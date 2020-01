Telecom y Cresud, focos del interés por deuda local

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de enero de 2020

Telecom consiguió financiamiento en el mercado local por $4396 millones mediante la colocación de dos obligaciones negociables (ON) con vencimientos a 12 y 18 meses y una tasa Badlar más 4,75% y 5,35%. La emisión, prevista inicialmente en $1500 millones obtuvo una sobresuscripción por $5116 millones. "Esto no solamente supera el monto de ampliación previsto originalmente, sino que demuestra además un claro interés del mercado financiero local por las colocaciones argentinas", señaló la empresa, que usará los fondos para "continuar con su ambicioso plan de inversiones en materia de infraestructura y sistemas". Por su parte, Cresud colocó una ON en tres tramos por un total de US$51 millones. La empresa agropecuaria del grupo IRSA utilizará el dinero para pagar deudas de corto plazo y el monto suscripto representa casi tres veces el objetivo, que era de US$20 millones. El primer tramo fue por $1.095.163.208, a una tasa Badlar más 6,5%, con vencimiento a 12 meses. El segundo tramo son ON nominadas en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio del día, por US$5.746.525, a una tasa de 7,45% anual, con vencimiento a los 18 meses. El tercer tramo, denominadas y pagaderas en dólares, alcanzó la suma de US$27.461.947, a una tasa de 9% anual, con vencimiento a los 15 meses.