Tres cambios de nombres en las cúpulas de importantes entidades empresarias

En una argentina distinta desde que Javier Milei llegó a Casa Rosada, las principales entidades empresarias comenzaron el año con la renovación de parte de su cúpula. Tanto la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial Argentina (UIA) como Cippec cambiarán autoridades.

Jaime Campos, histórico presidente de AEA -la cámara que agrupa a los dueños de las empresas más grandes del país- dejará este mes su cargo luego de 16 años al frente de la entidad. Su cargo será ocupado por el exdirector de Regulación y Asuntos Públicos de Telefónica, Alejandro Lastra.

El ejecutivo había estado previamente como director de Legales de IBM. El abogado de la UBA tiene un máster en leyes en la Southern Methodist University (Texas). Antes había trabajado en los estudios Pérez Alati, Grondona, Benites y Arnsten, y Beccar Varela & Citicorp Holdings.

Lastra seguirá en Movistar hasta fin de mes y asumirá en abril su nuevo rol en AEA, según contaron fuentes al tanto del cambio.

Alejandro Lastra (Movistar Argentina) Fabián Malavolta

Campos, sociólogo con posgrado en Desarrollo Económico en la Universidad de Yale (Estados Unidos) y que antes había trabajado como consultor en organismos nacionales e internacionales, defendió públicamente la importancia de la inversión privada, la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad institucional como condiciones clave para el desarrollo argentino. Bajo su liderazgo, AEA se consolidó como uno de los espacios más influyentes del sector privado, integrado por directivos de empresas como Arcor, Techint, Clarín, LA NACION, Mercado Libre, Bagó, entre otras.

Cerca del directivo empresario contaron a este medio que, de ahora en más, se dedicará a dar clases en diferentes universidades.

En la UIA, el director ejecutivo e historico economista jefe, Diego Coatz, dejará la entidad fabril. La información será publicada este miércoles, aunque fue confirmada a LA NACION por fuentes dentro de la cámara industrial. Lo reemplazará como directora ejecutiva Laura Bermúdez, quien fuera mano derecha del actual presidente de la UIA, Martín Rappalini, cuando conducía la Union Industrial de la provincia de Buenos Aires (Uipba).

Diego Coatz hasta hoy director ejecutivo de la UIA mauro-alfieri-19569

Bermúdez había estado en el departamento de relaciones institucionales, como jefa del departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales, y como coordinadora de Unidad de Vinculación Tecnológica de la Unión Industrial Argentina. Entre 2010 y 2011, en tanto, pasó por el Ministerio de Ciencia, Tenología e Innovación Productiva.

Más cambios

Por último, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) anunció días atrás que Luciano Laspina será nuevo director ejecutivo de la institución. Laspina reemplazará a Gala Díaz Langou y asumió sus funciones a comienzos de este mes.

“Su designación se inscribe en el inicio de una nueva etapa institucional orientada a seguir fortaleciendo la capacidad de Cippec para producir conocimiento riguroso y aportar recomendaciones que contribuyan al diseño e implementación de mejores políticas públicas”, indicó un comunicado.

Luciano Laspina se hizo cargo de Cippec Marcos Brindicci

Laspina es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Rosario y máster en Economía por la Universidad del CEMA. “Cuenta con una amplia trayectoria vinculada al análisis y la gestión de políticas públicas”, dijeron en Cippec y recordaron que fue diputado nacional entre 2015 y 2025, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados (2015–2019) y presidente de la Comisión Bicameral de Reforma Tributaria (2016–2017). Antes, se había desempeñado como economista jefe y CFO del Banco Ciudad de Buenos Aires (2008–2015).

“A partir de abril, Díaz Langou asumirá como directora del Panel Internacional para el Progreso Social, una iniciativa global que busca contribuir a soluciones concretas a las múltiples crisis que se enfrentan en el mundo. Durante la gestión de Díaz Langou como directora ejecutiva, Cippec consolidó su foco en la incidencia de políticas públicas con importantes hitos, focalizó su agenda programática y fortaleció su presencia en el debate público, reafirmando el valor de la evidencia para la toma de decisiones”, se informó.