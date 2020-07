Un economista de Harvard analizó la situación de la Argentina frente a la deuda

"La duda sobre Argentina es si era realmente necesario o no la reestructuración de la deuda", dijo Ricardo Hausmann

25 de julio de 2020 • 00:11

El profesor de Economía del Desarrollo de la Universidad de Harvard, el venezolano Ricardo Hausmann, se refirió a la situación de la Argentina frente a la negociación de la deuda y sostuvo que "la duda es si era realmente necesario o no una reestructuración".

En diálogo con La Repregunta, emitido por LN+, el actual director del Centro para el Desarrollo Internacional dijo: "Los acreedores invirtieron en la Argentina pensando que les iba a ir bien, pero no sucedió. Hay mucha gente que perdió mucho. La pregunta es si en estas circunstancias los tenedores de activos financieros deben perder algo o nada".

Consultado sobre la postura del Gobierno con la última oferta, el economista y docente en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard reveló: "La duda sobre la Argentina es si era realmente necesario o no la reestructuración de la deuda". Y lo comparó con el caso de Ecuador donde "no había salida sin hacerlo".

"Ustedes tienen un déficit primario de más del 5% de PIB, más cercano al 7%. Lo que necesitan es dinero nuevo para financiar ese déficit. Inclusive si nos olvidamos todos los intereses de la deuda", explicó.

Hausmann también dijo que el problema de la Argentina "no se resuelve solamente dejando de servir la deuda, porque hay un déficit primario grande y se necesita dinero adicional".

"Si quieren reestructurar la deuda no les van a dar dinero adicional, razón por la cual el país hoy se está financiando prácticamente el 100% con la maquinita de hacer dinero. Esa razón es la que genera la fragilidad y la necesidad de otros controles. Ese es el pecado original de ustedes. Lo que resuelvan con la reestructuración no es suficiente para financiar este año y el que viene", remarcó.

Según el especialista, buscaría "una estrategia de crecimiento más centrado en las oportunidades" que tiene el país afuera: "La Argentina se ha manejado con cierto temor al resto del mundo y no aprovechó las oportunidades que puede tener. Es el único país que yo conozco que le pone impuesto a la exportación agrícola, pero es a su vez por razones de esta situación fiscal. Este problema no se puede resolver ni con sustitución de importaciones, ni con controles de precios".

Respecto de la situación global por la pandemia del coronavirus, Hausmann sostuvo: "Esta va a ser una recesión más larga de la que nadie pensó. Muchos países se prepararon para hacer un confinamiento de 2 o 3 meses, pensando que después de eso iba a venir la recuperación, la apertura. Ahora entendemos que después de la cuarentena hay que mantener políticas de distanciamiento social y la recuperación será mucho más lenta. Ha habido una caída fenomenal de la recaudación tributaria. Los déficit fiscales se expanden y hasta ahora los mercados a muchos países los han apoyado".