Techint, fuera del negocio: proyectos de gas con márgenes de rentabilidad chicos obligan a aceptar mayores importaciones

La confirmación de que el proyecto para exportar gas de Vaca Muerta utilizará tubos fabricados en India —en lugar de los producidos por Tenaris en su planta bonaerense de Valentín Alsina—, como informó LA NACION, generó sorpresa en el establishment económico, aunque no tanto en el sector energético. De hecho, una primera señal de este cambio de criterio se había dado algo más de un año atrás, cuando se licitó la compra de tubos para el oleoducto VMOS, destinado a exportar petróleo a través de Río Negro.

Impulsadas por el fuerte aumento de la producción en Vaca Muerta —que desde hace dos años abastece casi por completo el consumo interno—, las empresas comenzaron a diseñar proyectos de exportación de gas y petróleo para ampliar sus mercados. El primero en ponerse en marcha fue el que lidera YPF para exportar crudo por Río Negro, una provincia con aguas profundas que permiten la llegada de grandes buques VLCC (Very Large Crude Carrier), lo que reduce significativamente los costos logísticos.

Para este emprendimiento se está construyendo un oleoducto de 30 pulgadas (762 milímetros) de diámetro y 437 kilómetros de extensión, que conecta Vaca Muerta con la localidad rionegrina de Punta Colorada. Allí, también, se levantará una terminal portuaria de carga y descarga, con monoboyas y una playa de tanques de almacenamiento.

En ese marco, YPF adjudicó la compra de los tubos a Tenaris —del grupo Techint— por US$180 millones, incluso antes de que se conformara formalmente el consorcio del VMOS. Hoy ese consorcio está integrado, además de la compañía con control estatal, por Pan American Energy (PAE), Vista, Pluspetrol, Pampa Energía, Chevron, Shell y Tecpetrol, el brazo petrolero del grupo que lidera Paolo Rocca, que se sumó hace seis meses.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, presenció las obras de inicio de la soldadura automática en la línea del oleoducto VMOS, en cercanías a la localidad de Chelforó, Río Negro

La construcción del oleoducto fue adjudicada en su mayor parte a la sociedad Sacde-Techint, que también estuvo a cargo de gran parte del gasoducto Perito Moreno (antes llamado Néstor Kirchner) y de la obra de reversión del ducto que conecta Vaca Muerta con el norte argentino.

Si bien se trata de proyectos privados —por lo que los procesos de licitación y los costos no son públicos—, algunas empresas internacionales que participaron y quedaron fuera del proceso manifestaron su disconformidad, al considerar que las licitaciones no fueron justas y que favorecieron a compañías locales. La que expresó con mayor énfasis ese malestar fue la estadounidense Pumpco, subsidiaria de MasTec, cuyo presidente y principal accionista es el empresario cubano-estadounidense Jorge Mas, dueño del Inter Miami.

Pumpco había llegado a las instancias finales para quedarse con parte de la construcción del oleoducto, pero finalmente fue descartada por diferencias de costos, según explicaron en su momento desde YPF.

El proyecto para exportar gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta, en tanto, es liderado por PAE en sociedad con la empresa noruega Golar, propietaria de los dos buques que llegarán a Río Negro para enfriar el gas y licuarlo antes de su exportación por vía marítima.

A diferencia del negocio petrolero, el GNL tiene márgenes de rentabilidad más acotados , lo que obliga a un control más estricto de los costos. La sociedad constituida para este desarrollo se denomina Southern Energy y está integrada por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%).

Buque de licuefacción que llegará a la Argentina de la mano de Southern Energy; a diferencia del negocio petrolero, el GNL tiene márgenes de rentabilidad más acotados, lo que obliga a un control más estricto de los costos Pan American Energy

Tecpetrol, pese a ser el segundo productor de gas de Vaca Muerta —con el 19% de la participación—, decidió no sumarse a este consorcio.

La oferta presentada por la empresa india Welspun fue un 40% más baja que la de Tenaris para la provisión de tubos con costura, lo que terminó definiendo la adjudicación, aunque en el Grupo Techint niegan que haya habido tal diferencia. Las láminas de chapa que utilizará Welspun para fabricar los tubos son de origen chino, un insumo que Techint ha denunciado históricamente por producirse con costos subsidiados.

Dentro del consorcio, las compañías remarcan la necesidad de avanzar hacia procesos de licitación más transparentes, para evitar que las empresas extranjeras dejen de participar. Señalan que la decisión de aceptar la oferta de Welspun fue tomada por unanimidad entre las cinco compañías y explican: “La chapa de los tubos de Techint se fabrica en Brasil y en la Argentina solo se les da forma; por lo tanto, cerca del 60% del costo es brasileño”.

Southern Energy aún no concluyó la licitación para adjudicar la construcción del gasoducto. En ese proceso, la sociedad Sacde-Techint volvió a presentarse como una de las principales candidatas, aunque todavía se están evaluando todas las propuestas. En poco tiempo, el grupo Techint podría sufrir una segunda derrota, impensada en las últimas décadas.