Sorpresa: la primera reacción del Gobierno por el avance uruguayo en un acuerdo comercial con China

En el Gobierno, salvo por la Cancillería, nadie sabía nada. Un importante ministro del equipo económico, que se enteró por los medios de la decisión de Uruguay de avanzar en un acuerdo comercial con China, calificó la decisión de “delirio”.

En la Cancillería confirmaron una llamada del embajador uruguayo Francisco Bustillo a Felipe Solá antes del anuncio de esta noche. “Dijo que el embajador chino sostuvo a los uruguayos que había margen para empezar a charlar”, contaron cerca del canciller argentino a LA NACION. Pero en otras dependencias, más allá de Solá nadie estaba al tanto.

Entre los hombres del Gobierno que se encargan de las negociaciones comerciales y productivas con el Mercosur, apenas conocida la noticia, decían que se abrían dos opciones con la decisión de Luis Lacalle Pou. La primera es buscar incorporar al bloque a las negociaciones. “Durarían 20 años y encima se complicarían, porque Paraguay acaba de reconocer a Taiwán”, contó.

La otra opción es, desde el ámbito jurídico, denunciar que Uruguay incumple la imposibilidad que firmaron los socios del bloque de negociar individualmente por afuera del mismo. “Esto igual tendría una resolución política”, dijo.

“Es un delirio; qué hace Uruguay negociando con China”, se sorprendió el funcionario cuando LA NACION contó lo sucedido, quien no ve a Brasil atrás de los anuncios de hoy del presidente de Uruguay.

“Hace 20 años que Uruguay le sube el precio a una bilateral y la convierte en tratado de libre comercio (TLC). No sé nada. Mañana consultaré a Cancillería por novedades. No tiene marco normativo de Mercosur para acordar acuerdos con terceros países de manera unilateral. Y China no quiere avanzar con Mercosur porque Paraguay ya reconoce a Taiwán”, contó otro funcionario metido en las negociaciones con el Mercosur.

En el Gobierno recordaron que Lacalle Pou estuvo hace unas semanas cenando con Alberto Fernández en el país. “Quedaron en que iba a ver cuáles eran las prioridades del bloque y en avanzar en cuestiones constructivas”, relató alguien que estuvo al tanto de esas conversaciones. Sin embargo, estimaron que vieron al Gobierno uruguayo convencidos de avanzar. Según el oficialismo, esto estaba irritando al gobierno brasileño, más moderado por presión de los industriales.

“Los brasileños no concordaban con la posición uruguaya”, dijo el funcionario. Itamaraty incluso había moderado las posiciones más extremas de Paulo Guedes, ministro de Economía de Brasil. “Estaban charlando de vuelta con nosotros; buscando un punto de encuentro con la propuesta de ellos y nuestra contrapropuesta”, dijo.

El gobierno de Uruguay informó esta noche que logró avances concretos para un acuerdo comercial con China, y el presidente Luis Lacalle Pou convocó a Casa de Gobierno a los líderes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, oficialismo y oposición, para transmitir el alcance de las negociaciones.

