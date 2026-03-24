Tecnología y finanzas personales: tres ideas para cuidar el bolsillo

Hay una trampa silenciosa en la que caen millones de familias cada mes. Creer que el problema es cuánto gastan, cuando en realidad el problema suele estar en cómo gestionan lo que ya tienen. En un contexto donde la inflación le gana sistemáticamente a los salarios y las tasas de interés para préstamos personales o para el pago mínimo de tarjetas rozan niveles récord, el consejo clásico de “revisá tus suscripciones” o “tomá menos café” no solo resulta insuficiente, también funciona como una distracción que desvía la atención del verdadero problema. Las familias argentinas no se están endeudando únicamente por descuido . En muchos casos lo hacen porque el propio sistema de precios las empuja en esa dirección todos los días, mientras que las herramientas disponibles para defenderse durante años fueron escasas, lentas o directamente inexistentes. Sin embargo, en los últimos años empezó a aparecer algo distinto. De manera casi silenciosa se fue formando un nuevo conjunto de recursos digitales que la mayoría de las personas lleva en el bolsillo sin terminar de saber para qué sirven realmente: Inteligencia Artificial (IA) capaz de ordenar información compleja, billeteras cripto que permiten mover dinero con otra lógica y plataformas que comparan precios en tiempo real. No son herramientas que pidan sacrificio, sino algo mucho más escaso en finanzas personales: criterio . En la columna de hoy vamos a aprender a operar con mayor inteligencia en un entorno económico que ya no perdona la improvisación. Para lograrlo, la IA y demás herramientas tecnológicas serán valiosos aliados a tener en cuenta. ¡Comencemos!

1. La IA como contador personal gratuito

Fotografiá el resumen de tu tarjeta o el extracto bancario y pedile a ChatGPT o Claude que lo categorice, detecte duplicados, identifique los tres gastos más evitables y calcule cuánto estás pagando de intereses en términos anuales reales. Lo que hasta hace poco requería la ayuda de un asesor financiero o la construcción manual de una planilla durante horas, hoy puede resolverse en cuestión de minutos con una herramienta que cualquiera lleva en el teléfono. El punto no es que la inteligencia artificial te diga que salís demasiado a comer o que gastás de más en determinados rubros. El verdadero valor aparece cuando logra ponerle números concretos a algo que antes pasaba desapercibido al descubrir, por ejemplo, que estás pagando cuarenta mil pesos por mes en intereses sin haberlo advertido. Tip adicional: La ayuda más valiosa no suele estar en la primera respuesta que da la IA ante una consulta, sino en el intercambio que viene después. A partir de la información inicial suele hacer preguntas adicionales y, a medida que uno las responde, el análisis se vuelve más preciso. Muchas veces alcanza con dedicar unos minutos a “conversar” con la herramienta para que entienda mejor la situación y pueda ofrecer una ayuda realmente útil.

2. Comparación de precios en tiempo real antes de cualquier compra relevante

En contextos de inflación alta, la dispersión de precios entre distintos canales de venta suele volverse extrema. Un mismo producto puede costar cuarenta o incluso sesenta por ciento más en un comercio físico que en Mercado Libre, Tiendamia o en el propio sitio oficial de la marca. Esa brecha no es un fenómeno excepcional ni pasajero. Es, en buena medida, estructural, y se mantiene porque la mayoría de los compradores no verifica cuánto vale realmente aquello que está por comprar. El hábito concreto es sencillo: Antes de cualquier compra que supere un umbral que cada familia define , dedicar noventa segundos a buscar el producto en estas plataformas. No se trata necesariamente de comprar siempre online, sino de entender cuál es el precio de referencia y tomar la decisión con esa información. A veces servirá para elegir otro canal de venta. Otras veces, simplemente, para negociar mejor en el comercio físico. En ambos casos, el punto es el mismo: decidir con información real en la mano. Tip adicional: Antes de asumir que un precio publicado es realmente una oportunidad conviene revisar cómo evolucionó en el tiempo. Mercado Libre no muestra de manera nativa el historial de precios de cada producto, pero existen herramientas externas que permiten hacerlo. Dos de las más utilizadas son MercadoTrack y la extensión de navegador Historial de Precios para Mercado Libre, que agregan un gráfico con la evolución del precio de la publicación en las últimas semanas o meses. Esa verificación rápida ayuda a detectar algo bastante frecuente en el comercio online: descuentos que parten de precios previamente inflados. Saber cuánto costaba el producto antes de la promoción permite distinguir entre una oferta real y un precio maquillado.

3. IA para negociar con empresas de servicios

Las compañías de telefonía, internet o seguros suelen tener contraofertas preparadas para los clientes que amenazan con irse. No aparecen en la publicidad ni en la web, pero existen y forman parte de la lógica comercial de estas empresas. El problema es que quizá la gran mayoría no sabe cómo plantear un pedido de baja de manera efectiva, o tienen miedo que la sola mención de la baja haga que les corten el servicio y tengan que salir a las apuradas a buscar otro. La ventaja acá es que un prompt bien armado en cualquier asistente de IA puede generar en pocos segundos un mensaje claro, firme y educado solicitando la baja del servicio o una revisión de la tarifa. La diferencia no está solo en el tono, sino en la estructura del pedido. Cuando la comunicación es ordenada y explícita, la probabilidad de que la empresa responda con una contraoferta suele ser significativamente mayor que frente al silencio resignado o la queja informal. No se trata de confrontar, sino de introducir un hábito simple de negociación sistemática. Tip adicional : Antes de redactar el mensaje, pedile a la IA que te ayude a preparar el terreno. Puede buscar en pocos segundos cuánto están cobrando otras compañías por un servicio similar, estimar si tu tarifa está por encima del promedio y sugerirte qué argumentos concretos usar en la negociación. Llegar a la conversación con esa información cambia la posición del cliente: ya no es solo alguien que se queja del precio, sino alguien que sabe cuánto vale el servicio en el mercado y puede negociar con datos en la mano.

Conclusión

La falta de herramientas ya no funciona como excusa. Por primera vez en mucho tiempo, una familia de ingresos medios tiene acceso a recursos que hasta hace apenas unos años estaban reservados para quienes podían pagar asesoramiento profesional. La inteligencia artificial, las billeteras digitales y las plataformas de comparación de precios no son simplemente gadgets tecnológicos para entusiastas, sino una forma de infraestructura financiera que se volvió accesible para cualquiera. Pero junto con esa oportunidad aparece también una trampa nueva. La abundancia de herramientas puede generar una sensación de control que no siempre se traduce en resultados si se utilizan de manera aislada y sin un criterio claro. Tener la aplicación instalada no alcanza. La diferencia empieza a notarse cuando cada familia logra construir un sistema propio, aunque sea sencillo, que le permita entender qué herramienta sirve para cada decisión, cuándo conviene usarla y qué hacer con la información que devuelve. La seguimos la próxima semana con más material de Finanzas Personales e Inversiones.