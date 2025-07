Tarjeta Alimentar: cómo reclamar si no cobraste el beneficio en julio 2025

Los titulares de la Prestación Alimentar, antes conocida como Tarjeta Alimentar, ya cuentan con el calendario de pagos de esta ayuda estatal, pero quienes no lo cobren deben saber cómo reclamar el beneficio de julio 2025.

Los pasos para reclamar si falta un pago de Tarjeta Alimentar Leandro Garcia

Los beneficiarios que por algún motivo no tengan acreditada la prestación, deberán chequear, primero, que estén actualizados los datos cargados en Anses. Debido a que se trata de una ayuda que se entrega de manera automática, según la situación específica del solicitante, es preciso corroborar que no haya cambiado la realidad socioeconómica del beneficiario, para no quedar afuera de los requisitos establecidos por el organismo previsional.

Para chequear el cobro de la Prestación Alimentar a través de mi Anses, es preciso ingresar a la sección "Hijos“, en el apartado “Mis Asignaciones” con el CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se visualizarán todos las prestaciones sociales que recibe el beneficiario en detalle.

Si los pasos anteriores están correctos y no figura el dinero de la prestación, el solicitante deberá sacar un turno en Anses, y presentar el Formulario PS 2.72, que es el que se utiliza para realizar reclamos relacionados con el cobro de estas asignaciones, cambiar el lugar de cobro o registrar un apoderado para recibir los pagos.

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar en julio 2025

La Prestación Alimentar corresponde a las personas que reciben las siguientes prestaciones sociales:

Quiénes cobren la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive.

Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.

Titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de siete hijos.

Qué hay que hacer para cobrar la Tarjeta Alimentar

Para cobrar esta prestación social no es necesario realizar ningún trámite específico, ya que se acredita de manera automática luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) realiza un cruce de información a partir de los datos del usuario y así evalúa si corresponde o no el otorgamiento de la Prestación Alimentar.

La única condición importante es mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en el sitio de Anses. Para corroborar los datos ingresados, es posible ingresar en Mi Anses en la sección Información Personal, con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Anses determina los requisitos para cobrar la Tarjeta Alimentar

Calendario de pagos de julio de Tarjeta Alimentar

La Prestación Alimentar se abona junto a las siguientes asistencias que distribuye Anses:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 11 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 18 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de julio

DNI terminados en 1: 11 de julio

DNI terminados en 2: 14 de julio

DNI terminados en 3: 15 de julio

DNI terminados en 4: 16 de julio

DNI terminados en 5: 17 de julio

DNI terminados en 6: 18 de julio

DNI terminados en 7: 21 de julio

DNI terminados en 8: 22 de julio

DNI terminados en 9: 23 de julio

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 11 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio