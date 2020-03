Dia% cuenta con más de 900 tiendas en la Argentina Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli

Un empleado de la cadena de supermercados Día tiene coronavirus y la empresa decidió aislar a todos sus trabajadores de su sede en Buenos Aires. Así lo confirmó la firma en un comunicado de la compañía.

"La compañía informa que de manera preventiva ha pedido a todos sus trabajadores de su sede corporativa en Buenos Aires que trabajen desde casa después de tener la confirmación de un caso positivo de coronavirus", se lee en el texto.

"Las autoridades sanitarias están puntualmente informadas. Este hecho no afecta de forma alguna a la operativa habitual de la compañía. Todos los equipos en DIA continúan trabajando con normalidad para dar servicio a sus más de 900 tiendas en Argentina", añade el comunicado.

En un mail enviado a los empleados al que tuvo acceso LA NACION, la empresa aclaró que activó el protocolo de prevención que incluye home office para todas las personas de la sede en la que estuvo la persona infectada desde hoy hasta el 25 de marzo inclusive.

"Si bien, de acuerdo a las medidas del Ministerio de Salud, solo deberán aislarse los casos de contacto directo, la compañía ha decidido de manera proactiva el aislamiento para todos los trabajadores de la sede", explica el mail enviado internamente.

Luego, se les solicita a los empleados monitorear sus síntomas y, en caso de presentar fiebre, tos seca y dolores musculares ponerse en contacto con los números de teléfono que dispuso el Servicio de Salud.

Cuarentena obligatoria

Hoy el presidente Alberto Fernández indicó que la cuarentena de los argentinos que provengan de los países de riesgo será obligatoria . "La persona que cumple la cuarentena de catorce días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública".

El Ministerio de Salud recomendó a la población no viajar a las zonas de circulación del virus (toda Europa, los Estados Unidos, Irán, China, Corea del Sur y Japón) y sugirió que los mayores de 65, que constituyen la población de riesgo, cumplan un aislamiento social voluntario.

Además, Alberto Fernández dijo que en los próximos días se evaluarán medidas como "suspender la entrada de personas desde Italia" y los espectáculos públicos para evitar la expansión del coronavirus. "Evaluamos si suspendemos la entrada de personas desde Italia. Ayer lo discutimos y lo vamos a resolver en los próximos días, así como qué hacemos con los espectáculos públicos", dijo el mandatario en declaraciones a radio Delta.