Sustentabilidad: cuidar el planeta y ser inclusivos, metas claves para los negocios

Uno de los tópicos más fuertes sobre los que se habló en el quinto capítulo del encuentro de Sustentabilidad organizado por LA NACION fue el de cómo generar oportunidades en las empresas a través de acciones sustentables e incentivando la diversidad y la inclusión.

La jornada se desarrolló bajo el lema “Hacia un mundo más consciente”. Y el primer orador fue Antonio Aracre, presidente de Syngenta para Latinoamérica Sur, quien afirmó, en diálogo con José Del Rio, secretario general de Redacción, que “no hay negocio sustentable si no te asegurás de que lo que hacés no le haga daño al medio ambiente y, sobre todo, de que la sociedad se vincule con un valor social intangible que se genera en el lugar donde se opera, como la generación de trabajo, la inclusión, las oportunidades para todos y la innovación que sea generadora de más oportunidades”. Según dijo, el gran problema de la falta de inclusión es el miedo a la discriminación y a ser echado de un trabajo.

La diversidad de perfiles y opiniones en los equipos es hoy algo fundamental para las empresas, según Aracre. El ejecutivo anticipó que “la innovación y la tecnología son los factores que van a permitir hacer cosas sustentables, aun en actividades controversiales”, como la agricultura, la producción de alimentos, la explotación de hidrocarburos y la minería.

La educación pública se presenta para quien es licenciado en Ciencias Económicas, como una solución posible para terminar con las desigualdades. “Necesitamos financiar el desarrollo y sacar a la gente de la pobreza, porque, si no, se vuelve invivible el país. Y eso no se puede hacer sin impuestos”, determinó.

1. Involucrarse de manera responsable

El uso de energías de fuentes renovables y la capacitación de empleados en materia de sustentabilidad son dos temas que ganan terreno en las empresas.

En Arcos Dorados (McDonald’s), la regulación del respeto por este tópico involucra desde la remuneración de los ejecutivos –que tienen que cumplir con metas específicas– hasta la construcción o remodelación de los restaurantes, tareas para las que se deben considerar 25 ítems vinculados con la sustentabilidad, según contó David Grinberg, vicepresidente de Comunicaciones Corporativas de la compañía.

Además, comentó que en los últimos años redujo en un 40% la cantidad de plástico utilizado en las operaciones. McDonald’s, dijo, “es reconocida por ofrecer la primera oportunidad laboral formal a los jóvenes”, fomentando su desarrollo ciudadano y profesional.

Mariana Petrina, directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sustentabilidad de L’Oréal, contó que en la firma hace 30 años que hay políticas de sustentabilidad. Por ejemplo, la prohibición de testeos en animales. Según dijo, no se dejan de innovar en la materia y, a través del programa “L’Oréal por el futuro”, se promueven acciones alrededor de tres ejes: transformar el negocio respetando los límites planetarios; contribuir con los grandes retos del mundo, como el de ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad o el de restaurar la biodiversidad; y empoderar a la comunidad de negocios y brindar salarios dignos a sus empleados.

Las entidades financieras tienen la posibilidad de fomentar y hacer crecer los negocios sostenibles movilizando dinero y ofreciendo a individuos y a empresas la posibilidad de realizar negocios sostenibles. Es la consigna con la que se mueve BBVA en su plan sustentable, según afirmó Hernán Carboni, director de Relaciones Institucionales de BBVA Argentina. Y ejemplificó que, entre las acciones, se dan préstamos para la adquisición de vehículos eléctricos y de paneles solares, y se participa en la emisión de bonos verdes.

Desde el sector de la salud, el gerente de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Empresaria de OSDE, Gabriel Leonardo Barbagallo, dijo que en la prepaga desarrollan prácticas sustentables, como la despapelización y la digitalización de toda la administración, el uso de herramientas de telemedicina, que disminuye la huella de carbono, y los planes para “tener presencia en nuestro público en una situación tan emergente como la pandemia”.

2. Empresas disruptivas: un nuevo enfoque de negocios

En el rubro de las bebidas sin alcohol, el 35% de los envases que se compran es retornable. A pesar de que esos envases están a la venta, los usuarios finales se inclinan más por las opciones no retornables, porque la otra forma de consumo, “es más trabajosa e implica tener que planificar la compra”, explicó Mariale Álvarez, directora de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Argentina y Uruguay. El problema clave en el que está trabajando la empresa es que, si el envase retornable no vuelve al circuito, no cumple su propósito de ser beneficioso para el medio ambiente, ya que su proceso de fabricación implica más consumo de agua.

En el universo de las bebidas alcohólicas la situación es completamente inversa. El 60% de los envases de Cervecería y Maltería Quilmes es retornable y vuelve al consumidor unas 29 veces antes de que termine su ciclo de vida. “Se amortiza la producción de ese envase y el consumidor se vuelve consciente”, sostuvo Vanesa Vázquez, gerenta de Crecimiento Inclusivo de Cervecería y Maltería Quilmes.

En el caso de Unilever, el producto estrella de la sustentabilidad se volvió el jabón líquido para diluir, según describió Mariana Reñe, gerente de Sustentabilidad y Comunicación Interna de la firma. Afirmó que en el envase se utiliza menos plástico, con lo cual se reducen las emisiones. Y, al mismo tiempo, el precio del artículo es más económico para los consumidores.

“Todo lo que se hace en la construcción de una economía circular es procurar que los desechos plásticos no terminen en el medio ambiente, sino que vuelvan al consumidor”, resumió Matías Campodónico, director de Asuntos Públicos, Gobierno y Sustentabilidad de Dow para América Latina. Específicamente, la empresa química lanzó al mercado la primera resina posconsumo, hecha a partir de plástico reciclado, que obtienen de las cooperativas dedicadas a las tareas de reciclaje.

3. La cadena de valor, en el centro de la estrategia

“Trabajamos con 2000 pymes, las capacitamos y las acompañamos en el proceso de inculcarles la sustentabilidad en el corazón del negocio”, afirmó Reñe, de la compañía Unilever, al referirse a la estrategia de trabajo con los integrantes de la cadena de valor.

En el caso de Quilmes, se creó una aplicación para trabajar con los proveedores, con el objetivo de “mejorar su gestión en términos de sustentabilidad”, así como también para incorporar una mirada de diversidad e inclusión.

Por su parte, Coca-Cola movió su foco para prestar mayor atención a quienes, dentro de la cadena, resultaron más vulnerados por la pandemia. “Llegamos a 25.000 kioscos, de los cuales el 80% son llevados adelante por mujeres, para darles apoyo y para que sigan abiertos”, contó Álvarez.

Las políticas de sustentabilidad también se tratan de diversidad. En el caso de Dow, ese valor se refleja en que es “una de las cuatro empresas del listado de Fortune 500 que tiene un CEO abiertamente gay, que es un activista por la inclusión y la diversidad”, relató Campodónico.

Reñe también comentó que Unilever empezó “a visibilizar el trabajo de las mujeres líderes en merenderos y comedores, que se pusieron al frente a hacer un plato de comida en el peor momento. En los lugares donde operamos, desarrollamos un ciclo de capacitaciones para empoderarlas desde donde somos expertos”.

4. Planes urbanos

Las ciudades son epicentros de daño para el medio ambiente. Clara Muzzio, ministra de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contó durante el encuentro sobre Sustentabilidad que la ciudad se propuso llegar al objetivo de carbono neutral para 2050.

Un gran desafío para las culturas metropolitanas es instalar el hábito de las 3R, como suele decirse. Esto significa: reducción del uso, reutilización de los materiales y reciclaje.

“Este año lanzamos el plan ‘BA Recicla’, para poner en discusión los modelos de tratamiento sustentable de los residuos. Buscamos que sea simple y fácil”, contó Muzzio. Y agregó que “cuando hacemos foco en el porqué [no se adoptan prácticas sustentables], nos damos cuenta de que es porque no saben cómo, no confían en el sistema, o no ven ningún beneficio asociado a eso. Por eso trabajamos en un plan de concientización y capacitación”.

Rehau es una empresa referente en elementos para la construcción y la industria. Martín Mom, CEO para Sudamérica de la compañía, disertó sobre la importancia de usar buenos materiales para la optimización del consumo de energía. “Cada vez más aparecen más clientes interesados en conceptos como la geotermia, las energías renovables y los sistemas que permiten ahorrar cantidades de energía”, explicó Mom. Las nuevas generaciones buscan soluciones más sustentables para sus hogares.

La movilidad sustentable, por su parte, ya está completamente insertada en la agenda ambiental. En los últimos años han surgido iniciativas para reducir la emisión de gases generada por los automóviles. Carlos Galmarini, director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Ford Argentina, contó que la visión de la empresa sobre la sustentabilidad se centra en el tipo de vehículos que producen y en cómo lo hacen.

“Buscamos contribuir a crear una nueva red de transporte inteligente con vehículos inteligentes, conectados entre sí y con todo lo que los rodea”, explicó Galmarini, de Ford. Entre las medidas que están implementando se destacan la electrificación de su portafolio de autos y la reconversión de las plantas productivas para reducir la emisión de carbono.

La importancia de la conectividad nunca fue tan grande como durante la vigencia de las restricciones por la cuarentena. “Probamos que, gracias a las inversiones que veníamos haciendo en las redes, el país no detuvo su marcha. Pudo existir medicina a distancia, entretenimiento, economía. Anticipamos inversiones que teníamos previstas para dentro de uno o dos años”, comentó Pedro López Matheu, director de Comunicación Externa, Sustentabilidad y Medios de Telecom.

“Hoy nos estamos peleando por el talento. Las nuevas generaciones ya tienen una demanda sobre la sustentabilidad de las compañías”, explicó. Desde la empresa crearon un programa de capacitación llamado “Digitalers”, con el que lograron que el 70% de quienes fueron participantes consiga trabajo en el mundo digital, o siga una carrera que no tenía en mente, vinculada con las necesidades del mercado.

Con la mirada puesta en el futuro, algunos de los desafíos que quedan pendientes, según los panelistas que participaron del encuentro, son la conexión de las ciudades con la naturaleza, el ahorro energético, la conectividad, las políticas de sustentabilidad dentro de las empresas y la colaboración entre todos los actores de la sociedad.