Turismo y gastronomía: los rubros que más crecieron en transacciones con tarjetas durante el primer trimestre

La normalidad post pandemia llegó a los consumos argentinos durante el primer trimestre del año, ya que los rubros que más crecieron interanualmente en transacciones con tarjetas (débito, crédito y prepagas) fueron Viajes, turismo y aerolíneas, con un 48,58%, y Restaurantes, con un 35,26%.

Los datos se desprenden del índice Prisma, un estudio de mercado que utiliza como base la información con la que cuenta esa empresa a partir de los productos que administra –las terminales La Pos, la red Banelco y las transacciones a través de la plataforma Todo Pago–, junto con las estadísticas del Indec y del Banco Central.

Consultado por LA NACION, Martín Kalos, director de EPyCA Consultora, dijo que el aumento en las transacciones de esos rubros comparado con el primer trimestre de 2021 se debe a que hubo menos restricciones y más viajes por el país. “Por las restricciones, el año pasado se buscaba esparcimiento en la misma ciudad donde se vivía. El que podía se alquiló un espacio para quedarse en los suburbios. Pero, en este trimestre, hubo más turismo por todo el país por la combinación de financiamiento que te daba el Programa Ahora en establecimientos turísticos y el dinero excedente que posibilitó el plan PreViaje, porque, al subsidiar parte de las vacaciones, hubo un aumento en gastos turísticos y de esparcimiento”, explicó.

Por su parte, Ignacio Carballo, director del Ecosistema Fintech en la Universidad Católica Argentina (UCA), dijo que las tasas de crecimiento de turismo y gastronomía están sumamente en línea con los informes que separan el consumo por rubros, y que detrás de eso está el regreso a la presencialidad.

“Viajes, turismo y aerolíneas y restaurantes estuvieron muy impulsados, a su vez, por el turismo interno y el programa PreViaje, pero un punto que no me parece menor es que el informe se centra en los gastos de argentinos con tarjetas y no en los gastos en general. Hay rubros que se mueven más con efectivo que otros, y otros que se mueven de una manera casi 100% digital, como es justamente viajes, turismo y aerolíneas, que además tiene un ticket más alto y viene de un piso recontra golpeado. La lectura del verano es que hubo un movimiento de viajes y recesos y una vuelta a una cuasi normalidad post Covid”, apuntó.

En este sentido, otros rubros que no se vieron afectados durante la pandemia o que tuvieron antes subas en el consumo registraron incrementos menores año contra año, como Educación y Salud (20,78%), Autopartes y Motocicletas (20,64%), Vestimenta (17,25%), Profesionales, Oficios y Servicios (12,50%) y Supermercados (1,03%). Las transacciones en Farmacias bajaron un 1,45%.

Sin embargo, a nivel general, en el primer trimestre de 2022 continuó el crecimiento interanual en la cantidad de transacciones con tarjetas de crédito (1,50%) y de débito (23,20%), que ya se había vislumbrado en el último trimestre de 2021, según detalló Julián Ballarino, head de Relaciones Institucionales de Prisma Medios de Pago.

Por otra parte, las compras con tarjeta de débito se mantienen por encima del 50% (52,86%) del volumen general de ese tipo de tarjetas, con el retiro de efectivo en comercios estable en un 3,54% y la extracción por cajeros cayendo a un 43,60%.

En cuanto a los planes Ahora se registró un leve crecimiento interanual de los planes Ahora 3 y Ahora 6, que representaron un 19,72% y un 25,54% del total del consumo con planes Ahora, frente al 16,25% y el 17,59% de comienzos del año pasado. La participación del Ahora 12 y el Ahora 18 cayó en igual período de 47,41% a 43,35% en el primer caso y de 18,74% a 9,98% en el segundo.

“Los planes Ahora a más largo plazo caen porque hay menos disponibilidad. Estos implican un subsidio mayor por parte del Estado, es decir que son más costosos, con lo cual es entendible que el Gobierno intente controlar ese costo”, sumó Kalos.

Por último, Carballo dijo que, cómo se viene observando hace tiempo, los bancos no impulsan el crédito y por eso la recuperación viene de la mano de los planes subsidiados. “En los planes no Ahora hubo un crecimiento en los plazos de 4 a 6 cuotas, de 7 a 12 y los de 13 a 24, pero no hay que confundirse. Esto se relaciona con ventas directas de algunos bancos que están promocionando sus marketplaces”, concluyó.