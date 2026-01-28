Un instituto de las petroleras ofrece formación para conseguir empleos de $7,5 millones por mes

Las operadoras TotalEnergies y Pluspetrol formalizaron este mes su incorporación como socias activas del Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM). Junto con YPF, tendrán participación y voto en esta iniciativa impulsada por la fundación de la petrolera argentina.

La iniciativa tiene una particularidad. Busca preparar gente para conseguir empleos con una remuneración promedio cercana a los $7,5 millones mensuales.

El proyecto busca facilitar el acceso a perfiles técnicos. Su principal diferencial es la incorporación de un pozo escuela ubicado en la zona del Río Neuquén, concebido como eje central de la formación práctica.

Ese espacio permitirá que los técnicos y operarios realicen prácticas y maniobras críticas en operaciones reales, dentro de un entorno seguro y controlado. La propuesta se completa con una sede en el Polo Tecnológico de Neuquén, equipada con simuladores y laboratorios de última generación, donde especialistas de la industria dictarán capacitaciones hands on para que los trabajadores adquieran experiencia práctica antes de incorporarse a la actividad en campo.

Equipo de perforación operando un pozo en Vaca Muerta Hernan Zenteno - Hernan Zenteno

El programa inicial para nuevos talentos tendrá una duración de cuatro meses, con 304 horas de capacitación, y apunta a formar entre 2.000 y 3.000 personas por año. La propuesta contempla especialización en Upstream Oil & Gas, enfocada en ocho perfiles clave: perforación, fractura hidráulica, producción, mantenimiento eléctrico y mecánico, instrumentación, plantas de tratamiento de agua y crudo, y plantas de tratamiento de gas. El esquema fue diseñado por expertos en educación técnica orientada a la industria energética, con el aporte de profesionales de operadoras y empresas de servicios.

La iniciativa se complementa con un curso de ingreso a campo orientado a unificar los estándares de seguridad de todas las personas que accedan a un yacimiento, junto con instancias de entrenamiento continuo destinadas a trabajadores de empresas que requieran actualización tecnológica o la incorporación de saberes específicos.

La expansión proyectada de Vaca Muerta mantiene una trayectoria ascendente. Según datos oficiales, durante 2025 la actividad —que combina producción convencional y shale— alcanzó los 857,7 mil barriles diarios de petróleo y los 122,3 millones de metros cúbicos de gas por día. Ese crecimiento podría traducirse en la creación de hasta 50.000 nuevos puestos de trabajo hacia 2030, distribuidos en más de 230 ocupaciones técnicas que abarcan 113 perfiles profesionales, de acuerdo con estimaciones del propio instituto.

Esquema de funcionamiento

Los socios activos financian, mediante su aporte de capital inicial, las inversiones de largo plazo destinadas a infraestructura, equipamiento y activos fijos necesarios para el desarrollo y crecimiento del proyecto. Los costos operativos recurrentes asociados a la actividad cotidiana —como servicios, mantenimiento y gastos corrientes— quedan a cargo de las empresas de servicios. A cambio, estos aportes se traducen en derechos a horas formativas, organizadas en bandas que definen la carga horaria anual a la que accede cada empresa participante, con la posibilidad de capacitar a su propio personal.