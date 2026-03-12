“Un ataque a la economía mundial”: las consecuencias del conflicto en Medio Oriente, según The Economist

Tras descubrir los costos de los aranceles, el presidente Donald Trump ahora ha descubierto los costos de la guerra. El 9 de marzo declaró que su campaña contra Irán terminaría “muy pronto”, lo que provocó que los precios del petróleo, que habían alcanzado un máximo de casi US$120 por barril el día anterior, se desplomaran hasta casi US$80 (antes de la guerra estaban a US$70). El cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha bloqueado aproximadamente el 15% del suministro mundial de petróleo. Trump, que se enfrenta a las elecciones de mitad de mandato y a unos votantes cansados de la inflación, está dando señales de que no puede soportar esos costos, al igual que se retiró de su guerra comercial después de que los mercados se desplomaran la primavera pasada.

Sin embargo, Trump es tan caótico en cuestiones de guerra y paz como lo es en política económica. En el momento de publicar este artículo, el estrecho seguía prácticamente cerrado después de que Irán hubiera atacado a los buques que navegaban por él. El precio del petróleo se había recuperado hasta situarse en torno a los US$100. Mientras tanto, la retórica estadounidense seguía siendo beligerante, ya que Pete Hegseth, el secretario de Guerra, prometió luchar con más fuerza que nunca.

La confusión delata la falta de buenas opciones del presidente. Si bien la desescalada de la guerra comercial está más o menos en sus manos, no puede restaurar el antiguo mercado energético. Pase lo que pase, el mundo está entrando en una nueva era de inseguridad energética.

El impacto que ha desencadenado la guerra podría ser enorme. Es cierto que el mundo depende menos del petróleo que en 1973, cuando el embargo árabe provocó que los precios del crudo se cuadruplicaran, o que en 1979-1980, cuando la revolución iraní y la guerra entre Irán e Irak afectaron al suministro. Entonces, todavía era habitual quemar petróleo para producir electricidad. Hoy en día se utiliza menos, principalmente para impulsar el transporte y fabricar productos petroquímicos.

Sin embargo, esta evolución tiene dos caras. La demanda actual de petróleo es muy resistente, por lo que los precios tienen que subir más ante una interrupción determinada del suministro. Y esta es extrema: la pérdida de suministro es mayor que en cualquiera de las crisis de los años 70. Incluso en los peores momentos de la crisis, los operadores no han llegado a valorar un cierre indefinido del estrecho. El precio del petróleo necesario para equilibrar la demanda y la oferta en tal escenario podría superar los US$150 por barril.

Los miembros de la Agencia Internacional de la Energía pueden recurrir a 1800 millones de barriles de reservas de emergencia y están liberando 400 millones. Pero el acceso suele verse limitado por los oleoductos u otras restricciones. Incluso China, que ha acumulado una enorme reserva independiente, ha visto la necesidad de detener las exportaciones de algunos productos refinados. El hecho de que el transporte sea un factor clave para gran parte de la economía mundial significa que los cuellos de botella podrían causar graves daños.

Y la crisis no se limita al petróleo. La principal instalación de exportación de gas natural licuado (GNL) de Qatar sigue cerrada tras un ataque con drones, lo que ha retirado del mercado casi una quinta parte del suministro mundial. También se ha pospuesto la ampliación de su producción. La pérdida de las exportaciones de Qatar ha desencadenado una carrera en Asia. En Europa, donde los tanques de almacenamiento de gas están inusualmente vacíos para esta época del año, los precios han subido más de la mitad.

Estados Unidos podría exportar más GNL, pero su demanda de gas natural está aumentando debido al auge de los centros de datos, que consumen mucha energía. Irán podría alargar la guerra para intentar sugerir que es él, y no el Tío Sam, quien lleva la batuta. El 11 de marzo, Irán atacó tres buques de carga en el estrecho de Ormuz y, más tarde, dos petroleros cerca de Irak.

Al igual que los rebeldes hutíes de Yemen, que han atacado con éxito el transporte marítimo en el mar Rojo con armamento de baja tecnología a pesar de los esfuerzos de alta tecnología de los miembros de la OTAN para detenerlos, el régimen iraní ha aprendido que puede lanzar drones contra barcos e infraestructuras energéticas mientras es arrasado por las bombas.

Incluso cuando termine la guerra, el mundo habrá cambiado. El nuevo líder supremo de línea dura de Irán, Mojtaba Jamenei, sabe ahora que los precios de la energía son el punto débil de Estados Unidos.

En Ucrania, que ha probado las defensas contra drones, algunas máquinas de estilo iraní siguen pasando. Las tropas estadounidenses no van a ocupar Irán para detener los lanzamientos. Estados Unidos no tiene capacidad para defender todos los petroleros, aunque les proporcione un seguro barato. Por lo tanto, las perturbaciones en los mercados energéticos vendrán y se irán con las tensiones geopolíticas, especialmente si Irán llega a la conclusión de que necesita un arma nuclear para estar seguro.

Esa es la nueva realidad en la que ahora deben operar los inversionistas, las empresas y los responsables políticos. Para los inversionistas, el contraste entre un mundo cada vez más volátil y unos mercados bursátiles boyantes se ha vuelto aún más marcado. El caos en Oriente Medio se suma a una larga lista de amenazas para los mercados, entre las que se incluyen escenarios sombríos relacionados con la inteligencia artificial, problemas en el crédito privado y la pérdida de confianza en los gobiernos endeudados. Los rendimientos de los bonos del Estado han aumentado desde que comenzó la crisis, especialmente en el sur de Europa y Gran Bretaña, que depende del GNL importado.

Las empresas se enfrentan a una nueva prima de riesgo, ya que los precios de la energía reflejan el peligro siempre presente de una conflagración.

Las empresas se enfrentan a una nueva prima de riesgo, ya que los precios de la energía reflejan el peligro siempre presente de una conflagración. Al igual que tras la pandemia y el inicio de la guerra de Ucrania, deben volver a examinar minuciosamente los riesgos de su cadena de suministro, incluida su exposición a las economías del Golfo, cuya reputación de estabilidad se ha visto sacudida y que pueden esperar menos inversiones y menos turistas.

A los responsables políticos les esperan decisiones dolorosas. El almacenamiento de energía es parte de la solución. Fue una tontería por parte de Trump no reponer las reservas de petróleo de Estados Unidos a los bajos precios que prevalecían antes de la guerra. Ahora, aumentar las reservas de emergencia costará más. Los altos precios deberían inducir a un mayor suministro fuera de Oriente Medio. Hasta que eso ocurra, países como Estados Unidos pueden tener dificultades para resistir la tentación del proteccionismo energético. Cuando los productores y refinadores de petróleo, incluidos China y la India, comienzan a restringir las exportaciones en un intento de proteger a sus consumidores de los altos precios, el daño a otros países puede ser grave.

Los bancos centrales tendrán que hacer frente a una renovada amenaza inflacionista que aumenta el riesgo tanto de recesión como de espirales de salarios y precios. Y los políticos se enfrentarán a unos votantes que reclamarán subsidios energéticos, como los que se repartieron en los países ricos después de que Rusia invadiera Ucrania, que superaron el 2,5% del PIB en muchos países europeos, lo que aumentó su deuda. Eso trasladaría el dolor a los países más pobres, especialmente en Asia; en 2022 Bangladesh sufrió apagones. Es difícil predecir cómo terminará esta crisis. Pero incluso si los países aplican las políticas adecuadas, ya está claro que la guerra ha hecho que la economía mundial sea menos próspera, más volátil y más difícil de gobernar.