El dólar redujo su volatilidad Fuente: LA NACION

José Luis Brea SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de mayo de 2019 • 19:14

Un mes puede parecer largo o corto según el punto de partida y los problemas que traiga consigo. Por eso, caprichos de la percepción, seguramente al Gobierno los últimos 30 días se le hayan pasado volando. El dólar, referencia permanente para la economía y la política argentina, cumplió ese período en calma, atenuando su impacto sobre la inflación y recomponiendo, al menos en parte, la imagen del presidente Macri, que hoy puede mostrar un mayor control de la situación que un mes atrás.

Fue el 29 de abril cuando, antes de que empezara la jornada financiera, el Banco Central anunció, tras intensas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional , que a partir de allí podría intervenir en el mercado de cambios para frenar el dólar dejando atrás el corset que le imponía la "zona de no intervención", cuyo techo estaba en 51,45 pesos. No solo ya no había restricciones, sino que los montos de intervención podrían ser, llegado el caso, mayores.

Los números muestran que ese anuncio fue una bisagra y descomprimió la situación de inmediato. En los 10 días anteriores, entre el 16 y el 26 de abril, el dólar para la venta al público había saltado casi 4 pesos para llegar a 46,90 en el promedio del mercado que releva el BCRA y superar los 47 pesos en varios bancos de la City aquel viernes 26.

Dólar hoy Fuente: Archivo - Crédito: Shutterstock

Las perspectivas para el lunes 29 de abril no eran las mejores pero, tras el anuncio, la moneda norteamericana cerró en 45,59 pesos. Desde entonces, se estacionó en torno de los 46 pesos con algunos altibajos posteriores. El aumento máximo, a lo largo del último mes, no llegó a 1 peso: 90 centavos (46,49 pesos, el 9 de mayo) y hoy cerró en 45,88 pesos, apenas 28 centavos por encima del cierre del 29 de abril.

Fue clave, en términos de expectativas, el cambio de régimen monetario desde el 29 de abril: salimos de la flotación pura y entramos en la flotación sucia Miguel Zielonka (director de Econviews)

Para Miguel Zielonka, director de Econviews, "fue clave, en términos de expectativas, el cambio de régimen monetario desde el 29 de abril: salimos de la flotación pura y entramos en la flotación sucia. Antes los jugadores en el mercado tenían ventaja porque sabían que el Central no iba a intervenir y éste corría el riesgo de que los exportadores demoraran la liquidación tratando de obtener un mejor precio". Y agrega: "la sola amenaza fue suficiente para traer calma al mercado". El analista también recuerda que "estamos en la mejor estacionalidad de liquidaciones de exportaciones del año por la concentración de la cosecha gruesa. Entre abril y agosto entran unos 150 millones de dólares extras por día frente a lo que es el movimiento normal diario promedio".

Gabriel Zelpo, director de Elypsis, coincide: "fue importante el cambio en la posibilidad de intervención del Banco Central en el mercado cambiario que habilitó el FMI. Por la intervención en sí, si bien no la hizo, y por la señal de que puede intervenir. Es un mensaje político: si el Gobierno necesita algo más el Fondo se lo va a dar". Según el analista, además, "las noticias negativas para el Gobierno empezaron a aminorar. Mejora la confianza del consumidor, bajó algo la inflación y las encuestas muestran un piso de caída para Macri. Eso es relevante para los que toman decisiones de inversión y, por ende, se refleja en el mercado cambiario de hoy".

La city porteña Fuente: Reuters - Crédito: Agustín Marcarian

Otros analistas, con todo, no ven en esto la única causa. Daniel Marx, ex funcionario y director ejecutivo de la consultora Quantum Finanzas, cree que "hay una conjunción de factores. De pronto, se pasó a tener la percepción de que el precio del dólar estaba adelantado. Los precios locales medidos en dólares estaban como muy baratos y la gente tenía menos incentivos para comprar. A eso agreguemos un poco de sequía de pesos, de que el Banco Central puede intervenir y la mayor oferta estacional de dólares [mayores liquidaciones por parte de los exportadores vinculados al agro]".

Mirando el futuro

La pregunta ahora es cuán sostenible es la calma cambiaria. "El factor preponderante para el futuro serán los movimientos de portafolios. Una parte ya salió, ya se dolarizó, pero no digo que ese proceso esté completo. Le veo más recorrido a la calma y a los nervios, de fines de junio en adelante, aunque no creo que haya un escenario traumático. Hay que ver cómo se sigue armando el juego político", evaluó Marx.

Fue importante el cambio en la posibilidad de intervención del Central en el mercado cambiario que habilitó el FMI. Por la intervención en sí, si bien no la hizo, y por la señal de que puede actuar Gabriel Zelpo (director de Elypsis)

Zielonka, por su parte, señala: "habrá que ver qué pasa con el mundo. Está difícil de leer, en particular, lo que pase con la guerra comercial entre Estados Unidos y China . Asumiendo que no hay cisnes negros, tenemos varias semanas más de tranquilidad por delante hasta que eventualmente alguna noticia política pueda gatillar la dolarización de personas y de empresas. Tenemos por delante un mes de calma y después, en teoría con las cartas tiradas hasta hoy parece que el 22 de junio no es tan clave, pero habrá que ver. Las PASO, en agosto, van a ser un momento de volatilidad porque son como una buena encuesta".

Dólar hoy Fuente: Archivo - Crédito: DPA

Zelpo, en tanto, también prevé que el tipo de cambio va a seguir al ritmo de las encuestas. "Hay riesgo de profecía autocumplida, pero también se podría hacer el círculo para el lado virtuoso si las encuestas marcaran un cambio [y mejoraran las chances de Macri], pero por ahora estamos lejos de eso. Aunque no se redujera la oferta de divisas, incluso quizás este año termine más tarde, suponiendo que se mantenga, si hay un evento político significativo no lo va a contrarrestar la soja".

El 27 de junio de 2017, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , sorprendió con una frase: "el dólar salió de la tapa de los diarios y ya no es una preocupación para las familias argentinas". Casi dos años más tarde, aquella afirmación, que luego se probó apresurada, es cierta. Si será más duradera que entonces o no depende de muchos factores y el tiempo dirá. Por ahora, el Gobierno se aferra al presente y disfruta el mes más tranquilo de los últimos trece en materia cambiaria, un logro que, de nuevo, según se perciba, parecerá grande o pequeño.