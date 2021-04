Tarjetas de crédito: la Justicia dictó una cautelar contra el impuesto por una demanda de un legislador del Frente de Todos

La jueza de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N°12, Alejandra Beatriz Petrella, ordenó hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el legislador del Frente de Todos, Juan Manuel Valdés, que pidió suspender el cobro del impuesto a los Sellos sobre las tarjetas de crédito.

Según explicó el legislador, la presentación que hizo fue colectiva, pero solo le otorgaron el alcance individual. Es decir que él solo y su abogado se verán beneficiados, aunque apeló el fallo para que alcance a todos los habitantes de la Ciudad. Valdés dijo, además, que la medida abre la puerta para que todos los ciudadanos se presenten.

“Es necesario entender que no se puede avanzar sobre el bolsillo de los porteños y porteñas. La creación de nuevos impuestos no puede ser moneda corriente en el distrito con más recursos del país. Este fallo marca el camino para frenar el afán recaudador del jefe de Gobierno; en medio de una la crisis que atravesamos no podemos golpear a quienes más están sufriendo. No dejemos que Larreta haga campaña con el dinero de los ciudadanos y ciudadanas”, afirmó en un comunicado.

La Ciudad, por su parte, anticipó que apelará el fallo y aclaró que la resolución judicial es solamente de carácter individual y no colectivo. También sostuvieron que la presentación realizada por un legislador del Frente de Todos “se enmarca en un conjunto de acciones estrictamente de tinte político, que busca desfinanciar a la Ciudad de Buenos Aires y que comenzó el año pasado con la quita de la Coparticipación”.

“Resulta llamativo que un mismo tributo pueda ser recaudado en el resto del país, pero no en la Ciudad de Buenos Aires”, señalaron desde el gobierno de la Ciudad.

Desde comienzos de año, los porteños que tienen tarjeta de crédito y la utilizan pagan un 1,2% en concepto de sellos sobre los débitos o cargos del período.

El tributo se creó a raíz del recorte de fondos de coparticipación que dispuso el presidente Alberto Fernández el año pasado en detrimento de la Ciudad de Buenos Aires, que se traduce en unos $65.000 millones menos para las arcas porteñas para 2020 y 2021.

El impuesto fue criticado por el Gobierno y hasta por el titular del Banco Central, Miguel Pesce, pero también se aplica en las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Chaco, San Luis y Tierra del Fuego.

La gestión de Horacio Rodríguez Larreta esperaba recaudar por esa vía $7700 millones.