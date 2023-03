Sueldos en dólares: qué empresas ofrecen salarios en otra moneda y cuál es la letra chica

escuchar

En los últimos días, se viralizó que la empresa de consultoría Accenture empezará a pagar hasta el 20% del salario de sus empleados argentinos en dólares. El beneficio es parte de una estrategia de retención de talentos que muchas compañías con sede en el país están desplegando por la fuerte competencia que hay por los recursos con el exterior, por la devaluación del peso y por la inflación. Sin embargo, lo que no suele mencionarse es que estas políticas muchas veces son temporales porque las compañías no tienen un flujo constante de divisas, y que no se aplican para todos, sino solo para los perfiles que quieren preservar.

En el caso de Accenture, los 12.500 empleados de la filial local recibirán de un 10% a un 20% del sueldo neto en dólares a la cotización del tipo de cambio oficial. El beneficio, que será en principio por un año, se anunció en una conferencia interna. LA NACION consultó a fuentes de la firma que se limitaron a decir que la política de sueldos de la compañía es confidencial.

En tanto, Diego Solveira, director de Recursos Humanos de la fintech Ualá, dijo que los colaboradores de la firma en la Argentina pueden solicitar cobrar un porcentaje de su salario neto en dólares que, según la posición, varía entre el 10% y el 40%.

Por otro lado, el monto total a percibir en concepto de bono por desempeño también es en moneda extranjera. En ambos casos, se contempla la cotización oficial del Banco Nación. “Este es un beneficio muy valorado por nuestros colaboradores, ya que construye para que más personas elijan trabajar y tributar en la Argentina”, afirmó.

Otra empresa que ofrecería hasta un 70% del sueldo en dólares es Globant, pero ante la consulta de este diario dijeron que no dan información sobre la política compensatoria, al igual que otras compañías consultadas.

El presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi), Sergio Candelo, dijo en diálogo con LA NACION que las empresas del sector de la tecnología que pueden hacerse de dólares, algo pagan en moneda dura.

“En el rubro economía del conocimiento y exportación de servicios, la única manera de retener talento es igualar las ofertas salariales. En plena pandemia, cuando empezó más fuerte el tema de la contratación desde el exterior, la diferencia era abismal. Estamos hablando de una relación de 4 a 1. Eso hizo que los sueldos del sector crecieran más que la inflación. El costo de producción del software aumentó en la Argentina porque se internacionalizó. Pasó a ser un bien no transable como el trigo, como los combustibles que tienen un valor internacional y en dólares”, explicó.

En cuanto a las formas de pago, dijo que hay empresas que tienen filiales en el exterior y desembolsan afuera, mientras que dentro de la Argentina muchos se basan la ley de contrato de trabajo, según la cual se puede pagar hasta el 20% en especie, lo que muchos asocian a dólares.

Por otro lado, está vigente el régimen del dólar tecno, por el cual si las empresas de la economía del conocimiento exportaron más en un determinado trimestre de 2022 respecto del mismo período de 2021, acceden a un 30% de los dólares del incremental de exportaciones con los que pueden pagar sueldos. “Hay empresas que acuerdan con sus empleados y pueden pagar más de 20%. Eso es beneficioso para el trabajador, con lo cual no hay riesgo de que judicialice la cuestión. También hay empresas que pueden pagar con dólares de libre disponibilidad que les quedaron de antes del cepo o que reciben préstamos del exterior, también de libre disponibilidad. Otra opción es que la empresa pueda comprar dólar MEP”, detalló Candelo.

Según las cifras de la Cessi, la rotación del personal ascendió al 48% en el último tiempo y la mayor parte de los empleados que se van, lo hacen para trabajar en negro. “Este era un sector que estaba en blanco y, con los que empezaron a trabajar para afuera, se pasó a la informalidad. Estamos luchando por el talento. Las empresas reman en dulce de leche y buscan hacer las ofertas más competitivas en base a los dólares a los que acceden y lo que consideran de cada perfil”, puntualizó.

Por último, enfatizó en que las empresas están entre la espalda y la pared porque, si no hacen una oferta competitiva, el talento se va y, si la hacen, pero no la pueden mantener, se va en seis meses. “No estamos todos en la misma cancha. Las empresas que tienen dólares tienen más posibilidades que otras”, cerró.

