Tras el envío de 1000 lingotes a Londres entre junio y agosto de 2024, el saldo del Banco Central (BCRA) en el Banco de Pagos Internacionales (BIS) pasó de 7 a 19,5 toneladas de oro fino, según datos de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). Sobre un total de 61,7 toneladas de oro en las reservas de la entidad monetaria, la proporción acreditada en esa cuenta subió del 11,3% al 31,6%, más de un tercio.

El Colegio de Auditores de la AGN aprobó el informe por mayoría.

El traslado del oro se hizo en cuatro envíos de 250 lingotes. Las barras fueron recibidas por el Banco de Inglaterra, que actuó como custodio del BIS, y 115 fueron refundidas para cumplir los estándares del mercado de Londres. Una vez completada la operación, el saldo de la cuenta del BCRA en el BIS pasó de 224.006 a 626.432 onzas troy.

La diferencia equivale a unas 12,5 toneladas de oro fino, alrededor de una quinta parte de las 61,7 toneladas que la autoridad monetaria informó tener en sus reservas.

Las onzas se acreditaron en una cuenta de “oro no asignado” que el BCRA ya tenía en el BIS desde 2011. Bajo esa modalidad, la autoridad monetaria mantiene un derecho de crédito por una cantidad determinada de oro. Si decide recuperar el metal en forma física, recibe lingotes equivalentes. El saldo del BIS refleja cuánto oro quedó acreditado al completarse los envíos, en tanto que Londres fue el punto de recepción de las barras.

En el informe técnico de marzo de 2024 que sirvió de base para el traslado, el Banco Central sostuvo que ampliar su posición en el BIS le permitiría obtener dólares de manera transitoria y a menor costo mediante operaciones de pase con oro. Como antecedente, citó 31 operaciones realizadas entre 2016 y 2021 que combinaron swaps de oro y de divisas, y le reportaron una ganancia de US$1,3 millones.

Juan Manuel Olmos, titular de la AGN

Con ese antecedente, el BCRA estimó que podía recuperar en un mes de operaciones similares el costo de la mudanza. Según el resumen de la auditoría, el traslado, la refundición y la pequeña merma de oro que dejó ese proceso representaron en conjunto US$487.185.

Al revisar la contabilidad del BCRA y los extractos del BIS, los auditores identificaron tres colocaciones de 32.000 onzas cada una, registradas entre septiembre y diciembre de 2024. Los asientos muestran que las tres posiciones se cancelaron posteriormente. La AGN señaló que la documentación disponible no le permitió verificar las condiciones pactadas, las autorizaciones, las contrapartes ni los rendimientos obtenidos.

Juan Manuel Olmos, titular de la AGN y apoderado del PJ a nivel nacional, sostuvo que el Central había negado movimientos en su cuenta de oro en el exterior durante 2024. La auditoría concluyó que las inconsistencias entre las respuestas del Central y sus registros contables, sumadas a la falta de documentación para aclararlas, configuraron un incumplimiento del deber de colaboración previsto en la Ley de Administración Financiera.

En su descargo, el Banco Central sostuvo que la AGN no le había pedido aclaraciones sobre esas diferencias. En cuanto a las operaciones financieras, dijo que había negado haber hecho colocaciones en 2025 y que sí había informado sobre los derivados. También objetó que la auditoría hubiera incluido esos contratos, que, según la entidad, se liquidan exclusivamente en dólares y pueden concertarse con independencia de dónde se encuentre el oro.

La auditoría también observó que el traslado se hizo sin un instructivo específico aprobado y que, aunque el servicio jurídico del BCRA había analizado la protección del oro frente a un eventual embargo, faltaba evidencia de una evaluación integral de los riesgos. Entre ellos mencionó la cláusula del acuerdo de refundición que prevé un arbitraje en Zúrich.

El BCRA respondió que los cuatro envíos fueron documentados y aprobados y que el BIS asumió por su cuenta la refundición. Sobre el seguro, la AGN señaló que no pudo acceder a la póliza solicitada. El BCRA sostuvo que la transportista contaba con una póliza global y había presentado un certificado de cobertura emitido por la aseguradora.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA)

El informe retomó el resultado negativo de US$1023 millones de los derivados sobre el oro en 2025, que la AGN ya había señalado al revisar el balance de la autoridad monetaria. El BCRA informó el 8 de octubre que, al combinar la apreciación del metal con el resultado de las coberturas, su posición en oro arrojó un resultado neto positivo de US$2505 millones en ese ejercicio.

La AGN sostuvo que, ante la falta de los contratos, no pudo verificar si existían cláusulas de entrega física, si el oro había sido utilizado como garantía o si había quedado expuesto a una eventual pérdida de inmunidad. Olmos afirmó que la confidencialidad de las reservas era compatible con el control externo y pidió al Central que repatriara el metal. Dijo que, a su juicio, no se había acreditado un beneficio que justificara el traslado.

El auditor Luis Naidenoff votó en contra del informe. El radical sostuvo que el mandato del Colegio abarcaba el traslado y el depósito de las barras y que el equipo auditor debió pedir una ampliación formal para revisar las inversiones y sus rendimientos. Recordó que la cuenta de oro no asignada existía desde 2011 y señaló que el traslado modificó la composición de las tenencias sin alterar la cantidad total de oro. También coincidió con el Central en que el resultado de las coberturas debía evaluarse junto con la evolución del activo cubierto.

Bausili había confirmado el envío a Londres el 29 de octubre, en la presentación del Informe de Política Monetaria, y se había reservado la cantidad trasladada por razones prudenciales. Explicó que la medida buscó aumentar la liquidez de las reservas después de que la actual gestión asumiera con reservas internacionales netas negativas por US$11.200 millones. Dijo que el BCRA tenía un “certificado electrónico del BIS” que acreditaba la tenencia y que podía recuperar las onzas físicas si decidía cerrar la operatoria.

Sobre las coberturas, Bausili sostuvo que su propósito era proteger al Central de una caída del precio del oro y que, ante la fuerte suba del metal, el costo de esa protección fue resignar parte de la ganancia. “El oro se apreció fuertemente, pero la cobertura cumplió su función, limitó el riesgo ante una eventual caída”, dijo. En su informe monetario, el BCRA afirmó que esas operaciones se liquidaron en divisas y que no generaron movimientos, compromisos ni gravámenes sobre sus tenencias de oro.