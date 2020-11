José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION dialogó con el emprendedor Mateo Salvatto Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Si bien desde hace años se habla de la importancia de otros factores además del económico en las empresas, la pandemia aceleró las transformaciones en las compañías; clientes e inversores impulsan algunos de esos cambios

El Covid-19 puso de manifiesto un montón de fragilidades a nivel global. La falta de acceso a la salud de una parte de la población, la debilidad de ciertos países frente a la crisis económica y también la necesidad de cuidar el medio ambiente. Son temas que ya están presentes en algunas compañías y deberán estarlo cada vez más, ya que ahora los clientes e incluso los inversores los demandan.

1. Hacia un enfoque holístico de la sustentabilidad

Para Antonio Aracre, director general de Syngenta para Latinoamérica Sur, la sustentabilidad requiere de una mirada global que no solo incluya lo ambiental, sino también lo económico y social. "La sustentabilidad trae asociada una mirada de largo plazo e implica un análisis desde todos los aspectos. Si algo parece interesante, ¿a nivel social, se puede sostener? ¿Pensaste en todas las variables económicas? Si solo mirás lo social, lo económico o lo ambiental, pero olvidándote de uno, no tenés un efecto sustentable", afirmó en diálogo con el secretario general de Redacción de la nacion, José Del Rio, en el encuentro de "Sustentabilidad, capítulo 4", organizado por el diario.

El ejecutivo de la empresa que elabora productos para mejorar el rendimiento de los cultivos dijo que "hay que ser diversos porque así se innova", y que eso es algo que "deberían tener en cuenta las ONG ambientalistas". Y añadió: "Me preocupa el sufrimiento animal, pero me preocupa el 50% de pobres. Abordemos el tema de forma sustentable. Veamos qué industrias no tienen impacto en el cambio climático y cómo corregir las que causan problemas, pero siempre de modo de preservar los puestos de trabajo".

"Yo intento escuchar, corregirme, cambiar. Pero también con la ilusión de que del otro lado pase lo mismo y así salir de la grieta del insulto y la descalificación. A veces lo logro y a veces, no", cerró.

2. Cambio de era y gran "reseteo"

"¿Hacia dónde va el reseteo de las empresas y de la sustentabilidad? ¿Cómo dialoga con este cambio de era?" Bajo estas preguntas, Jaqueline Pels, directora de Espacio de Negocios Inclusivos de la Universidad Torcuato Di Tella, explicó cómo la pandemia puso en evidencia las fragilidades de la sociedad y aceleró procesos. Aseguró que este año vino de la mano de un cambio de era y de un "gran reseteo", en donde las empresas están evaluando si seguir con el programa que venían desarrollando o si hay que cambiarlo por completo. "Las empresas y la sustentabilidad se resetean, en paralelo, en una serie de dimensiones", dijo.

"Los inversores van a estar buscando emprendedores sociales, van a fijarse que las empresas tengan una economía circular, van a buscar diversidad y la innovación va a ser social y ambiental", explicó.

¿Quién es el ganador? ¿Dónde está el norte?, preguntó, y luego aseguró: "Vamos hacia la sustentabilidad, pero las cosas no están del todo claras. Solo transitamos cinco cambios de era y este es uno sin precedentes. Son cambios radicales e irreversibles que acontecen en distintos planos".

"Es más fácil entender lo que ya no es que lo que será", añadió, y dijo que esta es la primera característica del futuro que viene. Como segunda característica explicó que la sociedad y las empresas deben "trabajar en distintos planos además de diferentes niveles y que eso "requiere de miradas holísticas y sistémicas".

3. La agenda de las grandes compañías

"La sustentabilidad es el resultado de una gestión que no valora solo el crecimiento económico, sino también la creación de capital social y ambiental", afirmó Carlos Galmarini, director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Ford Argentina, durante el panel "El compromiso manda", moderado por la periodista Carla Quiroga.

En tanto, este año, en el que las pymes se vieron gravemente afectadas por el parate de la economía, Unilever trabajó junto a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa en un programa para ayudarlas a fortalecer el entramado productivo. "Trabajamos con una red de 2000 empresas e intensificamos nuestros programas en función de necesidades puntuales, como herramientas financieras y brechas digitales. No vemos factible nuestro negocio si no es con pymes", apuntó Karen Vizental, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Unilever Latinoamérica y Cono Sur.

En el mismo sentido, Agustina Zenarruza, gerente de Sustentabilidad de Pan American Energy (PAE), consideró que el apoyo a las pymes es fundamental. "Nosotros venimos desarrollando desde 2005 un programa pyme abierto que mira al entramado productivo de las localidades. Sobre este programa, implementamos acciones específicas para acompañar a las pequeñas y medianas empresas en este nuevo desafío de transformación digital, la reestructuración de recursos humanos, el trabajo remoto y el acceso al financiamiento", detalló Zenarruza.

En tanto, Cervecería y Maltería Quilmes lanzó hace años un programa para las pymes con doble objetivo: fomentar el desarrollo de las economías regionales y generar una interacción. "Esos proveedores traen innovación y pueden resolver temas que dentro de la cervecería no podríamos y a una velocidad increíble", manifestó Gonzalo Fagioli, vicepresidente de Compliance, Legales y Asuntos Corporativos de Cervecería y Maltería Quilmes.

Por su parte, Natura mantiene un trabajo articulado con las cooperadoras de reciclaje para recuperar el 15% de sus productos posconsumo. "Queremos hacerlo a través de las cooperadoras de reciclaje porque sabemos que hoy tienen un trabajo fundamental en esto que queremos, que es la reciclabilidad", explicó Paola Nimo, gerente de Sustentabilidad de Natura Argentina.

Por último, Galmarini explicó que Ford tiene un plan global de inversiones por US$11.500 millones para electrificar todo su portfolio de productos a largo plazo. "Queremos generar menos impacto ambiental con el consumo de los vehículos y las emisiones a futuro", cerró.

4. La banca ética o cómo hacer negocios de otra manera

Para Joan Melé, presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, el ser humano se comporta como un animal en el ámbito económico porque solo lo guía la supervivencia. Sin embargo, a través de la banca ética busca evangelizar a las personas para que vivan una vida con propósito, más allá del dinero.

Melé es un banquero que trabajó 30 años en una entidad de Barcelona hasta que se dio cuenta de que los valores y principios habían desaparecido por la obsesión, por el beneficio y el crecimiento. Allí descubrió la banca ética.

En diálogo con Carla Quiroga, Melé comenzó explicando qué es la banca ética: un grupo de personas que decidió que se podían hacer negocios de otra manera con dos criterios. "Uno es definir en qué empresas se va a invertir y en cuáles no y por qué. Si solo se quiere ganar dinero, se puede invertir en contra de los seres humanos y la naturaleza y son más importantes que el dinero. Y el segundo punto es que los bancos no tienen dinero, el dinero es de los clientes, con lo cual está la responsabilidad de decirles qué se hace con su dinero", detalló.

Melé se comprometió con la banca ética en el año 2000, cuando se realizó el primer congreso del tema en Barcelona y, en 2004, se instaló la primera sucursal de banca ética en España. Luego, en 2008, con la crisis financiera mundial, el especialista contó que tuvieron un crecimiento muy grande y lo llamaron para crear la banca ética en América Latina.

5. Incorporar a personas en situación de vulnerabilidad para construir futuro

Alexis Russo estaba limpiando vidrios de autos en un semáforo cuando Jorge Luis Borge bajó su ventanilla y, en vez de darle dinero, le preguntó si quería conseguir un empleo formal. "Yo justo estaba buscando trabajo y la oportunidad me cayó del cielo. Empecé a trabajar a los dos días", relató Russo durante su participación en el panel "El desafío de generar trabajo, una oportunidad para crear un mundo distinto", que fue moderado por José Del Rio.

"No alcanza con el esfuerzo. Hay un montón de familias que hacen un esfuerzo enorme para que los chicos salgan adelante, pero faltan redes y oportunidades. Lo más difícil de transmitir es que el punto de partida ya es costoso. Esas son las brechas que marcan el destino de la gente y no les permiten salir adelante. Hay que pensar respuestas sostenibles y a largo plazo. Por eso trabajamos en humanizar esta problemática: la pobreza son personas con historias", resaltó la periodista de la nacion y especialista en temas sociales Micaela Urdinez, quien también formó parte del panel.

Nueve años atrás, Borge se convirtió en socio fundador de Gestiones Solidarias, una empresa de servicios de limpieza que tiene el objetivo de generar empleo para personas en situaciones de vulnerabilidad. "Captamos a esa gente y empezamos a trabajar sobre un programa de capacitación, que se llama Escuela de Valores. Nos enfocamos en el cambio de mirada de la persona para que se corran de la situación de asistencialismo, y así poder empoderarlas y darles herramientas que les permitan acceder a un buen empleo", explicó Borge.

6. El impacto social de la educación

"La educación es un eje central en la equidad social", dijo Guadalupe Marín, gerente senior de Sustentabilidad de Mercado Libre para América Latina, y explicó cómo la empresa trabaja en la línea de la sustentabilidad y educación para lograr un impacto social. "Trabajamos para disminuir el impacto ambiental de nuestras operaciones y para dinamizar el ecosistema emprendedor de triple impacto. Somos una empresa de emprendedores y para emprendedores", dijo. Además, Mercado Libre brinda capacitaciones para jóvenes para incluirlos en el mercado laboral. "El trayecto educativo tiene que ver con el crecimiento de las personas. Cuando hablamos de educación no solo hablamos de la escuela, sabemos que vamos a pasar toda la vida aprendiendo", aseguró.

En tanto, Tomás Montemerlo, emprendedor social y cofundador de la asociación civil Voy con Vos, dijo que su objetivo es garantizar que los chicos no estén trabajando sino aprendiendo. La asociación trabaja en 20 escuelas en parajes que están lejos de las grandes ciudades sin conectividad. Desde marzo, la pandemia hizo que se aumentara aún más la brecha de desigualdad. "Rápidamente tuvimos que adaptarnos a este nuevo contexto", dijo, y explicó que debieron cooperar para que todos los alumnos tengan el material para estudiar.

7. Cómo reducir la huella de carbono

"La problemática del clima históricamente ha estado en manos de los Estados, pero el Acuerdo de París reconoce que los que hacen el laburo son los actores no estatales", comenzó su exposición Gonzalo Muñoz, el primer empresario en ser Campeón de Alto Nivel de Cambio Climático COP25. De acuerdo con el también fundador de TriCiclos, empresa con foco en la economía circular, "la implementación del Acuerdo de París hoy pasa necesariamente por los actores no estatales".

"Cuando Chile tomó la presidencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de 2019 decide nombrar por primera vez un campeón de alto nivel de acción climática viniendo del sector privado, con la lógica de que, si lo que hay que hacer es movilizar a los sectores no estatales, nombremos a alguien de ahí", contó Muñoz en diálogo con el periodista Ignacio Federico.

De acuerdo con el empresario, a medida que los diversos actores de la sociedad toman acciones concretas, movilizan culturalmente al entorno y se busca reducir la huella de carbono, esas señales son captadas por las naciones y actualizan las ambiciones climáticas que se propuso el país.

8. Ciudades sustentables: el rol de la coordinación público-privada

Según referentes de distintas compañías, las ciudades sustentables son asequibles, pero se necesita de una coordinación entre compañías y el sector público. "Hay que generar una infraestructura desde la logística y las ciudades con sucursales de cercanía. Hay que tener una visión policéntrica y no de un solo casco urbano, y esto implica mucha inteligencia y tecnología. El desafío de las ciudades inteligentes es que deben tener una articulación público-privada, porque se puede introducir un nuevo vehículo, pero si la ciudad no realiza inversiones para la infraestructura, no sirve", explicó Gabriel Pérez, gerente de Desempeño Ambiental de Andreani Grupo Logístico, en diálogo con Carla Quiroga.

En el mismo sentido, el director Comercial de Iveco en la Argentina, Francisco Spasaro, dijo que la introducción de camiones que usan combustibles alternativos necesita de otros jugadores. "Tenemos que ver qué energía usan los proveedores y cómo es la producción y la distribución del combustible. La curva de aprendizaje de la nueva tecnología tiene que estar alineada con todos los que forman parte del proceso", aseguró.

Por su parte, Martín Mom, CEO para Sudamérica de Rehau, dijo que los perfiles para ventanas de PVC que produce la firma contribuyen al ahorro energético, pero "una casa sustentable no es un producto sino una serie de productos". Por otro lado, contó cómo la empresa utiliza materiales reciclados en sus procesos. "En Alemania tenemos dos plantas que toman las aberturas y las reutilizan para hacer nuevas ventanas o productos para sistemas de climatización en el área automotriz", detalló.

9. Quiénes son los líderes transformacionales

Con una mirada en la pospandemia, la consultora Urban Grupo de Comunicación realizó la investigación global colaborativa "A Better Way", en la cual entrevistó a 100 líderes empresariales de Asia, América y Europa para entender cómo construir una agenda sustentable luego de la crisis actual y cómo deben ser los nuevos liderazgos.

El primer aspecto que los nuevos líderes deben tener es el poder de la dimensión humana. "Necesitan trabajar con humildad. Exponer sus zonas de vulnerabilidad para transformarlas y eso requiere muchísima valentía y coraje", detalló Gabriela Korovsky, cofundadora de la consultora.

En segundo lugar, los líderes transformacionales deben promover una cultura de adaptación. En este aspecto, es necesario que dichas personas se animen "a salir de su zona de confort" y promuevan un modelo no jerárquico de la compañía.

Como tercera característica, los líderes tienen que generar confianza y cercanía con los equipos. "El líder transformacional dedica e invierte tiempo en el diálogo con sus equipos. Aunque muchas veces resulten más bien catárticos, ese proceso es necesario para dar lugar a la inspiración e innovación", agregó. El cuarto aspecto es tener una visión sistémica. Por último, en quinto lugar, el líder transformacional debe tener el propósito como un faro que guía sus acciones. "No se trata de reactivar la maquinaria que se frenó con la pandemia, sino de re-imaginar hacia dónde queremos ir", cerró.

10. Un periodismo más activo para cambiar el futuro del planeta

"Apareció Greta Thunberg y creó un puente entre la investigación científica y los jóvenes y el ciudadano común", aseguró Angélica "Momi" Peralta Ramos, gerente de Periodismo de Datos de la nacion. En diálogo con José Del Rio, explicó de qué se trata Proyecto Naturaleza, una iniciativa que ya tiene más de un año.

Peralta Ramos aseguró que en el último tiempo creció el interés de los jóvenes y de la audiencia por el futuro del planeta, la crisis climática y la participación del ciudadano. "Se generaron movimientos que exigen y demandan políticas públicas y leyes para que las cosas cambien", dijo, y agregó cómo el equipo que conduce vio que el periodismo también debía innovar en ese sentido. LN Naturaleza es un proyecto que cruza transversalmente todas las secciones del medio y es a través de datos y de métricas que se logra darle voz a las problemáticas de hoy. "Hay que cambiar la agenda y ser proactivos", aseguró.

11. Salud y alimentos: mayor acceso sin perjudicar el medio ambiente

La sustentabilidad se entiende como la capacidad que tiene una sociedad para hacer un uso consciente y responsable de sus recursos, pero también tiene otros significados según el sector desde donde se la mire. "Ser sustentable es que la mayor cantidad de gente tenga acceso a la salud en tiempo y en forma y que la salud llegue a la mayor cantidad de personas", afirmó Gabriel Barbagallo, gerente de Relaciones Institucionales y de Responsabilidad Social Empresaria de OSDE.

En tanto, consultado en el mismo sentido por el periodista Ignacio Federico, Luciano Viglione, director de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Bayer para la región Cono Sur, dijo que en el área de salud la empresa a la que pertenece también busca "dar accesibilidad en tratamientos y sistemas de salud a la mayor cantidad de gente, porque es un derecho", mientras que en el agro persiguen el fin de "producir más, pero de una manera sustentable".

Y una compañía que dio un paso más es Guayakí Yerba Mate, una empresa certificada B por su triple impacto que decidió pagar por el agua lluvia que utiliza, en este caso a una organización no gubernamental que trabaja con comunidades indígenas en el Amazonas colombiano. "No se lo plantea como una donación, sino como un gasto incorporado a la estructura de costos. Pagaron y siguen viendo cómo determinar el costo de esta agua", contó Silvia Stang, periodista de la nacion, quien definió la sustentabilidad como un camino en búsqueda de un vínculo equilibrado y armonioso de cada persona con los otros, con el planeta y con las cosas materiales.

12. El emprendedor de 21 años que apuesta a un país con menos grieta

"Nos dedicamos un siglo a revolearnos sillas entre nosotros en vez de pensar cómo miramos hacia adelante", dijo Mateo Salvatto, CEO y cofundador de Asteroid Technologies, quien cerró el encuentro en un mano a mano con Del Rio. Explicó que en la Argentina se deben construir "más puentes y encontrar los puntos en común, más que encontrar los puntos en contra".

Mientras estudiaba para analista de sistemas, creó una empresa cuyo primer producto, Háblalo, ya asiste a más de 120.000 personas con discapacidad en todo el mundo, de forma 100% gratuita.

En el último tiempo, muchas personas lo nombraron como ejemplo y lo hacen partícipe de "la grieta" comparándolo con otros jóvenes. Lejos de querer meterse en la problemática, el emprendedor de 21 años aseguró que su "aspiración no es política", sino ayudar a más personas con discapacidad.

"Siempre va a existir la rivalidad política, no estoy pensando en una utopía donde nadie se pelee, pero el país es con todos colaborando y de la mejor manera posible con los temas fundamentales", dijo, y aseguró que la educación es uno de ellos. "Hay una grandísima deuda de la Argentina con la educación para construir la generación del futuro", cerró el emprendedor.

