El pago del aguinaldo, conocido también como Sueldo Anual Complementario (SAC), es un derecho adquirido fundamental de los trabajadores argentinos que se oficializó a nivel nacional a mediados del siglo XX. Desde entonces, aquellas personas en relación de dependencia reciben dos cuotas anuales: una en junio y otra en diciembre. Este beneficio salarial, que equivale a la mitad del sueldo más alto de cada semestre, lleva a muchos a preguntarse sobre quién lo creó, de dónde proviene y cómo se empezó a implementar en nuestro país.

Quién creó el aguinaldo en la Argentina

La historia del aguinaldo se remonta a la antigua Roma, donde el 1° de enero se entregaban las Kalendariae strenae, un intercambio de regalos en honor a los dioses y como señal de buen augurio para el nuevo ciclo. De hecho, se cree que la palabra “aguinaldo” deriva de la frase latina “hoc in anno”, que significa “en este año”. Esta práctica evolucionó hasta convertirse en un obsequio de empleadores a sus trabajadores, especialmente en la época navideña.

En Latinoamérica, esta remuneración extraordinaria fue adoptada y en algunos países, como la Argentina, regulada formalmente. Los primeros registros locales de un aguinaldo dan cuenta de la década de 1880, cuando comerciantes reconocían el buen desempeño de sus empleados al finalizar el año. Sin embargo, en aquel entonces, el cálculo de los montos era arbitrario y dependía exclusivamente de la voluntad del patrón, según detalla el historiador Daniel Balmaceda.

Las primeras normativas oficiales surgieron a principios del siglo XX, limitadas a ciertos sectores o ciudades. El primer aguinaldo oficial en el país fue otorgado en mayo de 1910 por el gobierno municipal porteño, encabezado por el intendente Manuel Güiraldes, quien dispuso un “Aguinaldo del Centenario” para los empleados públicos de la ciudad en el marco de los festejos patrios.

Aguinaldo

El paso decisivo hacia la reglamentación a nivel nacional del SAC llegó en 1945, durante el gobierno militar de Edelmiro Julián Farrell, cuando se estableció el aguinaldo por decreto. Esta medida formó parte de un paquete de políticas laborales impulsadas por Juan Domingo Perón, quien entonces se desempeñaba como secretario de Trabajo y Previsión.

Al año siguiente, el 20 de diciembre de 1946, tras la elección presidencial de Perón, el aguinaldo quedó formalmente establecido por la ley nacional 12.921. Esta norma legisló la obligación de todos los empleadores de aplicar un Salario Vital Mínimo, Salarios Básicos y el Sueldo Anual Complementario. Finalmente, en 1968, con la ley 17.620, el aguinaldo se dividió en dos pagos anuales.

El presidente Juan Domingo Perón fue quien oficializó el aguinaldo a nivel nacional archivo - Europa Press

Hasta cuándo hay tiempo de cobrar el aguinaldo en diciembre 2025

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) tiene una fecha límite de pago establecida por la legislación nacional, que garantiza su acreditación antes de las festividades de Fin de Año.

Para los trabajadores en relación de dependencia, la normativa indica que este ingreso debe ser abonado hasta el 18 de diciembre. Sin embargo, existe un margen extendido de cuatro días hábiles para su liquidación, lo que convierte al 24 de diciembre en la fecha tope para que las empresas cumplan con esta obligación.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

Cómo calcular cuanto tengo que cobrar de aguinaldo

El SAC se entrega en dos cuotas anuales: la primera en junio y la segunda en diciembre. El monto a percibir corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual bruta devengada por el trabajador dentro del semestre correspondiente, es decir, el sueldo más alto percibido entre julio y diciembre.

Así lo establece la Ley de Contrato de Trabajo y la ley 23.041. Esta última normativa indica: “El sueldo anual complementario en la actividad privada, Administración Pública Central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado, será pagado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año”. Este método de cálculo asegura que el beneficio se ajuste a la realidad salarial del empleado durante el período.

Para aquellos trabajadores que no hayan completado el semestre de julio a diciembre, ya sea por una incorporación reciente o por una desvinculación, el aguinaldo se liquidará de manera proporcional a los meses trabajados.

Para determinar el monto exacto en estos casos, se aplica una fórmula específica: se divide el salario del empleado por los 12 meses del año y el resultado se multiplica por la cantidad de meses trabajados. Por ejemplo, si un trabajador tuvo un sueldo máximo de $100.000 y trabajó seis meses en el semestre, su aguinaldo proporcional sería (100.000 / 12) * 6 = $50.000.

