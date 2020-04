Supermercados advierten que denunciarán a los proveedores si suben de precios

Los supermercados dicen que los mayores intentos de subas se registran en los alimentos básicos y artículos de limpieza Fuente: LA NACION

23 de abril de 2020

La lista de precios máximos que impuso el Gobierno hizo renacer un enfrentamiento clásico del consumo: supermercados versus proveedores. Tras el anuncio oficial de que se prorrogará por otros treinta días la vigencia de los precios máximos sugeridos para 2300 artículos de la canasta básica , los supermercados advirtieron que no aceptarán nuevas listas de precios con aumentos y alertaron sobre el peligro del desabastecimiento.

A través de un comunicado, la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) comunicaron a sus proveedores que no aceptarán subas de precios de sus productos, ni cambios de las condiciones de venta que les signifiquen mayores costos.

"Esta decisión que no resulta sencilla para los comerciantes nacionales se fundamenta en el hecho de que, de no proceder de esta forma, no podrían cumplir con la Resolución 100 de la Secretaría de Comercio, que los obliga a mantener los precios vigentes al 6 de marzo", indicaron ambas entidades a través de un comunicado.

Los socios de la CAS -la cámara que reúne a las cadenas más importantes del interior del país, desde la patagónica La Proveeduría hasta la chaqueña Zorzón, pasando por la misionera California o la santafecina Beltrán- señalaron que en los últimos días se multiplicaron los intentos de algunos proveedores para imponer listas de precios con cambios en las condiciones de venta. Concretamente, aseguran que muchas empresas fabricantes buscan eliminar descuentos y bonificaciones, lo que en los hechos implica una suba de precios .

Como era de esperarse, las quejas de los supermercados se centran en los rubros que hoy están traccionando la demanda. "Los mayores problemas los tenemos con los alimentos básicos, como fideos, azúcar, aceites, y con los artículos de limpieza" , precisaron en la CAS.

Desde los grandes cadenas de supermercados -que están nucleadas en otra entidad: la Asociación de Supermercados Unidos (ASU)- también reconocieron que en la última semana se incrementó la presión de grandes proveedores para "colar" listas con aumentos de precios.

"Cada vez hay más intentos, pero cuando pasa algo hablamos con la Secretaría de Comercio y hasta ahora logramos que los proveedores vuelvan para atrás", explicaron en una cadena de supermercados de las más grandes que obviamente tiene otro poder a la hora de sentarse a negociar con una empresa fabricante.