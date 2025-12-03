Proyecciones 2026: la Argentina y Paraguay, los únicos que crecerán arriba del 3%

La Argentina y Paraguay serán los únicos países de la región que crecerán el año próximo por arriba del 3% del PBI, según el último LatinFocus Consensus Forecast, el informe mensual que reúne las proyecciones de más de 50 consultoras y bancos privados internacionales. Para la economía argentina, después de 14 años con una variación de la actividad en forma de “serrucho”, sería el primer crecimiento genuino y se dejaría de hablar de un simple “rebote económico”.

Según el promedio de los consultados, la economía argentina cerraría este año con un avance del 4,2% del PBI, mientras que el próximo tendría una expansión del 3,1%. El ministro de Economía, Luis Caputo, por su parte, proyecta un crecimiento superior al 4% del producto.

“El próximo año, nuestro consenso es que la Argentina crecerá más rápido que el promedio latinoamericano. La baja de la inflación y de las tasas de interés, junto con una mejora en la confianza del mercado, impulsarán la actividad, aunque mucho dependerá de hasta qué punto Milei consiga llevar adelante las reformas estructurales: su éxito podría potenciar el crecimiento, mientras que un fracaso podría generar una nueva corrida contra el peso”, señala el informe.

En materia de precios, este año cerraría con una inflación cercana al 42,1%, mientras que el próximo bajaría a 23,9% y, en 2027, al 15%.

El informe internacional señala una inflación próxima al 24% para el año que viene, con tendencia a la baja JUAN MABROMATA - AFP

“En octubre [último dato oficial], la inflación anual fue del 31,3%, levemente inferior al 31,8% del mes previo, pese al debilitamiento del peso antes de las elecciones intermedias. Las presiones inflacionarias deberían moderarse aún más en los próximos trimestres gracias a la continuidad del ajuste fiscal, una mayor competencia en el mercado y la flexibilización de las restricciones a las importaciones. No obstante, la transición hacia un régimen cambiario de flotación plena implica un riesgo al alza”, explica.

De acuerdo con el promedio de las estimaciones del informe, hacia fines del próximo año el dólar oficial mayorista llegaría a $1746. Hoy se ubica en $1454, lo que implicaría un aumento de alrededor del 20%.

Inflación de noviembre

El próximo jueves 11, el Indec dará a conocer el dato oficial de inflación de noviembre, que las consultoras privadas estiman en torno al 2,5%, por arriba del 2,3% de octubre y del 2,1% de septiembre.

Según el relevamiento de precios minoristas de EcoGo, la variación promedio de alimentos y bebidas en noviembre fue del 3% y el índice general rondaría el 2,5%. “Noviembre fue un mes de normalización, pero también de correcciones, que sostuvieron la inflación en niveles elevados”, indicaron.

Las consultoras hablan de una variación de mínima del 2,3% mensual por el aumento de la carne y subas de tarifas JUAN MABROMATA - AFP

La consultora Equilibra también proyecta una inflación mensual del 2,5%, impulsada por los precios regulados (3,3%) y el componente núcleo (2,4%), tras subas marcadas en las carnes (4,5%), que empujaron el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%).

El equipo de investigación del BBVA, en la misma línea, estima una inflación del 2,4% para el mes pasado.

A su vez, el informe semanal de Econviews advierte que, “después del 2,3% de octubre, la inflación sigue picante en noviembre”. El relevamiento de alimentos y bebidas de la consultora registra aumentos del 1% semanal en lo que va del mes, lo que ubica el promedio de las últimas cuatro semanas en torno al 3,2%, el máximo desde abril.

Sin embargo, aclaran que esta aceleración en alimentos todavía no incorpora plenamente el aumento de la carne en el mercado mayorista (13,5% en el promedio de cuatro semanas). A esto se suman las subas en tarifas de gas, luz y transporte. “Noviembre puede venir peor de lo esperado”, alertaron.