediados de abril pasado, el piso y el techo se actualizan de manera divergente a un ritmo de 1% por mes.

Billete domesticado?

La conclusión surge de las respuestas dadas por los participantes del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que difundió hoy el Banco Central.

Solo el año próximo, entonces, el dólar podría desafiar el nivel de la banda, dado que para ese plazo el conjunto de participantes pronosticó un tipo de cambio nominal de $1720 por dólar. Eso implicaría una variación interanual de 16,8%, y un dólar que estaría empardando el techo de la banda.

Según el REM, los analistas esperan que el billete verde cierre este año a $1473 (3,64% por debajo del tope de la banda de $1526,60, ya estipulado para esa fecha) y se vaya actualizando mes a mes, para llegar a fines de mayo de 2026 a $1577, un precio que estaría 1,75% por debajo del techo que, según la fórmula actual, rondaría los $1604,50.

Incluso, si se mira más adelante (aunque las proyecciones incluidas en el REM tienen un horizonte de apenas 6 meses), todo hace presumir que los analistas entienden que la divisa mantendría esa condición -estar entre los límites de la banda- por un año al menos, ya que estiman que estaría a fines de noviembre de 2026 a $1668, cuando el techo para entonces ya habría superado los $1700. Como se dijo, solo desafiaría la banda recién cuando el año que viene esté por concluir.

El dato cobra relevancia porque el REM es la encuesta más abarcadora de la plaza local. La lleva a cabo el Banco Central todos los meses, para conocer las perspectivas de los operadores económicos y, en todo caso, poder operar sobre ellas. Esta muestra se ha vuelto cada vez más representativa, dado que a comienzos de año solo la respondían 39 participantes, y esta vez (con respuestas tomadas entre el 26 y el 28 de noviembre) recibió proyecciones de 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y de 12 entidades financieras de locales, es decir, hubo 46 encuestados en total.

En baja, pero lentamente

Esta edición sirvió, además, para confirmar que el mercado no espera que la inflación perfore en los últimos meses del año el piso del 2% mensual, el nivel en el que está desde septiembre. De hecho, estima que habría sido de 2,3% en noviembre (el dato del Indec se conocerá en una semana) y se mantendría en un rango que se ubicaría entre 2,1 y 2,2% en el mes en curso.

Hacia una nueva nominalidad

De allí que se considere que el año cerraría con una suba del 30,4% del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cifra 0,8% superior a la proyectada hasta el mes pasado.

La inflación estaría en condiciones de romper el “piso” del 2% por mes recién a partir de enero (para ese mes se la proyecta en 1,9%), hasta caer a un promedio de entre 1,5 y 1,6% entre abril y mayo, y tras tocar un “pico” de 1,8% a 2% en marzo (mes en que tradicionalmente impacta la actualización de precios en el rubro educación).

De allí en más, la inflación iría a la baja, a juzgar por el 19,6% proyectado para todo 2026.

Por su parte, la inflación núcleo, que excluye componentes de precios estacionales y regulados, habría sido de 2,2% en noviembre, según las estimaciones, y llegaría a 2,1% este mes, antes de encarar un descenso que la llevaría a cerrar en 1,5% hacia mayo de 2026.

Inicia un despegue?

El informe revela que, para los analistas, la economía habría crecido 0,5% en el tercer trimestre (según el índice ajustado por estacionalidad), revirtiendo la caída proyectada en ediciones previas de la encuesta. Con ese impulso, se expandiría 0,8% en el trimestre en curso (para cerrar 2025 con un alza de 4,4%) y 0,9% en el primer trimestre de 2026, año en que cerraría con un alza de 3,4%.

Además, se proyecta que la tasa de desocupación se habría mantenido en el 7,5% de la Población Económicamente Activa (PEA) en el tercer trimestre de este año, y caería a 7,2% hacia fin de año.

En cuanto al comercio exterior, aguardan que el año cierre con exportaciones por US$85.667 millones (+US$ 935 millones que en la encuesta anterior) e importaciones por US$ 77.140 millones (+695 millones) de lo que resultaría un superávit anual de US$ 8527 millones.

En el plano fiscal, las proyecciones de los participantes para el resultado primario del Sector Público Nacional no Financiero en 2025 apuntan a un superávit de entre $12,9 billones y $13,2 billones.