Una consulta breve arroja un resumen de las preferencias de guías y viajeros; cuál es el destino de agua turquesa y arena blanca catalogado como el mejor
Los usuarios de Internet diariamente realizan infinitas consultas de diversa índole, y con la llegada del verano y la planificación de las vacaciones en un país vecino, como Brasil, es posible conocer cuál es la mejor playa de Florianópolis, según la IA (Inteligencia Artificial).
Con una consulta breve a cualquiera de las herramientas disponibles de IA es posible lograr un resultado certero, debido al poder de análisis ágil y la capacidad de compilación de datos diversos, y responder rápidamente a una inquietud relacionada con los posibles destinos de vacaciones y sus características principales.
Cuál es la mejor playa de Florianópolis, según la IA
Por ejemplo, Copilot, la IA de Microsoft, indica que, “según la mayoría de viajeros y guías, la mejor playa de Florianópolis es Ilha do Campeche, famosa por su agua cristalina estilo Caribe y arena blanca".
Ilha do Campeche es considerada la joya de la isla, con aguas turquesa y arena blanca. Es un lugar ideal para practicar snorkel y realizar paseos en barco. Se puede acceder en barco desde Praia do Campeche o Barra da Lagoa.
Ilha do Campeche está catalogada como la mejor playa por su belleza natural, pero existen otras opciones de playas muy concurridas, dependiendo de las preferencias de cada visitante.
Qué actividades se pueden hacer en Ilha do Campeche
- Snorkel y buceo: el mar es transparente y lleno de peces tropicales, ideal para observar la vida marina. Hay sectores delimitados para nadar y bucear con seguridad.
- Senderismo arqueológico: a isla alberga inscripciones rupestres y yacimientos prehistóricos únicos en Brasil, declarados Patrimonio Nacional Arqueológico y Paisajístico. El acceso a estos senderos solo se permite con guías autorizados, lo que garantiza la preservación.
- Paseos en barco: se puede llegar en gomones desde Praia do Campeche, Barra da Lagoa o Armação. También hay excursiones guiadas de una hora por la isla.
- Relax en la playa: arena blanca y aguas turquesa estilo Caribe. Es un lugar perfecto para descansar y disfrutar de la naturaleza.
- Observación de biodiversidad: la isla es una Unidad de Conservación (MONA Ilha do Campeche) desde 2025, con 62,5 hectáreas de flora y fauna protegida.
Cuáles son las otras playas más elegidas en Florianópolis
Copilot enumera, además, otras playas muy elegidas por los turistas y la población local debido a sus diversos atractivos, su naturaleza y la variedad de actividades para realizar en cada una de ellas.
- Jurerê Internacional: es una playa con ambiente sofisticado, bares y discotecas de lujo. Es muy elegida por aquellos turistas que buscan vida nocturna y confort.
- Praia Mole: es el punto de encuentro de surfistas y jóvenes. Ofrece un ambiente relajado, con bares frente al mar.
- Lagoinha do Leste: esta playa salvaje y aislada es accesible solo por un sendero. Es la playa perfecta para quienes buscan naturaleza y aventura.
- Barra da Lagoa: se trata de una playa familiar, con aguas tranquilas y restaurantes. Este destino se volvió muy popular para las familias que viajan con niños.
- Joaquina: se destaca por sus olas impresionantes, ideales para surfistas, y sus dunas únicas que atraen a familias y turistas en busca de paisajes naturales.
