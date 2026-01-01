Error del Banco Nación: estas son las recomendaciones para quienes recibieron dinero de más en sus cuentas

En medio del desconcierto que generó en algunos clientes del Banco Nación la aparición de dinero extra acreditado en sus cuentas, la entidad confirmó que se trató de un error operativo y explicó cómo lo subsanará. Según indicaron, los montos asignados de manera incorrecta serán retirados y, en ese contexto, emitieron una advertencia a los usuarios alcanzados.

Desde la entidad recomendaron a los clientes involucrados no utilizar esos fondos adicionales, ya que, de haber sido gastados, la regularización podría implicar un descuento en la próxima acreditación de haberes, prevista a partir de la semana próxima.

“Hubo un error técnico y se está subsanando”, reconocieron desde el banco ante la consulta de este medio, y confirmaron que el sistema de la entidad giró fondos de más en algunas cuentas, aunque no brindaron detalles sobre los motivos que generaron el inconveniente.

Según agregaron, para revertir este movimiento, la entidad bancaria efectuará un retiro de esos pesos erróneamente asignados a las cuentas y es por tal motivo que sugirió a los usuarios no gastar esos fondos adicionales.

Según trascendió, los pesos extra corresponderían a un mal cálculo de los rendimientos generados por las cuentas remuneradas.

La advertencia de los gremios

La noticia también tuvo repercusión entre los gremios de empleados del sector público, que cobran sus haberes en el Banco Nación, quienes no solo confirmaron el hecho, sino también alertaron a sus afiliados a no gastar el dinero adicional, para evitar descuentos o “saldo negativo” en sus cuentas.

“Compañeros/as, ante reportes de acreditaciones inusuales a todos aquellos que cobran sus haberes por el Banco Nación, bajo el concepto “REND.PESO” de fecha 30/12, informamos NO DISPONER DE LOS FONDOS: Todo indica que se trata de un error del BNA”, plantea un mensaje de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), difundido a través de WhatsApp y otros canales.

cajero pesos Juan Roballo - Shutterstock

El mensaje del gremio que tiene a Julio Piumato como referente agrega un alerta por “riesgo de saldo negativo”, en el caso de que los usuarios usen los pesos erróneamente depositados. “Al revertirse el movimiento, si el dinero no está en cuenta, se puede generar un descubierto con intereses automáticos contra el/la titular”, agrega el mensaje, que insta a los destinatarios a “cuidar el salario”.

Otro sindicato del rubro envió a sus afiliados un mensaje similar, notificándolos por el supuesto “error bancario”. Se refiere a un depósito de pesos adicional e incomunicado, asignado a un “ítem descripto como ‘rendición en pesos’”.

El comunicado, difundido además por WhatsApp y otras plataformas de mensajería, le pide a los usuarios que “no utilicen (los pesos) porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan”. Y tras ello, concluye: “Avisen / reenvíen mensaje a todos los que puedan de cada sector para evitar que se use ese dinero”.