La Argentina firma su primer contrato para exportar GNL a Europa

La Argentina ya firmó su primer contrato para exportar gas natural licuado (GNL) a Europa. Southern Energy (SESA), integrada por las principales compañías productoras del país, acordó abastecer durante ocho años a una empresa estatal alemana.

El contrato se cerró con Securing Energy for Europe (SEFE) e incluye la provisión de 2 millones de toneladas anuales (MTPA), equivalentes a 9 millones de metros cúbicos diarios (m³/d). Ese volumen representa el 80% de la capacidad del primer buque de licuefacción que llegará al país, el Hilli Episeyo, que comenzará a operar en septiembre de 2027.

SESA fue creada por Pan American Energy (PAE) y Golar LNG, la empresa propietaria de los buques que realizan el proceso de enfriar el gas a –162 grados para reducir 600 veces su volumen y transformarlo en estado líquido. La participación accionaria se distribuye entre PAE (30%), Golar LNG (10%), YPF (25%), Pampa Energía (20%) y Harbour Energy (15%).

El buque Hilli Episeyo será el primero en operar en el país y aportará 2,45 MTPA de GNL desde 2027 Pan American Energy

Según la compañía, las exportaciones podrían superar los US$7000 millones durante la vigencia del contrato, dependiendo de la evolución del precio internacional del GNL. Esto aportará divisas al país y fortalecerá la seguridad energética de Europa.

El Hilli Episeyo, actualmente en Kribi, Camerún, llegará a la Argentina a comienzos de 2027. Será capaz de producir 2,45 MTPA de GNL, equivalentes a 11,5 millones de m³/d de gas. El segundo buque, denominado MKII, está en construcción en China y arribará en 2028. Su operación comercial comenzaría a fines de ese mismo año y aportará una capacidad adicional de 3,5 MTPA (unos 16 millones de m³/d).

En conjunto, ambos buques permitirán producir 6 MTPA de GNL. El contrato con SEFE garantiza la compra de más del 30% de esa capacidad combinada.

Las empresas prevén una inversión superior a US$3200 millones para la primera fase del proyecto (2024-2031) y casi US$2800 millones para la segunda (2032-2035). En total, la inversión proyectada alcanza los US$6000 millones. A lo largo de los 20 años de vida útil, la inversión acumulada superaría los US$15.000 millones en toda la cadena de valor, lo que habilitará además nuevos desarrollos en Vaca Muerta.

Con los dos buques en operación, en un plazo de tres años la Argentina tendrá capacidad para exportar 27 millones de m³/d de gas natural, equivalente al 18% de la producción actual en invierno (150 millones de m³/d).

El acuerdo fue firmado por Rodolfo Freyre, Chairman de Southern Energy, y Frédéric Barnaud, CCO de SEFE

El acuerdo fue firmado por Rodolfo Freyre, chairman de SESA, y Frédéric Barnaud, CCO de SEFE. También participaron Marcos Bulgheroni (PAE), Santiago Martínez Tanoira (YPF), Horacio Turri (Pampa Energía), Martín Rueda (Harbour Energy) y Federico Petersen (Golar LNG).

“El primer acuerdo de GNL de SEFE con un proveedor sudamericano no sólo contribuye a la diversificación geográfica de nuestra cartera, sino que también fortalece la seguridad energética de Europa. Nos complace acompañar a la Argentina en su camino para convertirse en un exportador mundial de GNL. Esto también le brinda a SEFE una valiosa oportunidad para continuar su colaboración con el equipo del Hilli Episeyo mientras se traslada de Camerún hacia la Argentina”, señaló Barnaud.

Aunque el valor definitivo de las exportaciones dependerá del precio internacional, se estima que entre 2027 y 2035 las ventas externas superarán los US$20.000 millones.

Los dos buques estarán ubicados en el Golfo San Matías, entre Sierra Grande y San Antonio Oeste, en Río Negro, donde también se construirá una terminal para exportar petróleo.

“El acuerdo firmado con SEFE constituirá la primera venta a gran escala de GNL desde la Argentina y representa un hito para el desarrollo futuro de las reservas de gas natural de Vaca Muerta. Estamos orgullosos en dar este primer paso en el mercado mundial de GNL con un jugador de reconocimiento internacional como SEFE”, señaló Rodolfo Freyre, de SESE.