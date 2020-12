Un ejemplo de resiliencia en pandemia

Compromiso social, seguridad y calidad. La experiencia de Burger King Argentina durante la pandemia es un claro ejemplo de resiliencia empresarial. Apuntes del proceso de cambio de un grande.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2020 • 11:47

La capacidad de decodificar el contexto y de actuar en consecuencia fue clave para las grandes empresas en 2020. Transformación fue la palabra que mejor define el año y Burger King Argentina es un gran ejemplo de versatilidad y agilidad. Ante el shock inicial de la pandemia y el avance de la crisis, la firma dio una respuesta inmediata y poderosa en cada etapa.

En el inicio del proceso en Argentina, se sumó con el hashtag #QueReineElCuidado. En tiempo récord, y acompañando las disposiciones del gobierno para desacelerar la propagación del virus covid-19, Burger King Argentina cerró todos los locales del país e intervino su logo, dejando solo algunas letras coloreadas para formar "Burger In". Una poderosa alusión al momento que atravesaba el país, que debía permanecer puertas adentro. El objetivo fue hacer un esfuerzo y poner la comunicación al servicio de la comunidad como una forma más de concientización y cuidado.

Pronto, el foco fueron los nuevos protocolos, que se fueron incorporando etapa por etapa para poder ofrecer una experiencia segura y de calidad, que caracteriza a la marca. Rápidamente, las tiendas de Burger King Argentina se adaptaron a la nueva normalidad. Primero con la reactivación del servicio vía Delivery, Take Away y Auto King en las localidades habilitadas según las disposiciones de cada municipio. Y luego con su servicio de Take Away Plus, que permitía la apertura de sus espacios exteriores, como veredas y terrazas; y el Dining (consumo en el interior del local).

Pero no solo se trata de medidas de seguridad. En plena crisis, la firma también reforzó su compromiso con el Banco de Alimentos, la organización sin fines de lucro que contribuye a reducir el hambre, mejorar la nutrición y evitar el desperdicio de alimentos. En lo que va del año, la compañía donó más de 92.000 platos de comida.

Por sexto año consecutivo, realizó una nueva versión de su Stacker Day que, en esta oportunidad, se extendió durante una semana convirtiéndose en la primera Stacker Week de Argentina. "Este año decidimos redoblar nuestro compromiso con la fundación haciéndolos destinatarios de varias jornadas solidarias tales como la Stacker Week y la Semana del Whopper Solidario. Afortunadamente, obtuvimos una respuesta muy positiva de los invitados que pudieron disfrutar de nuestra hamburguesa insignia colaborando con quienes más lo necesitan", explicó Martín Márquez de la Serna, Gerente General de Burger King Argentina.

Como resultado de La semana del Whopper solidario, la firma donó más de 44.000 platos de comida a la organización que se encarga de distribuirlo entre más de 1.100 comedores de CABA y GBA.

Además, no perdieron de vista su compromiso con la calidad. Burger King Argentina presentó su primera salsa cheddar sin conservantes, aromatizantes ni colorantes artificiales. El lanzamiento coincidió con la semana de la Papa Frita, celebrada en agosto. Este producto, que quedará fijo en su oferta de acompañamientos, es parte del programa Trust In Taste (TNT) implementado en 2015 por la marca en todos sus procesos de elaboración y preparado de alimentos. A partir del programa, Burger King busca desarrollar productos que, desde su origen, sean libres de conservantes, aromatizantes y colorantes artificiales. El objetivo es lograr que todo su menú sea TNT, acorde a la tendencia global de una alimentación de mercado, saludable y fresca.

"Hoy sabemos que nuestros invitados (clientes) buscan disfrutar del sabor de nuestros productos pero, por sobre todo, exigen calidad y confiabilidad. Por eso trabajamos desde la innovación con propósito aplicada a cada novedad que lanzamos al mercado", resume Márquez de la Serna.

Un gran camino que acompañó la transformación social con conciencia y responsabilidad.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

Conforme a los criterios de Más información